Comunidade se mobiliza contra fechamento de escola quilombola pela SES-MG

O fechamento da Escola Estadual Coronel José Gomes surpreendeu à população do município de São Domingos do Prata, na região do Médio Piracicaba, que iniciou mobilização pela continuidade da unidade escolar. Localizada no distrito de Cônego João Pio, a escola atende alunos de duas comunidades negras, quilombos do Serrão e Areião. Também trata-se de um importante ponto de cultura referência para a população que vive na zona rural.

Desde de o recebimento do memorando, a comunidade do distrito se mobiliza para impedir o fechamento. Os moradores fizeram um abaixo-assinado, reuniões com Secretaria de Estado da Educação e até ingressaram com uma ação no Ministério Público Federal denunciando o descumprimento da legislação em relação aos direitos quilombolas.

A pedagoga Renata Araújo lembra que a escola não deveria ser fechada já que está localizada entre dois quilombos. Ela lembra que há uma legislação que determina ao poder público a abertura de escolas em territórios quilombolas e a implementação da educação quilombola. Cita a convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a Lei de diretrizes e bases da educação (LDB) e também determinações do Conselho Nacional de Educação acerca da formação étnico-racial. "A escola é referência. se a comunidade quilombola perde a escola, perde-se a cultura, a referência. É uma questão de respeito", afirma Renata.

Fundada em 1962, a escola se tornou ponto de apoio para as comunidades locais. Renata Araújo reforça que além das aulas e formação dos alunos, a instituição também oferta diversos serviços para as comunidades, que estão em uma área rural, o que dificulta, por exemplo, fazer a fotocópia de um documento.

A educação quilombola prevê a valorização da territorialidade ou seja o conhecimento é construído a partir da vivência das crianças no território. Nesse modelo educacional que respeita os saberes tradicionais, entre as atividade pedagógicas, está por exemplo o plantio de hortas conforme os saberes e conhecimentos quilombolas. Também é um espaço de valorização da oralidade e das religiões de matriz africana.

A reportagem entrou em contato com a SEE-MG e estamos aguardando um retorno.

Fechamento da escola

De acordo com lideranças, o processo de fechamento teve início em 2019 com a municipalização do ensino fundamental. No ano passado, os professores relatam que a SEE-MG determinou a transferência dos alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamntal para outra escola, que fica a 10 quilômetros. Na ocasião, depois de mobilização da comunidade insatisfeita com a distância da nova escola, os alunos foram assumidos pela municipalidade.

Em setembro deste ano, a Escola Estadual Coronel José Gomes de Araújo recebeu comunicado da Superintendência Regional de Ensino de Nova Era determinando o fechamento total.

Histórico das comunidades quilombolas

A comunidade Quilombola Surrão foi formada em meados do século XIX, antes mesmo de findada a escravidão. O território foi fundado por Maria Luiza, como recordam os mais velhos.

A comunidade do Areião data de 1830, quando chegaram os primeiros moradores. Os antigos contam que vieram fugidos da escravidão e desbravaram a região de mata fechada. A Comunidade foi formada pelas famílias Martins, Braz, Caxias, Eleotério, Albano, Gonçalves, Arcanjo e Venâncio.

As duas comunidades se autodeclaram quilombolas e entraram com pedido de reconhecimento na Fundação Cultural Palmares.