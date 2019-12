Opções de festa de réveillon em BH vão do rock ao sertanejo

O bloco Beiço do Wando confere um ar carnavalesco à virada do ano no Mercado Distrital do Cruzeiro





Com a passagem do ano no meio da semana, muita gente não vai poder viajar. Mas as opções para quem ficar em Belo Horizonte não são poucas. Para além da Pampulha, são várias as casas de show, bares e restaurantes que vão promover o seu réveillon.





As festas, salvo exceções, têm o mesmo esquema: além de shows e DJs, contam com open bar e open food. Ou seja, é para entrar o ano novo com tudo o que se tem direito – mas sem exagerar, ainda que 1º de janeiro seja o dia mundial da ressaca. No quesito comida e bebida, o ideal é ficar atento ao que é oferecido em cada festa (a oferta pode variar de acordo com o setor do ingresso).





Festa farta não sai de graça, então os preços estão todos na casa dos três dígitos. Para quem deixou para se programar em cima da hora, é melhor não dormir no ponto, pois, com a virada de lote, os valores sobem.





De uma maneira geral, os eventos contam com atrações populares. Tem muito sertanejo, axé e eletrônico. Acha que réveillon é só diversão? Pois tem músico fazendo jornada dupla nesta passagem de ano. A dupla Clayton e Romário, por exemplo, toca no palco principal do réveillon do PIC Pampulha. De lá, os sertanejos atravessam a cidade para chegar ao Buritis, onde se apresentam no Clube Chalezinho.





Para quem não vê a hora de o carnaval chegar, alguns dos blocos da folia belo-horizontina vão dar o ar na graça nas festas do dia 31. O Beiço do Wando é atração do réveillon do Distrital, no Cruzeiro. Já o bloco Funk You se apresenta no Viva 2020, a festa do Land Spirit. E o popular Chama o Síndico, que abre oficialmente o carnaval de BH, pretende sacudir uma multidão com sucessos de Jorge Ben e Tim Maia na festa do Jângal, que rola no Mix Garden. Confira, abaixo, opções de festas de réveillon.





PELA CIDADE





CLUBE CHALEZINHO

Com Clayton e Romário, Felipe Hott, Marejah e DJs.

A partir das 22h, Avenida Professor Mário Werneck, 530, Estoril.

Open bar e open food.

Ingressos: R$ 360 (feminino) e R$ 440 (masculino). Informações e vendas: www.sympla.com.br.





DISTRITAL

Com bloco Beiço do Wando, banda Velotrol, Daniel Keesen e DJs.A partir das 22h, na Rua Ouro Fino, 452, Cruzeiro.

Open bar e open food.

Ingressos: R$ 210. Informações e vendas: www.sympla.com.br.





GILBOA

Com banda Aura Sexy e Júlio Guedes.

A partir das 21h na Rua Pium-í, 772, Sion.

Open bar e open food.

Ingressos: Individual – R$ 230. Informações e vendas: www.sympla.com.br.





JACK ROCK BAR

Com Velotrol e Hard and Heavy.

A partir das 22h na Avenida do Contorno, 5.623, Funcionários.

Open bar e open food.

Ingressos: R$ 270. Informações e vendas: www.sympla.com.br.





NIGHT MARKET

Com Enkode, Cash, Matheus Ian, Baile do Alê e DJs.

A partir das 22h, na Rua Wilson Rocha Lima, 25, Estoril.

Open bar e open food.

Ingressos: R$ 280. Informações e vendas: www.sympla.com.br.





PORCÃO

Com banda Vinil, dupla Rick & Nogueira e DJs.

A partir das 21h, na Avenida Raja Gabaglia, 2.671.

Open bar e open food.

Ingressos: Individual – R$ 298; Par – R$ 520.

Informações e vendas: www.centraldosevetnos.com.br.





VIVA 2020

Com bloco Funk You, Bernardo Souza, banda Cash e DJs.

A partir das 21h, no Land Spirit, Rodovia BR 356, km 7575, Belvedere.

Open bar e open food.

Ingressos: Individual – R$ 290; Individual mesa – R$ 350. Informações e vendas: www.sympla.com.br.





Nos arredores de BH





ALPHAVILLE

Com bandas Mais 80 e Índio Viola e DJs.

A partir das 21h, no Espaço e-Suites, Avenida Princesa Diana, 440, Alphaville.

Open bar e open food.

Ingressos: Individual – R$ 240; Mesa – R$ 350 (por pessoa). Informações e vendas: www.centraldoseventos.com.br.





JÂNGAL

Com bloco Chama o Síndico, banda Deixa Comigo, Cacá de Brito,

Baile do Manguá e DJs.

A partir das 22h, no Mix Garden, Rua Projetada, 65, Jardim Canadá.

Open bar e open food.

Ingressos: Individual – R$ 260; Combo casal – R$ 480; Mesa – a partir de R$ 300 (por pessoa). Informações e vendas: www.sympla.com.br.





VIRADA DE DÉCADA

Com banda Logan.

A partir das 22h, no Carretão Trevo, Avenida Colúmbia, 960, Novo Riacho, Contagem.

Open bar e open food.

Ingressos: Mesa: R$ 1,2 mil (quatro lugares); R$ 1,8 mil (seis lugares). Informações e vendas: www.zapify.com.br.





VIVA LA VIDA

Com Rick & Nogueira, projeto Mythos, banda No Label, bateria Asa de Banana e DJs.

A partir das 22h, no Espaço Província, Rua Walpoli, 75, Jardim

Canadá.Open bar e open food.

Ingressos: Individual – R$ 240 (feminino) e R$ 270 (masculino); Mesa – R$ 1,6 mil (quatro pessoas).

Informações e vendas: www.centraldoseventos.com.br.