Entre os restaurantes que servem massas está o Cantim D'or Noir com o seu caneloni de carne de sol ao molho de abóbora (foto: Victor Schwaner/Divulgação)



Depois de dois anos, a BH Restaurant Week volta a ser totalmente presencial. E com direito a música para embalar o apetite. Em sua 21ª edição, o festival estimula a criatividade dos chefs e aproveita para movimentar o setor artístico com o tema “Música e gastronomia”. Mais de 40 restaurantes de Belo Horizonte e Nova Lima oferecem até 24 de julho menus exclusivos e com preços atrativos.





Nesta volta 100% presencial, o idealizador da Restaurant Week Brasil, Fernando Reis, tem observado uma transformação no mercado de gastronomia. Segundo ele, enquanto muitos restaurantes, inclusive tradicionais, foram fechados durante a pandemia, outros tantos lugares para comer estão sendo abertos, o que faz aumentar a oferta de novidades.





Em Minas, pelo menos metade dos participantes são estreantes. Aqui elescontabilizam estabelecimentos inaugurados no último ano ou que estão participando do festival pela primeira vez.





Fernando enxerga o Restaurant Week como uma ótima ferramenta para os restaurantes se promoverem, principalmente os novos. “Temos a expectativa de que o resultado será muito bom para os restaurantes. Depois de todo esse tempo de pandemia, estamos vivendo um momento muito parecido ao que era antes”, comenta.





Para o público, a grande vantagem é ter acesso a boas experiências gastronômicas por preços bastante atrativos. De acordo com a organização, os valores costumam ser 50% abaixo dos que são praticados pelos restaurantes fora do festival.





Nesta edição, a música surge como mais um atrativo. “A nossa intenção ao escolher esse tema, além de contribuir com os chefs em termos de criatividade, é incentivar a retomada das apresentações e promover jantares com música”, destaca.





O Restaurant Week segue com o modelo, lançado em 2019, de oferecer três categorias de menus, todos com entrada, prato principal e sobremesa. O Tradicional reúne ingredientes já conhecidos e é descrito como aquele que “todo mundo gosta”. Já o Plus tem um toque de chef para deixar os pratos mais sofisticados. No Premium, a ideia é apresentar tendências e surpreender os clientes.





Com esse novo formato, Fernando quer viabilizar a participação de mais restaurantes e possibilitar o uso de ingredientes que vão além do básico. “Incluímos pratos mais elaborados, não no sentido de criatividade, mas de insumos. Assim, conseguimos oferecer mais qualidade, mantendo os preços abaixo do que é praticado normalmente pelo mercado”, pontua.





Os preços variam de R$ 49,90 a R$ 69 (almoço) e R$ 64,90 a R$ 99 (jantar). O público é estimulado a doar R$ 1 a cada menu consumido, para a Associação Mineira de Reabilitação (AMR).

No jantar do Ah! Bon Vila da Serra, uma das sugestões de prato principal é o risoto ao ragu de costela e acelga (foto: Ah! Bon/Divulgação)



VARIEDADE

As opções de comida são bem diversas. Dá para comer menus japoneses, peruanos, indianos, italianos (com massas e pizzas), portugueses e mediterrâneos. Alguns restaurantes são indicados mais para quem gosta de peixes e frutos do mar, outros para quem prefere carnes. Ainda há, entre os participantes, cozinhas que seguem uma linha saudável e outras com pratos contemporâneos.





No horário do almoço, o Restaurante Maurizio Gallo serve o menu Tradicional. Comece com um antepasto, como a bruschetta de pesto de manjericão com sala- minho. Siga com o ravióli de espinafre ao molho bicolor de quatro queijos e tomate. Para finalizar, peça o pudim de claras.





O Ah! Bon Vila da Serra participa com o menu Plus no jantar. Entre as sugestões, creme de abóbora com gorgonzola e amêndoas, risoto ao ragu de costela e acelga e flan de doce de leite. Nesta mesma categoria está o jantar do Cantim D'or Noir, que pode combinar panelinha de cogumelos e pães, canelone com carne de sol ao molho de abóbora e banana caramelada ao rum com sorvete.





Já no Margarida, que estreia com o jantar Premium, você pode comer ostras gratinadas, filé de atum com crosta de camarão defumado e berinjela, e petit gateau com sorvete.





Serviço

21ª edição BH Restaurant Week

Até 24 de julho

Acesse www.restaurantweek.com.br para ver a lista de participantes e os menus