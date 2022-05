Primeiro no Brasil: Ricardo Aleixo recebe o título de notório saber da UFMG

Ricardo Aleixo recebeu o título de notório saber pela UFMG em 16 de dezembro (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press)





As bougainvilles dão boas-vindas a quem chega à Estação Ecológica da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), no campus da Pampulha. Estão atrás de umm portão de ferro que dá acesso a um ambiente arborizado que nem de longe parece uma sala de aula.

O curso foi concebido e está sendo coordenado pelo poeta Ricardo Aleixo, que, desde 16 de dezembro de 2021, está apto a lecionar na universidade, quando recebeu o título de notório saber, equivalente ao doutorado. Ricardo é o primeiro escritor negro a receber o título de notório saber no Brasil. Pesquisador da palavra em movimento, ele convidou para o curso "zeladores da palavra", marcando posição em relação à força da tradição oral.

Ele faz a conexão entre o saber popular e o saber científico. Por essa razão, Ricardo fez questão de seguir os ritos acadêmicos. Apresentou um memorial que equivale a uma tese, em que apresentou aspectos biográficos e a memória de sua formação artística e intelectual. "Optei por escrever no formato do trabalho acadêmico. Tive como uma das bases um documento semelhante feito nos anos 1980 pelo maestro e compositor Gilberto Mendes", afirma. O maestro lecionava na PUC de São Paulo. "Não tinha graduação, mas era o mais importante músico, era o decano da música de vanguarda no Brasil".

No Memorial Artístico-Intelectual, como define o documento, Ricardo apresenta as referências bibliográficas, como foi a relação com o conhecimento de quem não frequentou a escola formal. "Fui alfabetizado em casa, onde aprendi também caligrafia e a gostar de música. Tive aula de oratória com meu pai", revela parte do conteúdo. Também listou as leituras que embasaram o processo de formação, que ele considera estar em curso.





Foi a professora Maria Aparecida Moura a primeira a fazer a provocação sobre a titulação acadêmica. "Ela sabia que eu já havia dado aula de design sonoro por seis anos. Era complicado, eu não podia lançar nota, eu orientava trabalho de conclusão de curso, fazia tudo que um professor fazia, mas não podia assinar lista de presença.

Em 2016, a comissão de notório saber constituída pela UFMG o procurou. "O modo que escolhi para me educar tornou-se obsoleto. Não tem pessoas que atuam no campo artístico e intelectual que tendo oportunidade cursar desde a gradução até o pós-doc em arte. O Brasil está bem servido de formação acadêmica no campo das artes, mas não no momento em que comecei a me interessar por artes".

O memorial passou por várias comissões e por uma banca avaliadora. "Queria fazer algo estritamente dentro do rigor acadêmico. Tanto que foi muito elogiado o meu documento com recomendação de publicação. Queria ter defendido, porque gosto do debate público e porque pude fazer uma leitura da minha obra e do que foi necessária para desenvolvê-la que não tinha tido oportunidade de fazer antes", afirmou.

O poeta teve muita obstinação para estudar por conta própria. Ricardo costuma contar que "fugiu da escola" antes de completar o ensino médio. No entanto, ele estudou junto com a irmã Fátima que estava no curso de letras.

"De algum modo eu fiz o curso com ela. Foi a primeira vez que eu li teoria literária, que li livros de linguística, poética e semiótica. Tudo que fui entendendo que eu precisava para ser um escritor profissional. Sabia que não era fazendo o curso de letras, mas eu tinha que ter o repertório", recorda-se. Então, montou por conta própria um programa de estudos interdisciplinar que conflui com a linha de pesquisa 'literatura, outras artes e mídia.

Curso 'Artes e poéticas ancestrais'

Capitã Pedrina, ao centro, é uma das professoras convidadas para o curso 'Arte e poéticas ancestrais' (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press)

Poéticas da voz é um assunto do interesse de Ricardo desde a infância. "Na minha casa sempre se cantou muito", diz. Essa memória deverá fazer parte do livro "Campo Alegre", da coleção BH. A cidade de cada um, que está sendo escrito por Ricardo. "Tenho entrevistado as pessoas do bairro que são exímias contadoras de história. Elas ilustram com cantos, têm um gestual muito rico", afirma.

A maneira como as pessoas lidam com a palavra em movimento tem uma dimensão simbólica, estética, vocal, corporal, musical, cênica, espiritual. "Também tem a dimensão técnica que em meu entendimento é indissociável de tudo isso. Quando se escuta alguém como a capitã Pedrina entoando, procuramos entender não só como essas toadas foram criadas, mas como é que isso se dá como procedimento técnico ao longo do tempo".

Interessa a Ricardo investigar como é o aprendizado da toada, por exemplo. "Uma roda é formada... a pessoa apura o ouvido, aprende entoa, timidamente de início ou alguém é chamado pela mais velha que diz 'é assim que se faz'... Ou é também quando vão buscar folhas no mato e o mais velho diz 'canta isso aqui'".

A esses processos de troca da palavra em movimento, Ricardo denominou conceitualmente de 'zelação'. Ele lembra que zelação denomina o fenômeno astronômico da estrela cadete e a palavra também pode ser aproximada do verbo 'zelar'. "Quem são os zeladores? Quem são as zeladoras da palavra? Sempre entendi que a palavra não é apenas falada. Ela nos fala também".

Para o curso, ele convidou quem zela pela palvra. "A benzedeira zela pela palavra e a palavra dela tem tanta força que ela prórpia é a primeira a ser zelada por essa palavra que ela entoa". Nos três módulos, Ricardo propõe a relação das pessoas com a palavra. "A palavra para nós, que viemos de outras terras, não é letra fria, letra mortal Para nós, ela é coisa viva, ela tem poder, ela tem energia e força. O curso nasceu dessa vontade de escutar os mestres e mestras falarem dos ofícios".

O curso não foi todo filmado, porque há assuntos que são fundamentos da esfera do sagrado. Mas cada mestre e mestra vão indicar o que pode ser filmado e vão montar em forma de performance, para que esse conteúdo seja registrado. Parte das vagas do curso são destinadas às pessoas das comunidades desses mestres e mestras.

Três décadas do primeiro livro

No sábado (21/5), das 11h às 15h, na Papelaria Mercado Novo, Ricardo Aleixo celebra os 30 anos do lançamento do livro de estreia, Festim – um desconcerto de música plástica. "Vou ler e comentar poemas – desse meu primeiro voo e dos livros que publiquei ao longo dos anos", adianta. A ideia, com esse evento, é levantar recursos financeiros para publicar uma nova edição do Festim.