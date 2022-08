A 16ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Contagem ocorre neste domingo (7/8) (foto: Divulgação)

"Resistir & Existir, um ato de amor à vida" é o tema da 16ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Contagem neste domingo (7/8). O evento está marcado para as 12h na preça da Glória, no Eldorado, com apresentações musicais e uma caminhada em direção à Passarela do Samba, no bairro Cinco.O objetivo, segundo os organizadores, é promover o respeito à diversidade, a construção de políticas voltadas para a comunidade e lutar contra qualquer espécie de discriminação.As vias nas quais a Parada vai passar serão bloqueadas total ou parcialmente durante o percurso.Os desvio organizados pelos agentes de trânsito serão sinalizados, visando facilitar a orientação das rotas alternativas para os condutores.