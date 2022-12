De chocotone a donut: não faltam opções para presentear e servir na ceia

A cheesecake de pistache com guirlanda de frutas vermelhas é a sugestão de Natal da Avellan Confeitaria (foto: Cacau Mídia/Divulgação)

Já sentiu cheiro de panetone no ar? Sinal de que está na hora de escolher os doces para o Natal. As confeitarias estão a todo vapor preparando receitas que vão deixar a data muito mais gostosa. Para além da massa com frutas cristalizadas, experimente adoçar os encontros natalinos com bombons, bolo, torta, chocotone recheado, biscoito e donut. Existem opções para presentear e também para servir na ceia.



A Botânica Chocolates apresenta uma coleção inspirada em sons natalinos. “Pensei em sons que nos levam a cheiros e sabores do Natal”, explica a confeiteira Carol Mesquita.



“Sons dos sinos, das músicas que trazem palavras de esperança, da cozinha onde a avó está fazendo pudim, bolo ou rabanada, das taças na hora do brinde e da comemoração em família.”









Os bombons de cereja criados por Carol Mesquita, de A Botânica Chocolates, podem enfeitar a árvore de Natal (foto: Douglas Castro/Divulgação)

“Dá para colocar como enfeite na mesa ou até dependurar na árvore de Natal como se fossem bolinhas”, sugere.



Entre as novidades para a data, estão os bombons pintados a mão. Um deles chama a atenção pela delicadeza: tem o formato de uma cereja. Por dentro da casca de chocolate vermelho com detalhes em dourado, ganache de chocolate branco com cumaru e uma cereja inteira, com cabo e tudo.

Tons de verde colorem outros bombons, que são vendidos em caixas com quatro unidades. Nos recheios, Carol deixa clara sua intenção de valorizar sabores brasileiros.



Metade é de ganache de chocolate ao leite com amburana (semente típica do Nordeste) e a outra metade tem ganache de chocolate branco com cumaru (a baunilha da região amazônica) e cereja.









Quem busca um sabor bem natalino vai gostar dos quadradinhos de chocotone cobertos com chocolate meio amargo. Detalhe: a embalagem pode ser enfeitada com um pequeno sino feito de biscoito amanteigado.



De um vermelho intenso, a massa do donut Red velvet tem recheio de creme de leite Ninho com limão (foto: Felipe Nilles/Divulgação)

Certa de que este Natal será mais “barulhento” e festivo do que nunca, depois de dois anos de restrições impostas pela pandemia, Carol indica três sobremesas tamanho família.



Elas são as campeãs de vendas o ano inteiro e, no Natal, ganham uma decoração especial com frutas vermelhas frescas e flores comestíveis (essa é uma marca do trabalho da confeitaria).





Três camadas de recheio





Está imperdível o chocotone de banoffee, com caramelo de banana, ganache de doce de leite e pasta de amendoim com canela (foto: Victor Schwaner/Divulgação)

Já vou logo adiantar: prepare-se para se deliciar com três camadas de recheio, com direito a ganache cremosa, caramelo escorrendo e um elemento crocante.



A curiosidade gira em torno dos novos sabores. São quatro este ano, entre eles o de limão com coco. No recheio, caramelo de limão azedinho e ganache de coco com limão siciliano. Por cima, chocolate branco e praliné de coco.



Também está imperdível o de banoffee, com caramelo de banana, ganache de doce de leite e pasta de amendoim com canela (sua crocância entra para lembrar a massa da torta que inspira a receita).









A outra opção é o Caramelíssimo, recheado com caramelo de baunilha, chocolate intenso cremoso e pasta de amêndoas torradas, que dão um toque caramelizado.



Para este Natal, a Julieta lançou biscoitos de queijo recheados com doce de figo (foto: Ana Laura Faria/Divulgação)

Além das quatro novidades, estão no cardápio dois sabores clássicos, que nunca podem ficar de fora. São eles o Matilda (caramelo e chocolate 60% cacau cremoso) e o de ganache de pistache com geleia de frutas vermelhas. Todos os chocotones são produzidos pela própria confeitaria.





Donut natalino





"Queremos que as pessoas sintam o sabor do Natal e o panetone talvez seja o principal símbolo da data pelo lado da confeitaria", comenta o fundador, Leandro Saliba Costa.



No Natal, o bolo red velvet de A Botânica Chocolates ganha decoração especial com frutas vermelhas frescas e flores comestíveis (foto: Douglas Castro/Divulgação)

A marca produz a tradicional massa de panetone para criar os recheios dos produtos especiais. No caso do donut, depois de ser processada, ela se mistura ao chocolate para formar um creme.



Já o cookie natalino, de sabor baunilha, é preenchido com um inusitado brigadeiro de panetone. Para decorar, não poderia haver nada mais temático do que frutas cristalizadas.





O donut red velvet entrou também no menu de Natal por ter as cores mais associamos à data. De um vermelho intenso, a massa tem recheio de creme de leite ninho com limão. Do lado de fora, cobertura de chocolate branco com confeitos em vermelho e verde.



Outro lançamento é o biscoito de gengibre em formato de bonequinho (gingerbread) com especiarias. Um clássico da cultura norte-americana, que a todo instante inspira as criações da American Day.





Os produtos natalinos ficam disponíveis durante o mês de dezembro em todas as lojas (Belvedere, Castelo, Prado e Savassi) e no delivery.

Pistache e figo

Todo ano, a confeitaria Avellan lança uma torta especial para o Natal. Desta vez, entrou no cardápio a cheesecake de pistache com guirlanda de frutas vermelhas.





Os recheios dos chocotones da Doce Que Seja Doce, como pistache com frutas vermelhas, são encontrados em potinhos de vidro (foto: Victor Schwaner/Divulgação)

"A família toda ama pistache, está no sangue italiano. A minha mãe viaja muito para visitar a minha irmã nos Estados Unidos e sempre traz pistaches sicilianos maravilhosos", conta Pedro Gazzinelli, que comanda o negócio fundado pela mãe, Magda.



Esta não é uma cheesecake assada. O recheio contém pistache em forma de extrato e pedacinhos, então dá para sentir bem o seu sabor. Por baixo, uma camada de massa sablée (amanteigada e crocante).



A torta ganha cara de Natal com a decoração de morangos, cerejas, mirtilos, framboesas e amoras, formando uma apetitosa guirlanda. Nada mais natalino do que a combinação de verde com vermelho.





A calda de frutas vermelhas vai à parte para regar as fatias da torta já no prato. Azedinha na medida, ela contrasta com o dulçor do recheio.









O cookie natalino da American Day, de sabor baunilha, é preenchido com um inusitado brigadeiro de panetone (foto: Felipe Nilles/Divulgação)

"Acho que ficou bem festivo. O figo é uma fruta muito presente nas mesas de Natal e combina demais com queijo", destaca a fundadora, Ana Laura Faria.



Não foi fácil encontrar o equilíbrio de sabores. Por ser muito marcante, o queijo parmesão da massa acabava ofuscando o figo.



Os testes deram certo quando Ana Laura usou o doce em barra de Flávia Arantes, da AM Chocolates, feito com figos colhidos no sítio da sua família. “É um doce bem caseiro, só tem figo e açúcar. Então, a fruta fica com um sabor bem presente”, descreve.





A sugestão de Ana Laura é servir o novo biscoito como entrada da ceia natalina, compondo uma bela mesa de antepastos. Para harmonizar, uma taça de espumante ou outro vinho da sua preferência.



Mas nada impede de comê-lo no fim da noite acompanhado de um cafezinho.

Chocotone brullé com recheio de brigadeiro branco e geleia de frutas vermelhas (Carol Mesquita - A Botânica Chocolates)

Ingredientes

1 chocotone; 1 1/2 caixa de creme de leite (300g); 1 caixa de leite condensado (395g); 40g de geleia de frutas vermelhas; açúcar demerara ou cristal a gosto



Modo de fazer

Em uma panela de fundo mais grosso, misture 1 caixa de creme de leite (200g) com 1 caixa de leite condensado e leve ao fogo médio, misturando sempre até dar ponto mole. Logo depois que começar a ferver, conte 3 minutos (se tiver um termômetro, a temperatura fica entre 83 e 84 graus). Depois de frio, misture o brigadeiro branco com 1⁄2 caixa de creme de leite (100g) e reserve. Corte a “tampa” do chocotone e retire um pouco do miolo para rechear. Acrescente 80% do brigadeiro no interior do chocotone, intercalando com a geleia de frutas vermelhas. Feche o chocotone com a “tampa” que foi cortada. Despeje o restante do brigadeiro sobre o chocotone. Adicione açúcar demerara ou cristal por cima e queime com um maçarico, até ficar uma casquinha crocante na cor âmbar. Quando a cobertura estiver completamente fria, decore o chocotone brullé.

Serviço

(31) 98497-1332





(31) 98318-9932





(31) 3656-0586





(31) 98414-0179





(31) 3654-3633

