Diversão para toda a família neste final de férias

Na contagem regressiva para o final das férias escolares, a programação para a garotada segue como grande pedida para as famílias. Melhor: há diversão para todos os gostos. De peças a shows, passando por visitas a museus. No CCBB, na Praça da Liberdade, uma das atrações é o projeto Cena criança, organizado pelo Grupo Eranos, de Santa Catarina, com três espetáculos protagonizados pelos atores Sandra Coelho e João Freitas: #Mergulho, Pô! Ema e O barquinho amarelo.





Leandro Maman, ator, diretor e fundador do Eranos, destaca que os trabalhos são indicados para crianças na primeira infância. “Um deles é voltado para crianças em fase de alfabetização, o Pô! Ema. Investimos na experiência da criação de poesia, a dramaturgia busca incentivá-las a isso. Todas as peças têm o uso massivo de produção digital”, diz ele. “Buscamos humanizar a tecnologia em nossos trabalhos.”





De acordo com Leandro, apesar de o universo digital ter como características o distanciamento e a frieza, a proposta do grupo é inversa. “Queremos usar a arte feita com computador para criar uma experiência coletiva, ritualista do teatro mesmo. Os três trabalhos são muito distintos. #Mergulho tem caráter participativo, bem forte, com as crianças ajudando na condução da dramaturgia e da narrativa. Já O barquinho amarelo, baseado no livro da escritora mineira Ieda Dias, tem aspecto mais contemplativo. As crianças ficam hipnotizadas, há uma outra relação com elas, valorizando o espaço da observação”.





Em Pô! Ema, a participação do público infantil ocorre o tempo todo, sobretudo no processo de criação de poesias dentro da narrativa. “Colocamos uma ema digital que come poesias. E tem essa pegada de as crianças criarem poemas para alimentar o animal. Ele é projetado na parede, como se fosse um grande boneco, e come os poemas construídos ali”.





Em sua 46ª edição, a Campanha de Popularização do Teatro e da Dança conta com cerca de 30 espetáculos infantis em cartaz. O autor e diretor Fernando Bustamante dirige quatro: Branca de Neve, Mágico de Oz, Encontro de vilões e Peter Pan.





Encontro de vilões foi escrita por Bustamente, estreou em 2018 e prosseguiu em temporada no ano passado. “O texto é muito atual. Vilões se juntam para combater os maiores 'bandidos' de todos os tempos: os aparelhos eletrônicos e celulares. Eles são mais poderosos do que qualquer feitiço, pois conseguem deixar uma pessoa completamente hipnotizada por horas, sem contato com o mundo real. Então, eles se juntam para salvar os contos de fadas, pois as pessoas não leem mais, não querem saber das histórias infantis e só querem ficar no tablet e no celular.”

Conexão musical Um evento especial, voltado só para as crianças, vai estrear na quinta-feira (30), no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). Musicar – Festival de Música Infantil oferecerá oficinas, shows, vivências e instalações sonoras para a garotada e a família. Entre as atrações estão o Farra dos Brinquedos, grupo carioca comandado pela flautista e idealizadora do projeto, Bebel Nicioli, e o grupo paulista Mundo Aflora, cujo repertório combina canções autorais e cantigas de diversas localidades e tradições do mundo.

A ideia é conectar crianças e adultos com o espírito vivo da infância. Bebel Nicioli destaca a apresentação de artistas mineiros, como o cantor e compositor Rubinho do Vale, com repertório autoral inspirado na cultura de sua região, o Vale do Jequitinhonha.

Além dele, estarão lá o grupo Pé de Sonho, que reúne adultos e crianças, a cantora Ana Cristina, com o show Aquático, e a cantora e compositora Irene Bertachini, com o espetáculo Cantigas para acordar o Rio, inspirado na poesia de Manoel de Barros.

De outras partes do Brasil virão o mestre da cultura popular Tião Carvalho, do Maranhão, a companhia de música e teatro Cia. Os Buriti, de Brasília, e o espetáculo Balaio brasileirinho. Nas oficinas, o festival estimulará a meninada a entrar em contato com a música sob a orientação de educadores como Diego Vicente Pereira, que ministra a atividade O ritmo do meu corpo.

Por sua vez, a Cia. Pé de Moleque apresentará Alecrim, uma vivência musical para bebês, enquanto Yasmim e Jadde Flores conduzirão a vivência Desenho, som e movimento. Leandro César mostrará uma instalação sonora.

“Reunimos atividades musicais envolvendo shows, oficinas e uma instalação sonora para as crianças se relacionarem com esse universo. Queremos que elas façam parte do festival, tanto como espectadoras quanto como protagonistas. O propósito é unir a criança à música”, conclui Bebel Nicioli.

Mundo dos dinossauros Até 1º de fevereiro, o Museu de Ciências Naturais PUC Minas promove atividades educativas e lúdicas. A agenda inclui oficinas variadas, como escavação paleontológica e arqueológica; ações de educação ambiental, com leituras, jogos, arte e música; atividades envolvendo experimentos de robótica, física e matemática; e aulas de pintura e confecção de réplicas. “Nossas oficinas envolvem quase todos os cursos da universidade e pessoas de fora, além da parceria com a Escola Guignard, por exemplo. São cerca de 50 atividades. Também há a visitação ao museu, onde os dinossauros estão soltos”, brinca o professor Bonifácio Teixeira, referindo-se às réplicas de esqueletos expostas no pátio.

Até 1º de fevereiro, o Museu de Ciências Naturais PUC Minas promove atividades educativas e lúdicas. A agenda inclui oficinas variadas, como escavação paleontológica e arqueológica; ações de educação ambiental, com leituras, jogos, arte e música; atividades envolvendo experimentos de robótica, física e matemática; e aulas de pintura e confecção de réplicas. "Nossas oficinas envolvem quase todos os cursos da universidade e pessoas de fora, além da parceria com a Escola Guignard, por exemplo. São cerca de 50 atividades. Também há a visitação ao museu, onde os dinossauros estão soltos", brinca o professor Bonifácio Teixeira, referindo-se às réplicas de esqueletos expostas no pátio.