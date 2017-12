Setor público tem déficit primário de R$ 78,261 bi no ano até novembro, diz BC

Brasília, 28 - As contas do setor público acumularam um déficit primário de R$ 78,261 bilhões no ano até novembro, informou na manhã desta quinta-feira, 28, o Banco Central (BC). A quantia representa 1,31% do Produto Interno Bruto (PIB). No mesmo período do ano passado, havia um déficit primário de R$ 155,791 bilhões (2,49% do PIB).



O resultado fiscal no acumulado de janeiro a novembro foi obtido com um déficit de R$ 96,274 bilhões do Governo Central (1,62% do PIB). Os governos regionais (Estados e municípios) apresentaram um saldo positivo de R$ 17,184 bilhões (0,29% do PIB). Enquanto os Estados registraram superávit de R$ 14,203 bilhões (0,24% do PIB), os municípios alcançaram um resultado positivo de R$ 2,981 bilhões (0,05% do PIB). As empresas estatais registraram um superávit de R$ 829 milhões no ano até outubro (0,01% do PIB).



Déficit nominal



O setor público consolidado registrou um déficit nominal de R$ 30,038 bilhões no mês de novembro. Em outubro, o resultado nominal havia sido deficitário em R$ 30,494 bilhões e, em novembro de 2016, deficitário em R$ 80,428 bilhões.



Os governos regionais tiveram déficit nominal de R$ 4,746 bilhões, enquanto as empresas estatais registraram déficit nominal de R$ 210 milhões.



Em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), o déficit nominal no ano até novembro foi de 7,49%, uma soma de R$ 445,768 bilhões.



Em 12 meses até o mês passado, o déficit nominal correspondeu a 8,45% do PIB, com saldo negativo de R$ 551,005 bilhões.



Gastos com juros



Em 12 meses, as despesas com juros recuaram de R$ 414,164 bilhões para R$ 402 bilhões até novembro (6,17% do PIB). A queda é influenciada pela redução da taxa Selic. No ano, o gasto com juros foi de R$ 338,378 bilhões até outubro para R$ 367,507 bilhões até novembro (6,7% do PIB).



(Fernando Nakagawa e Adriana Fernandes)