Trio de arbitragem da partida entre Alemanha e Costa Rica é composto inteiramente por mulheres pela primeira vez em uma Copa do Mundo masculina (foto: SporTV/Reprodução)

Nesta quinta-feira (1/12), pela primeira vez em uma Copa do Mundo, o trio de arbitragem foi composto por três mulheres, dentre as quais esteve a árbitra assistente Neuza Back, educadora física brasileira. Ao todo, a federação escalou seis árbitras mulheres para o Mundial de futebol masculino, mas até essa partida, todos os jogos haviam sido apitados por homens.





Back, que auxiliou a francesa Stéphanie Frappart no duelo entre Costa Rica e Alemanha com a mexicana Karen Diaz Medina, chegou a participar do programa "Encontro" três meses antes do início do mundial no Catar, e disse que participar da Copa era "a realização de um sonho", porém destacou que o caminho para chegar até essa conquista é mais difícil para as mulheres.









Repercussões nas redes

O momento histórico repercutiu nas redes sociais, tanto positiva quanto negativamente. Alguns dos erros cometidos pela arbitragem no início do jogo resultaram em comentários criticando não apenas o trabalho das mulheres, como também o fato de o trio ser composto inteiramente por elas.





A juíza não dar a falta do Rudger e sair o gol da Alemanha é o absurdo em seu estado máximo arbitragem que já era ruim ficou ridícula #FIFAWorldCup %u2014 POMBALMENTE COPALIZADO %uD83D%uDD4A%uFE0F (@matesreis) December 1, 2022





OQ ESPERAR DE UM TRIO DE ARBITRAGEM FEMININA A NÃO SER O PIOR JOGO JÁ APITADO NA HISTÓRIA DAS COPAS %u2014 Lo rito (@rodrigolmn) December 1, 2022





Mulheres na arbitragem nao da certo %u2014 %u0645%u0627%u0648%u0631%u0648 Mauru (@mauro_marchao) December 1, 2022





Apesar disso, a primeira participação 100% feminina na arbitragem em um jogo de Copa do Mundo gerou surpresa em alguns espectadores, além de muitos elogios.





Ver mulheres conquistando cada vez mais espaços é inspirador!! %u2764%uFE0F No jogo de agora, Alemanha x Costa Rica, teremos o 1º trio de arbitragem feminina na Copa do Mundo com presença de brasileira também. Isso é histórico!! %u2014 Juliana Paes (@julianapaes) December 1, 2022





AGORA QUE EU VI QUE TEM UMA MULHER EM CAMPO COMO ÁRBITRO DA PARTIDA MEU DEIS QUE INCRÍVEL %u2014 flower cake¹¹ %uD835%uDE78%uD835%uDE7D%uD835%uDE73%uD835%uDE78%uD835%uDE76%uD835%uDE7E %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%u26BD (@glowchangel) December 1, 2022





Que incrível uma arbitragem feminina apitando o jogo, Costa Rica x Alemanha %u2014 Julia (@Bjulials) December 1, 2022





Mulheres comandam arbitragem pela primeira vez em uma Copa do Mundo, que lindooo %u2014 Béu (@vitoriabeuu) December 1, 2022





Que jogo importante da copa%u2026 só mulheres na arbitragem de campo %u2014 LUANEY %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@_luanycr) December 1, 2022





Finalmente mulheres no trio de arbitragem de um jogo na Copa. %u26BD%u26BD%u26BD%uD83D%uDCAA %u2014 cdgigio (@cdgigio) December 1, 2022





Parabéns a FIFA pela escolha de um trio feminino na arbitragem de Costa Rica x Alemanha , se rompendo barreiras e mostrando que as mulheres podem atuar onde quiserem.

Não foi gol da Alemanha, mas sim gol para igualdade de gêneros #CRCGER #CopaMundialFIFA#Qatar2022 %u2014 tertusccp%uD83E%uDD85 (@tertu10) December 1, 2022





A brasileira Neuza Back está fazendo história nesse momento, sendo parte do primeiro trio de arbitragem totalmente feminino na Copa do Mundo. #Qatar2022 pic.twitter.com/bYFVpCX1oW %u2014 delegadasheila (@delegadasheila) December 1, 2022