Novo refri mineiro

Cada garrafinha tem suco de dois limões e 35% menos açúcar do que um refrigerante comum (foto: Bel Diniz/Divulgação)

Guaraná com limão. Simples assim. O sucesso do Guaramão não está apenas na fórmula ou no sabor. Passados mais de 70 anos, ele marca o resgate da produção artesanal de refrigerantes em Belo Horizonte. “Por que ninguém mais quis fazer uma nova bebida e diferente? Fiquei entusiasmado e desafiado a desenvolver algo que pudesse reaquecer esse mercado”, conta o criador, Eduardo Quick.

Nos anos 1940, Minas Gerais viveu um boom de lançamentos de refrigerantes. Nomes como Mate Couro, Guaraná Del Rey e Guarapan se lançaram naquela década. Depois disso, quase nada de novo surgiu e os rótulos locais foram perdendo espaço para as grandes marcas.

Eduardo vem de uma família de criativos e empreendedores: ele é filho de Regina Misk (artista têxtil), irmão de Rafael Quick (designer e sócio de negócios como Cervejaria Viela, Cozinha Tupis e Forno da Saudade) e sobrinho de Júnia Quick (fundadora do Néctar da Serra). Assim como cerveja, café e queijo, ele enxerga que o nicho de refrigerantes artesanais tem tudo para renascer. E puxou a fila.

O Guaramão nasceu há sete anos, quando seu irmão se preparava para inaugurar o bar Juramento 202, no Bairro Pompeia. “Ele me disse: vamos produzir a cerveja e queremos servir um refrigerante local e artesanal, nada de grandes marcas. Não quer desenvolver?”. Na época, Eduardo tinha uma empresa que operava o delivery do Néctar da Serra e já estava acostumado a fazer sucos.

Para criar a base do refrigerante, ele se inspirou no suco de guaraná do restaurante da tia. Era o que mais fazia sucesso. Também pesou o fato de ser uma fruta nativa, que faz parte da nossa identidade e é amada pelos brasileiros. Nada mais apropriado para dar sabor a uma bebida regional. Depois veio a ideia do limão, que entra para quebrar o doce e deixar a mistura refrescante.

Lá no início, funcionava assim: Eduardo preparava o suco com extrato natural de guaraná, limão e açúcar e a Cervejaria Viela cuidava da carbonatação. Era um processo bem lento e arcaico, feito direto nos barris. Eles tinham que ficar balançando a bebida para misturar o gás, o que podia demorar três, quatro dias. Como a produção era pequena e o refrigerante tinha que ficar o tempo todo refrigerado, só dava para vender na chopeira e no Juramento 202.

Na pandemia, Eduardo fechou a empresa de delivery e transferiu toda a produção para a cervejaria. Rafael, seu irmão, desenvolveu o rótulo e deu a ideia de envasar o refrigerante em uma garrafa de plástico bojudinha, de 500ml, que tem uma cara bem retrô. Assim, ele deu um salto importante para conseguir armazenar a bebida.

De boca em boca, o Guaramão foi ficando conhecido e, mesmo sem muito alarde, se espalhou por bares, restaurantes e cafeterias da cidade. Por estar no Mercado Novo e receber muitos turistas, o restaurante Cozinha Tupis, um dos primeiros pontos de venda, virou vitrine para o novo refri mineiro. Recentemente, ele começou a ser servido em uma casa de brunch em Tiradentes e já existem interessados em São Paulo e Porto Alegre. O plano é, ainda este ano, chegar a supermercados e padarias.





FÁBRICA Para que consiga atender mais clientes, o empreendedor montou uma pequena fábrica no Bairro Santo André. Se antes ele custava a fazer duas mil garrafas por mês, hoje já chegou a seis mil e sua estrutura (com um funcionário) tem capacidade para 40 mil. Nos próximos meses, a bebida poderá ser encontrada em garrafas de vidro retornáveis de 300ml e 600ml. Até o fim do ano, sairão as latas.

Apesar de todos os investimentos, Eduardo quer que o Guaramão continue a ser um refrigerante artesanal e regional. “Precisamos de equipamentos para atingir mais qualidade e segurança no processo produtivo, mas vamos continuar com essa pegada artesanal, sem perder esse espírito de pessoalidade, de ter contato direto com os clientes”, ressalta.

Na fórmula, a evolução também é constante. Segundo o criador, cada garrafinha de Guaramão tem suco de dois limões e 35% menos açúcar do que um refrigerante comum. A ideia é diminuir ainda mais o açúcar e usar conservante e corante naturais. “A minha ideia é chegar a um refrigerante artesanal muito mais saudável, sem perder qualidade e sabor”, avisa Eduardo, que pensa em criar sabores sazonais.

Guaramão

(31) 98414-1877