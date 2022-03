'Fui obrigada a jogar tudo no chão': racismo em agência bancária em Ibirité

Eleciania foi obrigada a jogar seus pertences no chão (foto: Arquivo Pessoal/Reprodução)



Na tarde desta quinta-feira (10/3), a profissional da educação Eleciania Tavares foi a uma agência da Caixa Econômica Federal em Ibirité (MG) para abrir uma conta-salário. Na ocasião, portava uma bolsa, uma sacola de mercado e a carta da prefeitura que solicitava a abertura da conta.





Eleciania conta que saiu de casa por volta das 5h para resolver pendências e, à tarde, foi ao banco. Antes disso, passou em um mercado para comprar um pacote de salgadinho para comer, enquanto aguardava ser atendida, pois não havia se alimentado bem ao longo do dia.









Quando contatada, Eleciania estava em uma base da Polícia Militar para fazer um boletim de ocorrência. “Me senti discriminada por conta do meu perfil, fui vítima de racismo institucional. Sou mulher negra na porta de um banco e com uma sacola na mão. Mesmo estando com a carta solicitando a abertura da conta em mãos, é isso o que acontece”, disse.

Racismo institucional

O racismo institucional é definido como práticas discriminatórias motivadas pela raça dentro de organizações, sejam elas empresas, grupos, associações ou instituições públicas. Ele pode se manifestar de várias maneiras, incluindo normas, práticas e comportamentos, como foi o caso de Eleciania, que foi obrigada a danificar seus pertences por uma suspeita fundada em sua aparência.





De acordo com a Lei Nº 7.716/89, que criminaliza o racismo no Brasil, entretanto, a prática do racismo institucional ainda não é considerada crime, uma vez que o agente criminoso só pode ser uma pessoa, e não uma instituição. Eleciania contou ao EM que o cabo que a atendia na base da PM não pôde configurar o ocorrido como crime de racismo por este mesmo motivo, mas há a possibilidade de uma indenização cível.











O que é racismo? O artigo 5º da Constituição Federal prevê que “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.”



Desse modo, recusar ou impedir acesso a estabelecimentos, recusar atendimento, impedir ascensão profissional, praticar atos de violência, segregação ou qualquer outra atitude que inferiorize ou discrimine um cidadão motivada pelo preconceito de raça, de etnia ou de cor é enquadrado no crime de racismo pela Lei 7.716, de 1989. Qual a diferença entre racismo e injúria racial? racismo é direcionado à coletividade de um grupo ou raça, a injúria racial, descrita no artigo 140 do Código Penal Brasileiro, é direcionada a um indivíduo específico e classificada como ofensa à honra do mesmo.



Apesar de ambos os crimes serem motivados por preconceito de raça, de etnia ou de cor, eles diferem no modo como é direcionado à vítima. Enquanto o crime deé direcionado à coletividade de um grupo ou raça, a, descrita no artigo 140 do Código Penal Brasileiro, é direcionada a um indivíduo específico e classificada como ofensa à honra do mesmo. Penas previstas por racismo no Brasil A Lei 7.716 prevê que o crime de racismo é inafiançável e imprescritível, ou seja, não prescreve e pode ser julgado independentemente do tempo transcorrido. As penas variam de um a cinco anos de prisão, podendo ou não ser acompanhado de multa. Penas previstas por injúria racial no Brasil O Código Penal prevê que injúria racial é um crime onde cabe o pagamento de fiança e prescreve em oito anos. Prevista no artigo 140, parágrafo 3, informa que a pena pode variar de um a três anos de prisão e multa. Como denunciar racismo? Caso seja vítima de racismo, procure o posto policial mais próximo e registre ocorrência.





Caso testemunhe um ato racista, presencialmente ou em publicações, sites e redes sociais, procure o Ministério Público e faça uma denúncia



Casos de racismo institucional ainda são muito comuns em todo o mundo. Ainda nesta semana, foi levado a público que o diretor do filme da Marvel “Pantera Negra” foi detido e algemado em janeiro deste ano ao tentar fazer um saque de sua própria conta bancária.

