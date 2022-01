Nada convencional

Conhecida por brincar com sabores doces e salgados, Dani Couto criou a geleia de pimentão com ervas (foto: Douglas Castro/Divulgação)







Quem disse que só dá para comer beterraba na salada? Ou que alho tem que estar em pratos salgados? Esses e outros ingredientes, incluindo cebola, cenoura e pimenta, podem virar doces, como mostra a chef Danielle Couto, da Dani Couto Doceria. Curiosa, interessada pelo diferente e sempre pronta para fazer testes, ela explora sabores nada convencionais em suas receitas com açúcar.

Dani, como é mais conhecida, gosta do desafio de inventar receitas improváveis. Brinca com os conceitos de doce e salgado com a convicção de que não devem existir barreiras na cozinha. “Comida é um território muito vasto e acho que não podemos ficar limitados, achando que um ingrediente só pode ser doce ou salgado”, opina.

Na faculdade de gastronomia, enquanto os colegas buscavam estágios em restaurantes renomados, Dani escolheu fazer um curso de frutas cristalizadas, geleias e compotas em Florestal, na Grande BH. Apesar de ser diabética, ela sempre gostou de confeitaria e se lembra de fazer compota de abóbora para o padrasto quando ainda era criança.

As tiras de pimenta dedo-de-moça cristalizadas são o grande sucesso da marca (foto: Douglas Castro/Divulgação)

Depois do curso, a chef passou a usar técnicas da doçaria tradicional mineira para criar receitas com produtos impensáveis. “Estava com vontade de fazer um doce de pimenta, mas não queria que fosse geleia, porque tudo mundo faz”, conta. Foi, então, que ela teve a ideia de cristalizar o ingrediente, normalmente usado para temperar a comida.

A pimenta cristalizada logo seria a grande sensação da marca. Passou a ser desejada pela ousadia, pelo inusitado e pela surpresa que provoca no paladar. As tiras de dedo-de-moça combinam texturas contrastantes: ao morder, você sente a crocância da casquinha e a maciez do miolo. Depois vem a curiosa sensação de comer pimenta adocicada.

O doce pode fazer a diferença em uma tábua de frios com pães, queijos e embutidos. Dani também indica usá-lo para fazer farofa ou finalizar um drinque.

Depois da pimenta, vieram os legumes cristalizados. Apaixonada por bolo de cenoura, a chef sabia que o ingrediente poderia render outras receitas doces e testou cozinhá-lo na calda de açúcar. Bingo, mais um sucesso. “No início, muita gente torcia o nariz para os legumes cristalizados, mas hoje eles saem bastante”, aponta. Dani garante que a cenoura cristalizada vai bem com cerveja e café.

No cardápio, você ainda encontra beterraba, batata-doce e mandioca crista- lizadas. As duas últimas opções são feitas apenas sob encomenda, devido ao prazo mais curto de validade (não se usam conservantes nos produtos).

A marca acabou conhecida pelos sabores diferentes. Dani inovou ao atender aos pedidos por geleias levando o alho para a doçaria. “Mineiro é conhecido por temperar a comida com alho e, vindo dessa vivência culinária, a ideia me veio à cabeça e comecei a testar receitas”, relembra. Quando é cozido, o alho tende a ficar naturalmente adocicado. Com isso, o sabor potente se torna delicado e a doçura se intensifica no preparo da geleia.





DUAS VERSÕES Há duas versões da geleia de alho: uma com pimenta e outra com alecrim. Desde o lançamento, são as mais vendidas. Seguindo a mesma proposta, Dani criou as geleias de tomate com manjericão e de pimentão com ervas. Todas são indicadas para harmonizar com queijos e carnes.

Se todo mundo faz caponata, a chef prefere fazer antepasto de abacaxi. Trocou a berinjela pela fruta tropical, acrescentou pimentão, cebola, azeitona, passas e conseguiu agradar ao público. “Estou sempre tentando criar sabores dife- rentes. Isso é o que faz o meu trabalho ter alcance.” O relish de tomate com damasco também tem sabor agridoce.

Nem mesmo os molhos escapam da brincadeira com o doce e o salgado. Entre as opções, bacon caramelizado na cerveja preta e cebola caramelizada no vinho cabernet sauvignon.

Dani se mudou para Florianópolis, capital de Santa Catarina, no ano passado, mas diz que os produtos continuam a ser mineiros (tanto pelas suas raízes quanto pelas técnicas que usa). Através do site e de empórios, faz vendas para todo o país, sem deixar de ser artesanal. Ela mesma comanda todos os processos no fogão. De tão envolvida com a cozinha, chega a sonhar com receitas. “Levo Minas para o Brasil com os doces. Minha tradição mineira vai comigo para onde for”, avisa.

Serviço

Dani Couto Doceria

www.danicouto.com.br

(48) 99108-7604