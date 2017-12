Analistas elevam projeção de câmbio para fim de 2018

Brasília, 26 - O Relatório de Mercado Focus, divulgado neta terça-feira, 26, pelo Banco Central, mostrou que a projeção para a cotação da moeda americana no fim de 2017 passou de R$ 3,29 para R$ 3,30. Há um mês, estava em R$ 3,25. O câmbio médio de 2017 seguiu em R$ 3,20, mesmo valor de um mês antes.



No caso de 2018, a projeção para o câmbio no fim do ano foi de R$ 3,30 para R$ 3,32. Quatro semanas antes, estava em R$ 3,30. Já a projeção para o câmbio médio no próximo ano passou de R$ 3,30 para R$ 3,31, ante R$ 3,27 de quatro semanas atrás.



Selic



Em meio às indicações do Banco Central de que pode continuar o processo de corte de juros em fevereiro, os economistas do mercado financeiro reduziram suas projeções para a Selic para o fim de 2018. A mediana das previsões para a Selic no próximo ano passou de 7,00% para 6,75% ao ano. Há um mês, estava em 7,00%, atual taxa básica de juros.



Na quinta-feira passada, o Banco central reforçou, por meio do Relatório Trimestral de Inflação (RTI), a indicação de que pode reduzir a Selic em mais 0,25 ponto porcentual em fevereiro, de 7,00% para 6,75%. Ao mesmo tempo, a instituição afirmou que sua decisão dependerá da evolução da atividade, dos riscos para o cenário - como o ligado ao andamento das reformas -, das avaliações sobre o estágio do ciclo monetário e das projeções para os índices de preços.



No Focus desta terça-feira, a Selic média de 2018 permaneceu em 6,75% ao ano, ante 6,81% de quatro semanas atrás.



Para o grupo dos analistas consultados que mais acertam as projeções (Top 5) de médio prazo, a taxa básica terminará 2018 em 6,50% ao ano, o mesmo porcentual projetado uma semana e um mês antes.



(Fabrício de Castro)