Coletivo de mulheres negras denunciam censura

As candidatas coletivo são a doula Lauana Chantal, a quilombola e conselheira do quilombo Manzo Juhlia Santos e professora de história Tainá Rosa (foto: Fernanda Gomes/Divulgação)



A candidatura coletiva Mulheres Negras Sim denunciou a suspensão da conta do grupo no Twitter. A assessoria de imprensa informou, por meio de nota, que pela terceira vez a conta foi colocada fora do ar. A primeira suspensão ocorreu em 28 de junho de 2022. Depois, em 18 de agosto, e a mais recente foi em 10 de setembro. "Novamente a conta foi bloqueada em 10 de setembro, sem qualquer notificação previa do Twitter", informou.





A assessoria pondera que outras postagens com conteúdo de discurso de ódio não recebem moderação da plataforma. "O injustificável se demonstra ao acompanharmos os TT’s de outras candidaturas na plataforma, que disseminam ódio e provocações violentas, sem sofrerem qualquer punição", diz.

Na avaliação da candidatura coletiva, a plataforma repete a discriminação que mulheres negras vivenciam na sociedade. "Os traços de exclusão seletiva da plataforma se assemelham aos de nossa sociedade, que silencia e violenta o direito à liberdade de expressão e acesso à informação de mulheres, negres e LGBTQIA."

As candidatas informaram que entraram em contato com o Twitter.

Mulheres Negras Sim

Mulheres Negras Sim é uma candidatura coletiva a uma vaga na Assembleia Legislativa de Minas. O grupo destaca que mantém diálogo com movimentos sociais para promover a diversidade de gênero, raça e classe no legislativo."O objetivo essencial é somar na resistência democrática e no enfrentamento ao racismo, ao machismo e à transfobia."

A candidatura coletiva destaca que as mulheres negras representam mais de 28% da população brasileira, no entanto esse percentual não se reflete nos espaços da política institucional. "Nas casas legislativas de todo o Brasil, mulheres pretas e pardas ainda são sub-representadas e sua ausência tem reflexos diretos nas políticas públicas e na divisão territorial de recursos."

A reportagem entrou em contato com o Twitter e aguarda um posicionamento.