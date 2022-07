Duda, Miss Minas Gerais Kids, é alvo racismo nas redes sociais

Duda é a representante de Minas Gerais no Miss Brasil Kids (foto: Instagram/Reprodução)

A pequena Duda, de 4 anos, Miss Minas Gerais Kids, sofreu racismo nas redes sociais. Em uma publicação do perfil oficial da criança no Instagram, uma pessoa comentou que a pequena tem “cabelo feio, mas o rosto bonito”.

A mãe da miss, Adriana Barbosa Campos de Sousa, mostrou sua indignação e lamentou que o caso tenha acontecido com uma criança de apenas 4 anos. Ela afirmou que busca bloquear os autores desse tipo de comentário, mas que não faz Boletim de Ocorrência para não expôr a pequena.

(foto: Instagram/Reprodução)

“É uma dor que vai na alma. Medo, pavor e uma mistura cruel de sentimentos. Impotência. Minha filha é uma criança que como qualquer outra tem sonhos, e ver que um outro ser humano não tem um mínimo de empatia me faz temer por ela. Como alguém tem coragem de atacar uma criança? Confesso que me abala muito. Rico sem dormir e choro muito”, disse ela.

Em um outro comentário, uma pessoa compara o cabelo da pequena com o cabelo de uma bruxa. “Isso não é cabelo de princesa, vamos ser honestos. Tá mais para bruxa.”

“Uma foto de uma criança que normalmente desperta amor, ternura nas pessoas, desperta ódio, raiva, desprezo por causa da cor. É realmente muito triste. Eu como mãe me sinto impotente”, lamentou Adriana.

Mesmo com o episódio, a mãe de Duda afirmou que não pretende tirá-la das competições

“A errada não é minha filha. Ela não fez nada de errado. Eu tenho que ensiná-la a ser forte, a lutar pelos sonhos dela. Toda vez que ela sofrer um ataque, ela vai ter que desistir dos sonhos dela? Claro que não. O errado é quem ataca, quem não tem empatia”.

Duda é natural de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde mora com os pais e o irmão de 2 anos. No início do ano, ela venceu o concurso Miss Minas Gerais Kids e, agora, se prepara para o Miss Brasil Kids, que será decidido no dia 12 de outubro.