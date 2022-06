Xodó "sessentão"

Sanduíche de frango, batata frita e milk-shake de queijo com calda quente de goiabada: esse é o combo de aniversário do Xodó (foto: Fotos: Renato Leal/Divulgação)



Xodó. Essa palavrinha ultrapassa a definição do dicionário em Belo Horizonte. Por aqui, representa um lugar de lembranças carregadas de afeto e sabor, seja de infância, na fase de namoro ou em família. O motivo está na história que a primeira hamburgueria da cidade, que fica de frente para a Praça da Liberdade, vem construindo há 60 anos. Para comemorar a data, a marca lançou o combo Sessentão.





“Sentimos que as pessoas têm um carinho muito grande pela marca. O Xodó é um xodó de BH”, comenta a sócia Juliana Motti, que, há três anos, administra a hamburgueria ao lado de Ana Paula Bragança e Helena Pereira. Para elas, não há nada mais gratificante do que estar à frente de um negócio que marcou tantas gerações e que continua a fazer história.





O sanduíche de galinha, sucesso do Xodó a partir dos anos 1970 e que não estava mais no cardápio, voltou totalmente repaginado para brilhar no combo comemorativo. Muitos clientes perguntavam por ele no balcão e a hamburgueria aproveitou a data para relançá-lo. O chef Paulo Gomide é quem assina a receita, que ganhou uma cara mais moderna e várias camadas de sabor.





Os olhos já brilham ao ver uma fatia de queijo gratinado por cima do pão de forma. No recheio, uma generosa porção de patê de frango desfiado com batata palha. A geleia de pimenta biquinho leva um toque adocicado a cada mordida. O frescor fica por conta da salada com folhas de rúcula, tomate e cebola. Para acompanhar, nada melhor que batata frita.





Reserve um espacinho para se deliciar com o milk-shake de queijo com calda quente de goiabada, que também é novidade. “Como estamos num ponto tradicional e recebemos muitos turistas, quisemos dar um toque de mineiridade”, explica Juliana. Mas a receita surpreende até quem é de casa.





O clássico Romeu e Julieta nunca decepciona. O sorvete, com queijo canastra e parmesão, se transforma quando está misturado à calda artesanal de goiabada. Na boca, dá para sentir vários contrastes: de sabor (doce com salgado), temperatura (quente com gelado) e textura (cremoso com sólido). Isso porque você morde pedacinhos de goiaba. A colher já fica ao lado para ajudar a raspar o fundo do copo.





Quem compra o combo Sessentão leva para casa um copo com a logo comemorativa do Xodó em vermelho, amarelo ou azul.





A volta do Big Xodó, que era sempre lembrado por antigos clientes, também faz parte das comemorações do aniversário. O hambúrguer leva pão com gergelim, duas carnes, queijo prato, molho especial da casa, cebola e salada de alface e tomate. Outra novidade é o sundae com a mesma calda quente de goiabada do milk-shake. Nele ainda tem o acréscimo de pedacinhos de goiabada cristalizada.





O Xodó foi inaugurado em março de 1962 (não se sabe ao certo o dia). Ficou sob o comando da família Pentagna Guimarães até 2018, quando três amigas compraram a marca. Juliana, Ana Paula e Helena reformularam a identidade visual, o ambiente, o cardápio e o conceito.





Ana Paula Bragança, Juliana Motti e Helena Pereira estão à frente da marca desde 2018



ARTESANAL

O slogan ‘Mais que fast, é food’ reforça que, nesta nova fase, a hamburgueria está mais preocupada com a qualidade do que com a rapidez na produção. “Fazemos tudo o que podemos artesanalmente, todos os dias, para ter sempre produtos frescos”, destaca Juliana. O hambúrguer não é mais industrializado: agora eles preparam um blend bovino e suíno. No Meu Xodó, que é o mais vendido, a carne tem a companhia de compota de jabuticaba, ovo, onion rings, bacon e salada.





As caldas de milk-shake continuam a ser produzidas artesanalmente (só que com menos açúcar). Juliana não tem dúvida de que isso faz com que a bebida até hoje seja o ícone do Xodó e, em consequência, campeã de vendas. Lá é um ótimo lugar para fugir do tradicional, porque, além de morango e chocolate, o cardápio oferece as caldas de ameixa, abacaxi e maracujá.





Desde que assumiram a gestão, as sócias conseguiram aumentar o movimento no horário do almoço. Foi o que salvou o negócio no período crítico da pandemia. No cardápio, há sete opções de refeições, fora o prato do dia, que tem um preço mais em conta. Atualmente, o Xodó Tilápia, com peixe grelhado, molho de limão siciliano, arroz, purê de batata e salada, está entre os mais pedidos.





A pandemia deu uma freada nos planos de expansão da marca, mas as sócias ainda pensam em abrir outras lojas em shoppings (os antigos donos chegaram a ter seis).





Serviço

Xodó

