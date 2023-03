Para todos os momentos

O chutney de manga com mostarda acompanha um prato com frango grelhado e salada (foto: Douglas Castro/Divulgação)







Geleia não é só para passar na torrada, não. Há sete anos, quando abriu a Let’s Cook, Letícia Castro já enxergava o doce de frutas muito além do café da manhã. Até porque sempre pensou em sabores que fogem do comum. Com combinações únicas, em sua maioria agridoces e com toque de especiarias, ela incentiva o consumo dos produtos (molhos também) para acompanhar carnes e até sobremesas.

Letícia se define como uma curiosa da gastronomia. Formada em relações públicas, ela sempre gostou de presentear as pessoas com comida. Normalmente, eram geleias e antepastos. O tempo na cozinha não passava de diversão, até que uma amiga apontou um caminho que pareceu interessante: por que não fazer para vender?

“Quando vi que dava viver disso, aluguel um espaço só para cozinhar e fui investir no meu negócio, depois de quase um ano e meio na cozinha da minha mãe”, relembra.

Você nunca vai encontrar um produto da Let’s Cook com um sabor só. Letícia gosta de colocar algo a mais nas suas receitas para mexer com o paladar e tornar a experiência mais instigante. “Sempre gostei de experimentar coisas novas, de ir ao mercado sentir o cheiro de especiarias. Sou uma pessoa muito curiosa e gosto de testar combinações de sabores”, reforça.

A geleia de frutas vermelhas poderia ser comum, não fosse a presença do cumaru. A semente conhecida como baunilha da Amazônia entra para aromatizar a mistura de morango, amora e mirtilo, mas nem de longe o resultado fica enjoativo.

Dá para ver que a cozinheira tem um grande apreço pelas especiarias. Como ela diz, só de colocar uma pitada, a comida fica mais alegre. Veja outros exemplos: a geleia de laranja tem gengibre e a de pimenta tem cardamomo.

Já tinha pensado em geleia de bacon? Pois é, Letícia não se limita às frutas. Esse sabor ela descobriu na internet e criou sua própria receita.

Refoga-se a carne em cubos com cebola e alho e a partir daí entram os temperos. São eles páprica picante, canela, açúcar mascavo (que dá o tom caramelizado) e uma dose de café (para ajudar a levantar o sabor do protagonista). Quando você coloca essa geleia na boca, identifica o defumado e o salgadinho do bacon, que está em pedacinhos, combinado com um leve adocicado.

Outro sabor nada básico é o café com nibs de cacau. Desde que provou uma geleia de café com pimenta, Letícia quis usar os grãos para desenvolver uma receita diferente. Sua versão tem a bebida coada, cardamomo e nibs de cacau, que remetem ao chocolate, porém com um amargor mais acentuado. As sementes torradas e trituradas entregam uma crocância inesperada para uma geleia.

Aqui vale dizer que a fundadora da Let’s Cook gosta de trabalhar com texturas nas geleias. Nem todas ficam totalmente pastosas. Em uma delas, além dos pedacinhos de damasco, você mastiga as amêndoas laminadas, que continuam crocantes. Isso só acontece porque são adicionadas no fim da receita, não entram no processo de cocção.

Além das geleias, a marca produz molhos. O campeão de vendas é o de alho caramelizado. A mistura de alho desidratado com açúcar mascavo se transforma em algo que lembra caramelo salgado. Como não poderia ser diferente, a receita leva um pouco de especiarias e pimenta calabresa. Não fica picante, é só para levar mais uma camada de sabor ao produto agridoce.





BARBECUE A goiabada serve como base para outros dois molhos. Enquanto um tem o sabor defumado característico de barbecue, com a adição de fumaça em pó, o outro se destaca pela picância da pimenta dedo-de-moça. Não deixe de conhecer o melado de cana com balsâmico e pimenta caiena, que une, em uma única bocada, os sabores doce, ácido e picante.

Há também uma linha de chutneys, molhos agridoces de origem indiana que carregam na essência o sabor de especiarias. Ficam bastante aromáticos e com um toque picante. Diferentemente das geleias, são mais pedaçudos. Você pode escolher entre tomate com manjericão, manga com mostarda, abacaxi com curry e cebola roxa, o último a ser lançado.

Assim como não há limites na criação dos sabores, as possibilidades de consumo dos produtos são infinitas. Letícia começa falando do que é mais comum: usar as geleias e molhos acompanhar carnes, seja na hora de comer churrasco, servir um peixe ou pincelar o frango assado para que fique com aquela crosta brilhante. Fica fácil também imaginá-los com pães e queijos.

Para quem está disposto a ousar, pode finalizar massas, risotos, saladas e, por que não, sobremesas. Os produtos são ótimos para acompanhar iogurte e sorvete, por exemplo. Ainda caem bem como recheio de bolo, tapioca, omelete, panqueca e torta. Experimente incluir em drinques e adoçar chás.

Letícia cria e produz todas as receitas, de modo intuitivo, artesanal e em pequenos lotes. Em sua rotina na cozinha, sempre há um tempinho para testar novas combinações, afinal, os clientes (90% são revendedores, como empórios) querem novidades. Depois de lançar a geleia de amora com hortelã, já está caminho o sabor que vai juntar framboesa com flor de laranjeira.

Let’s Cook





(31) 99745-5607

www.letscookoficial.com.br