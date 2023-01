Da mesa à geladeira: dá para fazer diferentes dobras para armazenar e servir os alimentos (foto: Robert Miguel/Divulgação)







O cheiro de mel perfuma a casa. Vem do fogão, onde a cera de abelha, misturada a outros ingredientes, é derretida lentamente. Os tecidos de algodão logo vão ganhar uma camada impermeável e antibacteriana. Esse é o processo de fabricação dos panos reutilizáveis da PepeBee, usados como substitutos do plástico-filme na cozinha.

“Falo que o pano de cera de abelha é um convite para as pessoas pensarem em hábitos sustentáveis de forma simples, prática e acessível”, aponta a professora de francês Camila Magalhães, que teve essa ideia na pandemia. Ela e o marido, o fotógrafo Robert Miguel, buscavam uma atividade manual para desestressar e complementar a renda. Foi quando ela se lembrou do pano que havia conhecido na casa de uma amiga em Berlim.

Aquele era o plano perfeito para unir o conhecimento de Robert, filho de apicultor, sobre abelhas com o estoque de tecidos de Camila. “Já fui dona de brechó e muitos panos lindos que tinha garimpado estavam envelhecendo e ficando puídos na gaveta”, conta a professora, que usou o seu francês para ir fundo nas buscas por informação.

Depois de muitos testes, eles entenderam que era preciso trabalhar com mais ingredientes, além da cera de abelha, para aumentar a durabilidade dos panos de algodão. Assim, chegaram à mistura com resina de breu branco (árvore da Amazônia) e óleo de coco. “O tecido fica com uma superfície impermeável, então não entra diretamente em contato com os alimentos”, explica.

Disponível em três medidas, o pano tem mil e uma utilidades na cozinha. Camila indica usar o tamanho P para transportar e conservar frutas, verduras e legumes pequenos a médios (até uma maçã). No pano M, cabem um sanduíche de pão de forma e frutas um pouco maiores (abacate é uma delas). Como são maleáveis, fica fácil de moldá-los no formato dos alimentos.

Já o G tem espaço para meia melancia, queijo, pães e folhagens. Ideal para fazer o pé de alface e o brócolis durarem mais tempo, evitando desperdício.

Aqui dá para entender porque a vantagem dos panos não é apenas ambiental. Mais que embalar, eles ajudam a conservar os alimentos. “A cera de abelha tem função antibacteriana e, como o algodão tem tramas abertas, deixa o alimento respirar e ele vai durar de cinco a sete dias na geladeira.”

Os panos também servem como tampas de potes, jarras, cumbucas e travessas. Até em garrafa de vinho funciona, assumindo o lugar da rolha. Ainda podem ser usados como apoio para abrir massas.

Outra sugestão é aproveitá-los para servir alimentos. Nesse caso, exercite a criatividade para fazer diferentes dobraduras. Dá para montar saquinho para comer pipoca, cestinha para colocar pães na mesa e petisqueira para servir castanhas. Como são estampados, os panos ainda enfeitam a mesa.

Mas as ideias de uso não param por aqui. Camila recomenda deixar os panos sempre à vista, pois, assim, no dia a dia, você vai descobrir um monte de possibilidades. Além da cozinha, inclusive. Só para citar dois exemplos, eles podem armazenar escova de dente e se transformam facilmente em cachepô.





LIMPEZA Simples de usar e fácil de limpar. Muitas vezes, um pano úmido resolve para tirar a sujeira. Se não for o caso, use a parte mais macia da bucha e detergente neutro. Alerta: não é recomendado deixar de molho, lavar na máquina nem torcer. Evite contato com sol e calor e deixar em lugar úmido demais, para não mofar. Assim, seu pano vai durar até um ano.

Camila já usou todo o estoque do antigo brechó, mas continua a garimpar retalhos e sobras que seriam descartados em lojas e fábricas. Seu desejo é ser o mais sustentável possível em todo o processo. “Além de ser um substituto do plástico, o nosso produto reaproveita tecidos disponíveis no planeta”, comenta. Já aconteceu de uma cliente pedir para usar um tecido da avó para presentear familiares.

Em breve, a marca terá novidades. O plano é lançar até março um novo tamanho (GG) para facilitar a vida de quem trabalha na cozinha e também para alimentos e travessas maiores.

Serviço





l PepeBee

(31) 99660-1876

www.pepebee.com.br