Papa Francisco sugere bênção para casais homoafetivos

O papa Francisco apresentou a possibilidade de padres abençoarem casais do mesmo sexo, desde que limitadas, decididas caso a caso e que não sejam confundidas com cerimônias de casamento heterossexuais.

Em janeiro, o papa declarou que 'homossexualidade não é crime', criticando leis que descriminam as relações entre pessoas do mesmo gênero

A opinião do pontífice foi dada em resposta a cinco cardeais conservadores da Ásia, Europa, África, Estados Unidos e América Latina, que enviaram a Francisco um conjunto de perguntas formais, conhecidas como ‘dubia’, que significa ‘dúvidas’, em latim.

Francisco afirmou que a Igreja deveria se esquivar de qualquer outro ritual que contrarie o ensinamento do sacramento do matrimônio, que deve ocorrer apenas entre um homem e uma mulher.Entretanto, declarou que ‘a caridade pastoral deve permear todas as nossas decisões e atitudes’ e que ‘não podemos ser juízes que apenas negam, rejeitam e excluem’.