'Não sou jornalista, muito menos comentarista', defende-se Deborah Secco

'O meu look preferido foi o primeiro, o que eu usei no programa de estreia' (foto: Sport TV/Reprodução)

A atriz Deborah Secco, em uma entrevista à Hugo Gloss, defendeu-se da polêmica envolvendo os looks usados para o 'Tá na Copa', programa do canal SporTV da Copa do Catar. Na estreia, Deborah usou um cropped azul e uma calça bege de cintura baixa que deixava à mostra a calcinha. A roupa escolhida foi alvo de críticas, inclusive de mulheres jornalistas, que afirmaram que a atriz estaria sensualizando para apresentar um programa de esportes.

Deborah contou a Hugo Gloss, nesta sexta-feira (2), que as roupas foram escolhidas em acordo com a figurinista do programa com o objetivo de demonstrar, exatamente, que ela não estava ali como jornalista esportiva.

"A ideia surgiu da Carol, figurinista da SporTV, em uma tentativa de deixar muito claro para o público que eu não sou jornalista, muito menos uma comentarista esportiva, que eu sou uma atriz em busca de entretenimento", disse. A atriz disse que usará 29 looks diferentes até o final da competição.

Deborah ainda declarou, que a despeito da polêmica, o look criticado é o seu preferido. "O meu look preferido foi o primeiro, o que eu usei no programa de estreia", disse.

Autores das críticas ponderavam que as mulheres, que ainda são minoria na cobertura esportiva, devem ser respeitadas pela inteligência e não pelo exibição do corpo.

Apoio

Apesar das avaliações negativas, Deborah Secco recebeu apoio de famosos, como a atriz Maria Ribeiro e da advogada e comentarista política Gabriela Prioli. As mulheres que saíram em defesa dela argumentaram que a Copa está sendo realizada no Catar, país ao qual se destina críticas em relação à liberdade das mulheres. Portanto não há cabimento ficar discutindo a adequação da roupa da atriz num contexto em de outras restrições a elas.

Também foram feitas indiretas ao jogador Neymar, um dos principais nomes da Seleção Brasileira no Catar, por ele ter apoiado o presidente Jair Bolsonaro, mandatário que já recebeu inúmeras críticas por falas contra as mulheres e por posturas adotadas com mulheres jornalistas que o entrevistaram.