Temer faz reunião no Planalto para discutir estratégias para a Previdência

Brasília, 27 - Um dia após o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, admitir que o Palácio do Planalto está pressionando governadores e prefeitos a trabalhar pela reforma da Previdência em troca da liberação de recursos e financiamento de bancos públicos, o presidente Michel Temer está reunido nesta tarde de quarta-feira, 27, com seu auxiliar da articulação política e o relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia (PPS-BA). Também é aguardado para a reunião o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).



O objetivo da reunião é discutir as estratégias para arregimentar, durante o recesso parlamentar, os 308 votos necessários para aprovar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC).



(Daiene Cardoso e Igor Gadelha)