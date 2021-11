Os Orixás: Giramundo narra criação do universo pela mitologia iorubá

Obra tem trilha sonora e elementos digitais que se mesclam com os bonecos em cena (foto: Reprodução/ Grupo Giramundo)



A peça ‘Os Orixás’, montagem do grupo Giramundo, conta a origem do mundo, do ser humano e dos elementos da natureza. O espetáculo, com duração média de uma hora, está disponível gratuitamente no canal do Youtube do grupo e tem uma proposta lúdica e educativa.





O ator Warlem Dimas Marques dá voz à Oxalá, dividade que criou o mundo, o senhor da felicidade. Sérgio Pererê dá vida a Katendê, orixá das plantas, das folhas e ervas medicinais e a Xangô, senhor da Justiça que controla os ventos e as tempestades. O músico Djonga foi a voz de Ogum, orixá guerreiro que ensinou os homens a forjar o ferro. Maurício Tizumba é quem apresenta Exu, divindade que liga céu e terra e quem abre os caminhos.





Na narrativa da história, a trilha sonora também marca e define o caminhar dos acontecimentos com sons de instrumentos e elementos das culturas africanas e afro-brasileiras. Além do português, o bantu e o iorubá se destacam entre os cânticos das músicas.





Sérgio Pererê, que empresta a voz a dois orixás, também é o responsável pela criação da trilha sonora de ‘Os Orixás’. "A obra traz algumas influências de ritmos e a presença de outros instrumentos como flautas de bambu, nbiras, ronrocos, tamas, recos e djembés”, destaca.





Para Beatriz Apocalypse, diretora geral da apresentação, a remontagem conta com os recursos digitais para transformar o espetáculo. Na obra, foram adicionadas animações e recursos audiovisuais para retratar ainda mais os elementos da cultura de matriz africana e também aproximar o público da narrativa.





GRUPO GIRAMUNDO

Um dos principais grupos de teatro de bonecos brasileiro, o Giramundo foi criado em Belo Horizonte no ano de 1970. Nasceu através das ideias dos artistas plásticos Álvaro Apocalypse, Terezinha Veloso e Maria Antonieta Martins (Madu).





Para além das apresentações teatrais, o Grupo Giramundo também possui o projeto Escola Giramundo, com a realização de oficinas de montagem dos bonecos e de introdução ao universo do teatro de bonecos.

Além disso, também possuem o Museu Giramundo, para a exposição com os bonecos e outros elementos participantes de exposições do grupo. Ao todo, são mais de 50 apresentações, com a produção de mais de 1500 bonecos para as peças.

*estagiário sob a supervisão de Márcia Maria Cruz