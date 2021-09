Amigas da Cultura: exposição no Museu Mineiro reúne acervo histórico

Acervo doado contém 44 obras. (foto: Divulgação/Museu Mineiro)

O Museu Mineiro, conhecido por apresentar a diversidade histórica de importantes artistas locais, está estendendo o período de sua mostra “Amigas da Cultura”, até 12 de setembro. A exposição reúne 44 obras históricas, como imagens de arte sacra e peças de prata. O conjunto é uma doação do acervo da Associação Amigas da Cultura, grupo formado exclusivamente por mulheres que colecionou, conservou e promoveu a essência cultural por meio da união de mulheres mineiras e belo-horizontinas. O Museu Mineiro, conhecido por apresentar a diversidade histórica de importantes artistas locais, está estendendo o período de sua mostra “Amigas da Cultura”, até 12 de setembro. A exposição reúne 44 obras históricas, como imagens de arte sacra e peças de prata. O conjunto é uma doação do acervo da Associação Amigas da Cultura, grupo formado exclusivamente por mulheres que colecionou, conservou e promoveu a essência cultural por meio da união de mulheres mineiras e belo-horizontinas.









Consuelo Bethonico, também ex-presidente da Asossiação, mencionou na abertura da exposiação como este momento está sendo muito imporante para o grupo. “É uma honra enorme para as Amigas da Cultura este resgate das imagens, das peças que foram colecionadas ao longo dos anos com muito carinho, estar agora em um lugar tão especial como o Museu Mineiro”, comentou Consuelo.



Consuelo Bethonico, ex-presidente da Associação. (foto: Divulgação/ Museu Mineiro)



Criado em 1953, o Amigas da Cultura teve uma trajetória marcante e fundamental para a inserção de mulheres no cenário cultural e artístico, mais um dos espaços ocupados em sua maioria por homens. Durante sua atuação, as Amigas da Cultura ofereceram apoio a artistas mineiras iniciantes através de reuniões e encontros.





Esta parceria deu bons frutos, pois o grupo já chegou a ter mais de 300 mulheres associadas, compartilhando conhecimentos sobre cultura, arte e o cenário local. Além disso, rompeu barreiras criando palestras, cursos, mostras artísticas e apresentações pelo estado e pelo país.





Amigas da Cultura

Em 2019, após toda contribuição realizada ao contexto cultural do estado, o grupo encerrou suas atividades. A memoração destes quase 70 anos de trabalho e dedicação pode ser acompanhada com a visita à exposição, localizada na Sala de Exposições Temporárias II do Museu Mineiro.





Na visita à mostra, é possível observar esculturas de santos, imagens e oratórios. Também estão expostos objetos característicos de encontros e celebrações religiosas, como ostensórios, resplendores, patenas, ornamentos de santos e altares. Também está incluso no acervo a parte do teto de uma igreja, localizada na cidade de Rio Acima, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Além das obras, há a exibição de vídeos com entrevistas e imagens que retratam um pouco da trajetória e da percepção das mulheres que passaram pela Associação, destacando suas contribuições.

As visitas à exposição Amigas da Cultura podem ser feitas de terças às sextas, das 12h às 19h, e de sábado e domingo, das 11h às 17h.





Museu Mineiro

O Museu Mineiro está localizado em um casarão do século XIX, na avenida João Pinheiro, via de acesso à Praça da Liberdade.

(foto: Secult/Acervo)



Após ser sede do Senado Mineiro e da Pagadoria Geral do Estado, em 1982 o espaço foi dedicado ao Museu Mineiro, que atualmente integra o Circuito Liberdade.





O Museu Mineiro oferece ao público exposições de longa duração e temporárias, de artistas consagrados quanto e de iniciantes. Além disso, contribui com uma programação que valoriza e destaca os patrimônios culturais e artísticos mineiros.