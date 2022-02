Cerveja para comer

A cerveja IPA é usada para fazer o molho de cebola caramelizada (foto: Expressar Gourmet/Divulgação)







Cerveja não precisa estar só no copo. Pode surpreender em receitas para comer. É o que mostra o De Birra Armazém Cervejeiro, no segundo andar do Mercado Novo, Centro de Belo Horizonte. A loja vende produtos, de molhos a praliné de amendoim, que têm na lista de ingredientes insumos usados para fazer a bebida, especialmente malte e lúpulo.

A idealizadora do De Birra é a sommelière de cerveja Fabiana Arreguy. Até conhecer o Mercado Novo, ela nunca tinha pensando em ter um comércio. “Não tinha vontade de produzir cerveja, mas queria vender, então decidi montar a loja com produtos que fossem à base de cerveja ou com insumos dela”, conta. Desde então, a especialista está sempre desenvolvendo ideias e buscando parceiros pelo Brasil.

A parceria com a Expressar Gourmet já rendeu dois produtos. Depois de dois anos de testes, eles desenvolveram o molho agridoce de cebola caramelizada na cerveja IPA. Depois foi lançada a geleia de damasco com witbier (cerveja de trigo de origem belga). Ambos são bastante versáteis e podem ser consumidos com carnes, queijos, em saladas e sanduíches.

Com casca crocante, a pipoca doce tem cobertura de chocolate e malte (foto: De Birra Armazém/Divulgação)

O armazém também trabalha com uma linha de molhos da Beer Food Lab, em Curitiba, que usa cerveja em todas as suas receitas. Um dos sucessos é o molho de maionese com relish de pepino e cerveja IPA. Cremoso, combina o sabor de picles com um leve amargor da bebida. O catchup também tem o toque cervejeiro do lúpulo e da cerveja stout, além do tempero dry rub.

Entre os doces, destaque para a pipoca doce coberta com chocolate e malte puro em pó da LiliPOC. Ao morder, você sente a crocância e o sabor dos ingredientes da cobertura, que se complementam. Igualmente crocante, o praliné de amendoim fornecido pela cafeteria No Bule leva cerveja stout. Fica, então, com um sabor torrado que lembra chocolate e café. “O nosso amendoim é igual ao de pipoqueiro. Só que, em vez de chocolate, usamos cerveja para fazer aquela casquinha”, descreve.

O armazém já criou uma receita de brigadeiro com cerveja escura porter (produzida com malte torrado), cacau e cevada torrada e faz bolo de cenoura com cobertura de chocolate e cerveja sob encomenda. Uma das novidades deste ano será um bombom de chocolate com recheio de creme de malte, que fará parte de um kit cervejeiro para a Páscoa.

Outro projeto é lançar o melado de mosto, nome dado à cerveja antes de ser fermentada. O caldo doce, resultado da mistura de malte e água, é reduzido até virar uma calda caramelada. Combina com queijos e pode ser cobertura para sorvetes.

De bebida, o que tem de mais diferente são as águas lupuladas. A água tônica com lúpulo é um produto exclusivo do De Birra, que Fabiana desenvolveu com a cervejaria Ouropretana, de Ouro Preto. “Como eles estavam fazendo gim e já tinham um refrigerante de jabuticaba, pensei que poderiam fazer uma água tônica com lúpulo no lugar do quinino. Ficou maravilhosa.” A bebida é servida na pressão, como se fosse chope, mas não tem álcool. Dá para tomá-la pura com gelo ou fazer drinques, adicionando alguma bebida alcoólica, como gim e cachaça.

Também faz parte do mix de produtos a água mineral gasosa com lúpulo. Refrescante, a bebida vem enlatada e chama a atenção pela cor esverdeada e sabor amargo.

Quem gosta de café não pode deixar de experimentar o café maltado, feito a partir da mistura dos grãos de café e de malte, que são moídos juntos. O resultado é uma bebida com sabor de cereais e notas achocolatadas. Ainda tem para comprar gim com lúpulo na composição e vodca com cevada.





ESPECIAIS Sentiu falta de cerveja para beber? Há opções, sim, mas não são nada comuns. “Escolhemos cervejas que você não vai encontrar em supermercado. São produtos especiais, de marcas preferencialmente mineiras e pequenas, que não têm espaço no mercado”, explica.

A cerveja wild (de fermentação selvagem) maturada em madeira é uma delas. Micro-organismos participam do processo de fermentação e geram um sabor bastante ácido na bebida. “Essas cervejas centenárias feitas na Bélgica são bem complexas, difíceis de achar no mercado e agradam aos consumidores que conhecem e gostam desse paladar bem forte.”

Outro exemplo é a cerveja saison de jabuticaba, produzida apenas em novembro. “É uma bebida sazonal, maturada em jequitibá-rosa. Depois ela passa pela fermentação com jabuticabas colhidas no sítio da cervejaria Ouropretana, em Cachoeira do Campo.” Com cor rosada, é leve e tem o sabor da fruta.

Tem só um detalhe: o De Birra fica aberto apenas durante o dia, e não funciona como bar. Os rótulos que Fabiana seleciona são vendidos para consumir em casa ou em restaurantes vizinhos. Recentemente, o armazém fechou uma parceria com o Fubá. “Proponho harmonizações das cervejas com os pratos da loja, que só trabalha com milho.”

Serviço





De Birra Armazém Cervejeiro

Avenida Olegário Maciel, 742, Centro

(31) 98406-8063