Djamila Ribeiro é acusa de transfobia nas redes sociais

Djamila Ribeiro causou alvoroço nas redes sociais depois de publicar um texto em sua coluna na Folha de S. Paulo intitulado “Nós, mulheres, não somos apenas 'pessoas que menstruam'”. A filósofa e ativista defende que “mesmo com a pretensa ideia de querer incluir homens trans, termo apaga a realidade concreta das mulheres”.



Djamila afirma que o uso do termo "pessoas que menstruam", tem a pretensa ideia de querer incluir, mas apaga a realidade concreta das mulheres. Ao negar o termo, usuários se dividiram nas redes sociais. Parte concorda com a linha de raciocínio da ativista, entretanto, uma parte afirma que negar o termo que engloba as mulheres assim como homens trans é transfobia e invisibiliza as necessidades desses indivíduos.





Confira as reações:



Acabei de ler o texto de Djamila Ribeiro na Folha de SP e é absurdo. O movimento feminista e LGBTQIAP+ só se fortalece quando PESSOAS COM ÚTERO, INDEPENDENTE DE SEU GÊNERO, lutam unificadas pelo direito ao aborto, à livre sexualidade, pelo direito ao próprio corpo

SEGUE %u2014 Leticia Parks (@letparks) December 2, 2022



Acabei de fazer uma live sobre pessoas que menstruam, pessoas que gestam e pessoas com mamas e o texto de Djamila Ribeiro. Tá no meu IG pic.twitter.com/veKOfhDZgc %u2014 Bárbara Aires %uD83C%uDFF3%uFE0F%u200D%u26A7%uFE0F (@TBarbaraAires) December 2, 2022



O q me deixa puto com esse posicionamento da djamila Ribeiro é q msm q ela não tenha se tocado que a fala dela foi transfobica um monte de gente aproveita disso pra ser aberto sobre a própria transfobia

A maioria dos movimentos reacionários antitrans mais recentes começaram nessa %u2014 %u208D Isaac %uD83E%uDDF7%u208E (@isc_who) December 2, 2022



O texto da Djamila Ribeiro é muito bem escrito, provocativo e bem argumentado. Reduzi-lo a um discurso transfóbico é raso. Acusa-la de ser uma pessoa transfóbica é injusto e covarde. Essa é a tática dos polemistas: preferem desqualificar o outro ao invés de contra-argumentarem. %u2014 %uD835%uDDDF%uD835%uDDF2%uD835%uDDFC %uD835%uDDE3%uD835%uDDF2%uD835%uDDF6%uD835%uDE05%uD835%uDDFC%uD835%uDE01%uD835%uDDFC %uD83C%uDF0B (@leopxot) December 3, 2022



Amanheço extremamente feliz pela Djamila Ribeiro dizer o óbvio: não existe "pessoa que menstrua", o nome disso é MULHER.



Não existe mulher cis, existe MULHER.



Mulher não é um sentimento ou estado de espírito, é uma construção social definida e alinhada à biologia. %u2014 Cris Guimarães (@yalodeoxum) December 2, 2022



Falta interpretação de texto na coluna da Djamila Ribeiro por parte de muita gente (se é que leram). Estão a acusando de transfobia, e ela diz justamente o contrário. Colocando todos como seres políticos e não puramente biológicos. Não somos apenas "pessoas que menstruam". %u2014 Laís Dantas (@Laisds) December 4, 2022

Posicionamento de Djamila

Neste domingo (04/12) Djamila fez uma série de stories em sua conta no Instagram para falar sobre o assunto depois da repercussão nas redes sociais.

“Por que é transfobia? Explique. Só apontar o dedo, dizer que eu sou transfóbica, que eu não respeitei as pessoas trans, quando eu nunca neguei a existência de pessoas trans, inclusive no texto. Eu estou negando um termo, criticando de forma baseada”, afirmou Djamila.

Além disso, a filosofa também afirmou que tem sido perseguida por haters. Ela informou que, em outra ocasião, entrou com uma ação no Ministério Público Federal contra o Twitter.

Ela afirmou que optou por entrar na Justiça contra a plataforma, local onde a maior parte dos ataques a ele ocorre, sem que nada seja feito pela plataforma.





A ação se baseia na tese de “exploração econômica do racismo e da misoginia”, argumentando que a plataforma possibilita que indivíduos ataquem pessoas, sobretudo mulheres negras.