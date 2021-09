Carol Santiago, o grande nome das Paralimpíada de Tóquio (foto: Reprodução/Instagram)

Carol Santiago conquistou o terceiro ouro, nesta quarta-feira (1º/09), tornando-se o maior nome do Brasil nas Paralimpíadas. O feito veio nos 100m peito classe S12 , elevando a presença da delegação brasileira no mais alto lugar do pódio. E como ela, as atletas brasileiras dão show na Paralimpíada de Tóquio 2020.

Até agora, o Brasil conquistou 48 medalhas, sendo 19 delas garantidas por mulheres. Elas conquistaram sete das 15 medalhas de ouro nas modalidades de halterofilismo, judô, três na natação e duas no atletismo - lançamento de disco e salto em distância. Além disso a participação feminina também já conquistou quatro pratas e oito bronzes.

Na Rio 2016, o Brasil terminou em oitavo lugar, com 72 duas medalhas, sendo 14 delas de ouro. A equipe brasileira, que partiu com o propósito de repetir o feito e terminar entre dos 10 colocados no quadro de medalhas, com 15 ouros o Brasil está em 7º lugar.

Mas o que mais mudou no perfil de medalhas é a maior participação das mulheres nos jogos. Em 2016, a delegação brasileira contava com 290 atletas, sendo 188 homens e 102 mulheres, o que representa uma participação feminina de 35%.

Em Tóquio, o Brasil chega com 253 atletas, com 164 homens e 96 mulheres. Apesar do número total de atletas brasileiros ter diminuído, a participação feminina aumentou para 40%. O Comitê Paralímpico Brasileiro tem como meta para os próximos anos ocupar todas as vagas femininas disponíveis na delegação brasileira.

Nas paralimpíadas de Tóquio a tradição brasileira no atletismo se mantém, com os ouros de Beth Gomes, no lançamento de disco classe F52, para atletas que competem em cadeiras, que bateu recorde na categoria ao alcançar a marca de 17,62m, e da mineira Silvânia Costa, que se torna bicampeã no salto em distância na casse T11, para atletas com deficiência visual. No lançamento de dardos, o Brasil levou a prata com Raissa Machado, classe F56, também para atletas que competem em cadeiras.

Beth Gomes - Medalhista de ouro no lançamento de disco classe F52 (foto: Reprodução/Instagram)

No atletismo também tivemos a prata de Thalita Simplício no 400m na classe T11, para deficientes visuais, com seu melhor tempo da carreira: 56s80 e Jardênia Felix, de apenas 17 anos, com bronze nos 400m da classe T20, para deficientes intelectuais.

O Brasil também levou o bronze no lançamento de disco classe F57, para atletas que competem em cadeiras, com a carioca Julyana da Silva com a marca de 30,49m, ficando atrás de Mokhigul Khamdamova do Uzbequistão, em primeiro lugar com 31,46m, e Nassima Saifi da Argélia com 30,81m.





Thalita Simplício - Medalhista de prata no 400m classe T11 (foto: Reprodução/Instagram)

Na natação, com bom desempenho tanto quanto Carol Santiago, a nadadora Beatriz Carneiro chegou em terceiro lugar, garantindo bronze para o Brasil, nos 100 m peito na categoria S14 para atletas com deficiência intelectual, chegando apenas centésimos de segundo na frente da irmã gêmea Débora Carneiro. Mariana Gesteira Ribeiro conquistou o bronze nso 100m livre S9.

Na terça-feira, Mariana Ribeiro também conquistou o bronze, na prova dos 100m livre classe S9 e hoje Cecília de Araújo conquistou a prata nos 50m livre classe S8, para atletas com paralisia cerebral.

Nessa edição dos jogos paralímpicos, o Brasil conquistou duas medalhas inéditas. Uma delas veio com Mariana D'Andrea, com o ouro no halterofilismo. A atleta superou a rival Lili Xu, da China, na final da categoria ate 73Kg levantando 137kg. A outra medalha sem precedentes para os brasileiros foi conquistada por Alana Maldonado na categoria até 70Kg no judô classe B3, para atletas com baixa visão.





O judô trouxe mais duas medalhas de bronze femininas, com Lúcia Araújo, na categoria até 57Kg e Meg Emmerich na categoria até 70Kg ambas com deficiência visual. Já no tênis de mesa foram conquistados a medalha de prata pela Bruna Alexandre, na classe 10, para atletas andantes, e o bronze da paulista Cátia Oliveira, na classe 2, para atletas cadeirantes.

Lúcia Araújo, medalhista de bronze no Judô nas Paralimpíadas de Tóquio (foto: Reprodução/Instagram)

O Brasil ainda tem chance de medalha feminina no goalball, modalidade em que venceu a favorita China e se classificou para as semi finais, no vôlei sentado, vencendo a Itália ontem, por 3 sets a 1, e também avança para as semi finais. Na bocha, que conta com a representação de Evelyn Oliveira, porta-bandeira do país na cerimônia de abertura dos jogos paralímpicos 2020 e venceu a tailandesa Somboon Chaipanichi por 8 a 1 na classe BC3.

