Já tá pré-parada? Confira 5 rolês para aquecer para a Parada LGBT+ de BH

Programação da pré Parada LGBTQIAP+ de BH tem muita música e diversão (foto: Cecilie Johnsen/Unsplash )



A 24ª edição da parada do Orgulho LGBT+, evento que celebra a diversidade, igualdade e todos os direitos conquistados pela comunidade, acontecerá na próxima semana, no domingo (9/7). O evento começará às 11h, mas o aquecimento já acontece desde sexta (7/7) – o difícil vai ser escolher.









Festa Gold Pré Parada

Prometendo uma noite repleta de música, dança, brilho e muita diversão, o line-up do evento contará com os DJs Marcello Loop e Luiz Marks, a drag queen Nayla Brizard e Boys fazendo strip. Os ingressos com valor promocional podem ser adquiridos pelo Sympla





Quando: Sexta-feira (7/7) às 22h

Onde: Rua Araguari, 600 - Barro Preto, Belo Horizonte





Pré Parada na Lotus Lounge BH

Oferecendo um ambiente seguro, livre de julgamentos e acolhedor para todas as pessoas, independentemente de sua orientação sexual ou identidade de gênero enquanto celebram a diversidade e a inclusão, o evento contará com shows, DJs, strip e dark room. Ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla





Quando: Sexta-feira (7/7) às 22h

Onde: Avenida Bias Fortes, 1411 - Lourdes, Belo Horizonte





Festa Braba

Com duas horas de open bar a partir das 22h no sábado (8/7), a Braba oferece ritmos do Pop, Funk, Hits e House. É possível adquirir ingressos antecipados via Sympla





Quando: Sábado (8/7) às 22h

Onde: Rua Paracatu, 65 - Barro Preto - Belo Horizonte





Festa Horny Pride

Chegando para desafiar a norma heterossexual, a edição da Horny pré Parada do Orgulho oferece um espaço seguro, livre e inclusivo com muita música, arte e cultura club. A festa, que contará com mega darkroom, lounge e espaço visual sonoro experimental, oferece entrada gratuita para aniversariantes de 1 a 10 de junho e pessoas trans. Ingressos à venda pela Shotgun





Quando: Sábado (8/7) às 23h

Onde: Avenida do Contorno, 2026 - Floresta, Belo Horizonte





Festa Ursula

Na edição de aquecimento para a Parada LGBTQIAP de BH, a Ursula oferece muito Pop e diversão com sinuca, dark room, adesivos Ursula Pride, pirulitos, rodada dupla de xeque-mate até meia-noite e rodada de catuaba na pista. Ao entrar em contato com a produção do evento, aniversariantes da semana, pessoas trans, travestis, não-binárias e drag queens têm entrada gratuita. Ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla





Quando: Sábado (8/7) às 23h

Onde: Rua Itambé, 115 - Floresta, Belo Horizonte