Aneel libera operação de 7 usinas no Nordeste

São Paulo, 27 - O grupo italiano Enel Green Power e empresas controladas pelo grupo francês Engie receberam autorização para iniciar a operação comercial de sete usinas de geração de energia solar na Região Nordeste, segundo despachos da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) publicados nesta terça-feira, 26, no



Diário Oficial



da União. As usinas estão localizadas nos Estados Rio Grande do Norte e Bahia. As informações são do jornal



O Estado de S. Paulo.



(O Estado de S. Paulo)