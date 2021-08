Evento reúne pessoas negras e tecnologia e agita semana do belo-horizontino

Ana Minuto, cocriadora do Potências Negras e Victor Lambertucci, presidente da Profissas. (foto: Divulgação)





No dia 14 de agosto, das 9h às 21h, acontece o Potências Negras Tec, uma maratona de palestras, conversas e atrações culturais que chegam para mostrar que pessoas negras também têm o direito de gostar, falar e trabalhar com tecnologia. O evento reunirá, virtualmente, especialistas e personalidades para abordar assuntos sobre a negritude e a vivência sobre o universo digital e tecnológico. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através do site da iniciativa.

Além do Potências Negras Tec, a semana estará recheada de atividades sobre diversidade, inclusão e pluralidades. Tem incentivo a práticas do skate com o projeto Academia do Skate, realizado no Mineirão. Quem desejar conhecer mais sobre o turismo periférico da cidade pode ficar ligado no lançamento de mais um episódio do Beco Esturutral, série de podcasts e conversas sobre a periferia da cidade.





Na edição de agosto do Ateliê Aberto será apresentada a arte Marajoara. Para quem é apaixonado por literatura e escrita, tem a 4ª edição Festival Literário Internacional de Belo Horizonte, que acontece até o dia 20 de agosto e também tem a abertura do Concurso Contos Invisíveis, priorizando histórias de autores LGBTQIA +. Para quem está na busca de atividades profissionais, ainda está aberto o edital público Descentra 2021 e também tem vagas de emprego que valorizam pessoas negras, mulheres e LGBTQIA+

Confira mais detalhes sobre os eventos que acontecem nesta semana:

Projeto estará disponível nas plataformas da Twitch TV, Youtube, Spotify, Deezer (foto: Reprodução/ Instagram)

Evento: Beco Estrutural

Data: 11 de agosto - quarta-feira

Local: Digital - Twitch TV, Youtube, Spotify e Deezer

Informações:

Buscando proporcionar aos moradores de Belo Horizonte um novo olhar ao turismo periférico, potencializar personalidades fortes dentro da favela, valorizar o Morro das Pedras e o Conjunto Santa Maria e destacar a importância da responsabilidade da sociedade com a periferia, foi idealizado o Beco Estrutural, Turismo e Lazer – 1ª edição, que conta com patrocínio da Belotur e Prefeitura de Belo Horizonte.

O evento, que terá formato híbrido – com podcasts e videocasts, será realizado nos dias 07, 14, 21 e 28 de julho e 04 e 11 de agosto de 2021, e poderá ser acessado no ambiente digital, sendo transmitido pelo pela Twitch TV e disponibilizado posteriormente no Youtube e nas plataformas Spotify e Deezer.





Com 6 episódios (piloto) com duração de 2 horas cada, o Beco Estrutural contará com a participação de Jefim Da Baze (Swing Safado) como host, e convidados como Vanessa Beco, Mc Jay Jay, Patricia Alencar, Maria Flô, Rita Efigênia e Lenita (Cozinha da Ita).





Nesta edição, são destaques a região Norte e a estética da Arte Marajoara, com seus grafismos. (foto: Reprodução/ Circuito Liberdade)

Evento: Ateliê Aberto | Brasilidades: Inspiração Marajoara

Data: 13 de agosto - Sexta-feira

Local: Digital - Youtube

Informações:

Para o ano de 2021, o Ateliê Aberto propõe atividades práticas inspiradas por expressões artísticas e culturais populares. A partir da edição de agosto, o foco — que foi, até então, a mineiridade — passa a ser a brasilidade. A abordagem é feita sob a ótica da arte contemporânea, investigando influências na cultura nacional e buscando despertar a curiosidade do público para as artes populares do Brasil.





O primeiro tema exposto é a região Norte e a estética da Arte Marajoara, com seus grafismos. Essa expressão artística popular ganhou visibilidade mundial e funciona como referência de pesquisa estética para renomados artistas, como Victor Brecheret.

Evento terá palestras, painéis, entrevistas especiais e atrações culturais. (foto: Divulgação)

Evento: Potências Negras Tec

Data: 14 de agosto - Sábado

Horário: 9h às 20h

Local: Online

Informações:

No dia 14 de agosto, das 9h às 20h30, acontece o Potências Negras Tec, uma maratona de conteúdo para mostrar que tecnologia também é coisa de preto! O objetivo é abrir caminhos para pessoas pretas e pardas que querem embarcar no segmento ou acelerar sua carreira na área de tecnologia.





Serão mais de 10 horas de programação, entre palestras, painéis, entrevistas especiais e atrações culturais. No palco virtual do Potências Negras Tec, referências negras como Karen Santos, CEO da UX para Minas Pretas, Ana Minuto, referência em Diversidade Etnico-racial, Fernando França, UX researcher manager no Nubank e Felipe Dutra Furtado, gestor de TI da Globo, além de pessoas aliadas do mercado que mais cresce globalmente. Quem quiser participar pode se inscrever gratuitamente pelo site www.potenciasnegras.com.br .





A jornada Potências Negras é uma cocriação da Profissas, Escola de habilidades humanas feita pela e para a Diversidade, e de Ana Minuto, especialista em diversidade e inclusão com mais de 15 anos de atuação na tecnologia.





No encontro, os participantes poderão se conectar com oportunidades e com a equipe de recrutadores das empresas patrocinadoras como Itaú, Trybe, iFood, Grupo Boticário, Mercado Livre, Randstad, Will Bank, Rocketseat, Globo, AmbevTech, Creditas, 99, Tera, Ame Digital, Escale e Amazon AWS. Essas companhias, importantes aliadas da jornada, estarão presentes durante todo o dia e também nos estandes virtuais, na hora do almoço, com vagas abertas e à procura de pessoas negras para diversas áreas tec.

Concurso vai oferecer a publicação de uma obra inédita em formato de livro impresso, livro digital e audiolivro. (foto: Divulgação)

Evento: Concurso Contos Invisíveis – 1º Concurso Municipal de Contos

Data: Inscrições abertas entre os dias 2 e 16 de agosto de 2021.

Local: Pelo site do concurso

Informações:

O Concurso Contos Invisíveis – 1º Concurso Municipal de Contos com Temática LTGBTQIA+ para Escritores LGBTQIA de Belo Horizonte tem por objetivo incentivar a produção e a disseminação de obras literárias originais de escritores LGTBQIA e evidenciar o debate sobre o combate ao preconceito e a luta da população LGBTQIA . O presente concurso se destina a selecionar 10 autores maiores de 18 anos, residentes da cidade de Belo Horizonte/MG e declaradamente LGBTQIA , que resultará na publicação de 01 (uma) obra inédita em formato de livro impresso, livro digital e audiolivro. Além da publicação do conto, os 05 primeiros colocados receberão uma quantia no valor de R$1.000,00 e um Kindle cada um; e os 05 últimos colocados receberão um Kindle cada um.

São mais de 100 atrações distribuídas em 11 dias de evento (foto: Divulgação)

Evento: Festival Literário Internacional de BH

Data: 10 a 20 de agosto

Horário: Horários e programação serão divulgadas nas redes sociais do FLI BH

Local: Digital - Youtube

Informações:

Em 2021, o Festival Literário Internacional de Belo Horizonte – FLI BH acontece em uma edição totalmente digital. De 10 a 20 de agosto, são mais de 100 atrações em uma jornada literária de 11 dias no Portal Belo Horizonte. Com atividades diversas e opções para todos os públicos, a programação contempla discussões sobre a criação, a circulação, a leitura e a literatura na cidade, incluindo seu diálogo com outras linguagens artísticas.





O 4º FLI BH tem como tema "VIRANDO A PÁGINA: Livro e Leitura tecendo amanhãs", com curadoria das escritoras e professoras Ana Elisa Ribeiro e Madu Costa.

Prática da modalidade ainda é tabu em muitas discussões. (foto: Reprodução/Instagram)

Evento: Academia do Skate

Data: 18 a 21 de agosto - Quarta a Domingo

Horário: Quarta a sexta: 17h às 22h | Sábado e Domingo: 8h30 às 14h30 e 16h às 21h *

Local: Esplanada do Mineirão (entre os portões B e C)

Informações:

Uma pista de skate itinerante, com equipamentos completos e uma equipe de instrutores preparada para ensinar um novo esporte para crianças, adolescentes e todas as demais idades, ou mesmo aperfeiçoar as manobras de quem já anda de skate. O Academia do Skate tem a sala de aula mais divertida de Minas Gerais, com obstáculo de madeira nas modalidades street e vertical. Agora, além de circular por shoppings centers, o projeto também estará presente nas praças e parques das cidades mineiras, ampliando a possibilidade das pessoas conhecerem o mundo do skate.





O projeto ainda prevê palestras para escolas públicas e organizações sociais sobre o skate, que agora é um esporte olímpico, preparando as turmas para uma visita guiada na pista do Academia do Skate. Nas localidades onde as pistas passam sempre acontece um concurso de manobras ao final da temporada, com entrega de troféu e medalhas a todos os participantes. E o melhor de tudo, todas as atividades são gratuitas. Aproveite e venha conhecer o Academia do Skate!

*Todos os horários das atividades podem sofrer alterações em casos de jogos e outras eventos no Mineirão.

Edital aposta em descentralizar ações artísticas e culturais na cidade (foto: Divulgação)

Evento: EDITAL DESCENTRA 2021

Data: 20 de julho de 2021 (0h) a 20 de agosto de 2021 (17h)

Local: Pelo site da prefeitura

Informações:

O edital tem por objetivo selecionar projetos que visem a valorização da expressão artística e cultural nas mais diversas regiões da cidade, buscando favorecer o desenvolvimento de todas as regionais do município de maneira equilibrada e igualitária, bem como seu público e seus artistas, agentes, coletivos, grupos e instituições culturais, além do intercâmbio entre estes, com as seguintes diretrizes:

I. Reconhecimento de projetos que proponham a ocupação descentralizada dos equipamentos culturais públicos e privados, bem como logradouros públicos, parques e praças, visando a circulação dos bens, serviços e conteúdos culturais por toda a extensão geográfica do município;

II. Democratização do acesso à cultura, por meio da universalização do acesso aos bens e serviços artístico-culturais do município, incluindo acessibilidade cultural para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, pessoas com dificuldade na língua/linguagem, pessoas em situações sociais desfavoráveis, bem como as crianças, os idosos e demais públicos tradicionalmente não contemplados em programas e atividades culturais no âmbito do município;

III. Desenvolvimento artístico e cultural em bairros, regionais e territórios de gestão compartilhada do município com baixo índice de participação histórica nos editais e mecanismos tradicionais da Política Municipal de Fomento à Cultura.

Empresa aposta na diversidade em seu quadro de funcionários (foto: Frederico Haikal/Reprodução da internet)

Evento: Vagas de emprego na Mundiale com foco em pessoas trans, negras e LGBTQIA

Data: Até o dia 31 de agosto

Local: Pelo site

Informações:

Todos os dias, há 20 anos, a Mundiale inicia a jornada de trabalho pensando em como pode mudar, para melhor, a experiência de alguém. Desde o início da nossa trajetória, colocamos nossa expertise em vendas para alcançar grandes resultados. Nosso trabalho é assim: times unidos para pensar, executar e revolucionar experiências.





Somos uma equipe autêntica com mais de 1.200 cabeças pensantes e com liberdade para ser quem são na essência. E em um ambiente assim, grandes – e incríveis – coisas acontecem a todo momento! Valorizamos times diversos (e com pontos de vistas diversos) que pensam grande e desenvolvem ótimas ideias!





O nosso time está em constante construção e precisamos de pessoas incríveis (como você) que estão dispostas a fazer o melhor trabalho possível. Se você é legal como a gente e quer trazer sua carreira para uma empresa que vai crescer com você, a Mundiale é o lugar certo!





Mais que uma empresa de tecnologia, somos pessoas que inovam e crescem juntas. Não é à toa que faz parte do #JeitoMundiale o Amor pelo Novo, a Valorização de Gente e a Paixão por Resultados.