Quanto antes, melhor

“É de pequeno que se torce o pepino”. O ditado popular também vale para a alimentação. Por que não aprender a comer bem desde cedo? Tatiana Gomes e Alana Magalhães querem aproximar as crianças de lanches saudáveis com a marca Artisan Foods. “Quanto antes adquirimos hábitos saudáveis, melhor”, defende Tatiana. As sócias transformam receitas como empadinha, hambúrguer e cookie em produtos sem glúten e sem lactose, mas com sabor, textura e alto valor nutricional.

Formada em hotelaria, Tatiana sempre foi apaixonada por cozinha. Aprendeu com as avós, ainda criança, a fazer bolos. “Escolhi hotelaria porque, na época, não existia curso bom de gastronomia no Brasil. Era o que chegava mais perto.” Por quatro anos, ela trabalhou dentro da cozinha de um hotel em Miami. Depois assumiu o setor o alimentos e bebidas de outro no Rio de Janeiro. Já Alana, da área de gestão de negócios, trabalhava com vendas no agronegócio.

Coincidências aproximaram as duas histórias. A vida de Tatiana e de Alana havia mudado depois de um processo de reeducação alimentar e ambas sonhavam em abrir um negócio no ramo de alimentação. Foram apresentadas por um amigo em comum e, juntas, tiraram a ideia do papel.

“Ganhei muito peso nos Estados Unidos e, quando voltei, procurei uma nutricionista. Fui mudando meus hábitos alimentares e enxerguei um nicho interessante. Muitas pessoas estavam buscando uma vida saudável”, conta Tatiana. Alana era uma delas.

A Artisan (artesão em inglês) começou com a adaptação de receitas que Tatiana trouxe de Miami. O chef norte-americano do hotel foi quem a ensinou a fazer o brownie que está no cardápio desde o primeiro dia. “Tudo era muito novo para mim. Fomos estudando, conversando com a nutricionista e o responsável técnico para entender a função de cada farinha na receita, como chegar ao ponto.”

Para desenvolver as receitas, elas fizeram muitos testes. O brownie original era com farinha de trigo, chocolate e manteiga. Já a versão saudável tem base de farinha de arroz e fécula de mandioca, o óleo de girassol entra no lugar da manteiga e, além de chocolate 70%, utiliza-se cacau em pó.

Hoje, entre cerca de 25 produtos, um dos mais pedidos é a empadinha de frango. Com massa de grão-de-bico e farinha de arroz, tem recheio cremoso de frango desfiado com molho de tomate. “Processamos o inhame para virar uma pasta e dar a cremosidade da empada praiana, que lembra muito a infância”, descreve Tatiana. Outra opção de recheio é alho-poró com queijo muçarela sem lactose.





BAROA E INHAME O pão de queijo também está entre os mais vendidos. Tatiana se baseou em uma receita da mãe de Alana para criar duas versões: uma de baroa e outra de inhame. Dessa forma, as crianças acabam consumindo alimentos que não costumam colocar no prato. “A ideia é transformar receitas que elas gostam de comer em lanches saudáveis.”

Os produtos são vendidos congelados e prontos para consumir. Orienta-se esquentar no micro-ondas ou deixar em temperatura ambiente para descongelar (no forno convencional, eles podem ressecar).

A produção começou em uma pequena cozinha construída na casa de Tatiana, há quatro anos. O negócio cresceu tanto, principalmente na pandemia, que os produtos já são vendidos em outros cinco estados. Além de expandir a venda para o todo o Brasil, as sócias planejam lançar nos próximos meses uma linha de lanches saudáveis para adultos, que está em fase de testes. “Vamos mudar as embalagens, o tamanho dos produtos e seguir uma alimentação low carb”, adianta Tatiana.

Desde maio, as sócias recebem clientes em uma loja própria no Bairro Santo Antônio. Lá você pode comprar os produtos congelados e ainda fazer um lanche saudável. A sugestão é comer pão de queijo com cappuccino artesanal. “O nosso forte é a venda on-line, mas pensamos em um espaço para o cliente conhecer a nossa marca e um pouco da nossa história”, pontua Alana.

Serviço

Artisan Foods

Avenida Prudente de Morais, 637,

Santo Antônio

(31) 99315-4153