Bartender de BH ganha prêmio de melhor rabo de galo em revista paulista

687

A bartender estima que, nos últimos 10 dias, foram gastas 2 garrafas de cachaça somente no drink 'galo mestiço' (foto: Divulgação/Margô) A Margô Drinkeria, de Belo Horizonte, é a vencedora da categoria melhor rabo de galo no concurso Melhores da Taça, da revista gastronômica Prazeres da Mesa. A receita campeã foi feita pela bartender Mariana Pina, que escolheu ingredientes brasileiros para o drink.





“É uma realização profissional mesmo e também pessoal. Estou em êxtase, muito feliz. Trabalho há 10 anos em bares e é muito tempo atrás do balcão. Ter a oportunidade de ganhar o concurso é um indicativo que o caminho foi certo e o trabalho foi correto e eu fiz por merecer. Estou sem palavras até agora”, conta a bartender Mariana.

Leia também: Outback lança menu inspirado em pratos brasileiros

O rabo de galo é uma bebida nacional, com nome em tradução literal de cocktail, criada pelo Mestre Derivan Ferreira de Souza, entre as décadas de 60 e 70, para impulsionar as vendas do vermute, que é à base de vinho, com adição de flores ou ervas aromáticas. A forma mais comum do rabo de galo leva somente cachaça e vermute.





Em 15 de maio deste ano, o Mestre Derivan morreu de um mal súbito, enquanto tentava inserir o rabo de galo como a segunda bebida brasileira na lista oficial do IBA – International Bartender Association, ao lado da caipirinha. Em 14 de junho de 2023, em uma postagem no Instagram, a IBA reconheceu o rabo de galo como um clássico contemporâneo e a receita oficial leva 50 ml de cachaça, 15ml de vermute doce e 15ml de cynar. “Um verdadeiro trabalho da arte brasileira de bartending”, diz a postagem.





O rabo de galo vem expandindo sua influência em território nacional e internacionalmente. No Brasil, há a competição anual do Concurso Rabo de Galo, em São Paulo, que, em 2023, ocorreu em junho. Foi para esse evento, com 3 meses até a data, que a bartender Mariana Pina começou a elaborar sua versão de rabo de galo, o ‘galo mestiço’, que ficou em segundo lugar.





A bartender e o bar Margô Drinkeria, decidiram inscrever a adaptação da bebida para a competição Melhores da Taça, da revista gastronômica Prazeres da Mesa e, na terça-feira (5/9) ganharam a categoria em voto popular. Mariana Pina conta que teve acesso à cachaça escolhida uma semana antes do concurso.



“Já tinha uma ideia do que queria e, quando experimentei essa cachaça, ela encaixou perfeitamente. O amaro por ser da amazônia é mais mentolado, acompanhado com uma goiabada maturada dele. O queijo parmesão é a guarnição, dando uma quebra na acidez e no álcool, tudo bem ‘casadinho’”, explica Mariana sobre as decisões da receita.

O ‘galo mestiço’ (R$ 40,00) é feito com a cachaça Flora das Gerais, o vermute Aureah Rose e o amaro Brasilberg, tem uma guarnição, um enfeite para o drink, de goiabada feita do amaro e queijo parmesão para a harmonização. “A minha versão é mais suave, mas ainda tem um ‘punch’ alcoólico mais forte, já que a bebida é só destilada, sem sucos nem nada. Por usarmos um vermute rosê, a bebida é mais suave, com mais acidez. O que difere bastante de um rabo de galo ‘que é um socão mesmo'”, conta a criadora da adaptação.





Desde a inauguração, o bar conta com um quadro do rabo de galo na mesa principal, feito pelo músico Arnaldo Antunes (Mutantes). (foto: Arquivos Pessoais/Margô)



A conquista do título dá esperanças de aumento de clientela para o bar Margô. A bartender estima que, nos últimos 10 dias, foram gastas 2 garrafas de cachaça somente no ‘galo mestiço’. Para o dono do bar, Luiz Castro, é bom poder competir com bares que ele admira.





“A Margô é um projeto que não tem nem 2 anos ainda e competiu com grandes bares de São Paulo. Praticamente todos os concorrentes eram de referência para nós, de 30, 40 anos de existência. É muito gratificante ganhar o concurso, e fomos o único bar mineiro que ganhou um prêmio nessa edição”, conta Luiz.





Bar Margô Drinkeria

Endereço: Mercado Novo - Av. Olegário Maciel, 742 - 3° andar.

Funcionamento: de qua a sáb das 12h a 0h; dom das 12h as 18h.

Preço do ‘galo mestiço’: R$ 40,00

Instagram: @margodrinkeria