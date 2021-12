Experiência completa

Risone natalino (foto: Mateus Baranowski/Divulgação)







Certa vez, o pintor Salvador Dali disse que “quem conhece degustação nunca mais bebe um vinho, mas experimenta seus segredos”, e é essa a proposta que o AA Wine Experience Bar e Restaurante faz aos seus frequentadores. Com a maior adega-restaurante da América Latina, composta por mais de 3 mil rótulos de vinhos dos quatro cantos do Velho e do Novo mundos, a casa conta com um tour guiado, que leva o cliente a fazer descobertas de aromas e sabores de uma das bebidas mais elegantes do planeta, que há alguns anos entrou na moda, conquistou apreciadores fiéis e continua em alta para paladares cada vez mais exigentes.

A casa foi inaugurada em 2013, no Bairro de Lourdes, e é o único empreendimento gastronômico na capital com uma adega tão completa assim. Pelos seus corredores climatizados, os amantes de vinhos podem provar os sabores das melhores vinícolas nacionais e internacionais. São mais de 150 opções de rótulos que podem ser degustados em taças, a fim que o cliente passeie por diversas regiões, harmonize seus pratos com diferentes vinhos ou mesmo para quem quer apenas uma tacinha. Para retirar a bebida da garrafa sem danificar o produto que permanece nela, a casa utiliza a técnica do Coravin, equipamento que introduz uma microagulha na rolha, expele um gás e consegue puxar o vinho, mantendo a qualidade e a conservação do restante do líquido por um longo período.

Uma da sugestões para a ceia de Natal é o Risone natalino que a chef nos deu a receita (foto: Mateus Baranowski/Divulgação)

O sommelier da casa, Antônio Eduardo, explica com riqueza de detalhes as características das opções, de acordo com o perfil e gosto do interessado, bem como as possibilidades de harmonização. O objetivo do passeio é que o cliente se sinta em uma espécie de vinícola, onde poderá mergulhar em um oceano de nuances gustativas, e “colher” o seu vinho direto da prateleira.

Bosco: uma das sobremesas mais pedidas (foto: Mateus Baranowski/Divulgação)

Gastronomia com harmonização

O AA Wine Experience se destaca também por outro atributo: a gastronomia de alto padrão. A casa tem menu composto por mais de 20 pratos, entre entradas, pratos principais e sobremesas, assinados pela talentosa chef Tainá Moura, especialista em cozinha contemporânea, alimentação para grandes eventos e gastróloga. Com oito anos de profissão, começou sua trajetória profissional no Estádio Mineirão, trabalhando na limpeza da cozinha e lavando louças. Depois de um tempo, começou a estudar gastronomia e teve a oportunidade de subir gradativamente de cargo, até virar a chef de cozinha do estádio. A jovem chef já trabalhou em bistrôs de BH e no restaurante da chef Bela Gil, de cozinha vegana, no Rio de Janeiro. Seu estilo segue a linha da cozinha internacional contemporânea, mas sempre traz toques e ingredientes mineiros.

Salmão ricoperto (foto: Mateus Baranowski/Divulgação)

O cardápio do AA Wine reúne opções criativas e bem-elaboradas, com o melhor da cozinha contemporânea internacional mesclada à culinária mineira. “Sempre admirei as comidas do nosso estado e um dos pontos mais importantes do meu estilo de cozinhar é a valorização dos ingredientes regionais, pois eles revelam parte da riqueza de nossa cultura. Amo trabalhar, por exemplo, com queijos mineiros, melaço de cana e ingredientes sempre frescos. Uma de minhas paixões é criar, a cada prato, uma explosão de sabores e experiências aromáticas, visualmente bonitas e autênticas”, conta Tainá.

Brie involto com caramelo salgado e amêndoas tostadas (foto: Mateus Baranowski/Divulgação)

Entre as suas criações, a chef indica o assado de tiras, um prato feito com costela angus (Cara Preta) assada em baixa temperatura, acompanhada com purê de mandioca rústica com queijo de minas. O lento preparo oferece uma carne suculenta; já o purê conta com queijo vindo da Serra do Salitre, que tem acentuado sabor e cremosidade. Mas o toque especial fica por conta do melaço de cana e das cebolas tostadas, que finalizam a composição e conferem um sabor agridoce ao prato.

Outro item do menu que vem fazendo sucesso no restaurante é o Ossuinobuco – feito com ossobuco suíno. A opção é servida com risoto de canjiquinha com queijo da Serra do Salitre e couve crocante. Segundo Tainá, a proposta transita entre os sabores, indo dos mais suaves aos mais marcantes. “Gosto de refogar os temperos com técnicas caseiras, pois isso potencializa os sabores, deixa o aroma dos ingredientes mais apurado e ainda faz com que as pessoas se sintam como se estivessem provando uma comida feita em casa.”

Chef Tainá Moura (foto: Mateus Baranowski/Divulgação)

Esse traço afetivo também aparece quando o assunto é sobremesa. Uma das opções preferidas da chef é o Goyave, um bowl de chocolate branco com sorvete de queijo e calda quente de goiabada. “Essa receita é refinada, saborosa e tem elementos tipicamente mineiros, que lembram detalhes da minha infância. É o tipo de coisa tão gostosa que faz a gente comer de olhos fechados para aproveitar cada colherada.”

Pronto para as festas

A casa já está com sua programação e seu menu especial prontos, tanto para a ceia de Natal quanto para a passagem de ano, e abrirá nas duas datas com ambiente festivo. Para o Natal, a proposta são duas opções de entrada: carpaccio de lombo defumado com molho campanha de maçã verde ou gratan de camarão, que são camarões ao creme de catupiry, e tomates pelati, purê de batatas gratinado e abacaxi tostado. Como prato principal, Tainá sugere salmão grelhado com risoto de alho-poró, finalizado com tomates baby confit ao perfume de limão siciliano; medalhas de filé ao molho amora com mousseline de batatas e farofa crocante de Baru; risone salteado no azeite de limão siciliano com castanhas, tomate seco, damasco, azeitonas e ervas frescas; e o tradicional tender ao molho de laranja com mostarda l'ancienne, mousseline de batatas e farofa natalina. Como sobremesa, chocotone tostado com sorvete de vanilla e calda de avelã ou verrine ao creme de coco com damasco ao vinho branco.

Para o réveillon, a entrada tem crostini de pernil com ameixas e nozes; creme de lentilha com pancetta. Como pratos principais, as opções são paleta de cordeiro com risoto de hortelã e castanha-de-caju; bacalhoada ao forno; penne ao molho de queijo e damasco. Para sobremesa, creme de chocolate branco com amêndoas e calda de romã; brownie com creme de nozes e telha de chocolate.

Risone natalino





Ingredientes





120g de risone, 120g de lombo defumado em cubos, 1/2 alho-poró cortado em rodelas finas, 50g de cebola repicada, 50g de tomate seco, 50g de damasco, 80ml de azeite, 1/4 de tomilho, 1/4 de sálvia, 1/4 de salsinha, 1/4 de orégano fresco, 40g de azeitonas gregas, 40g de castanha de caju, 40g de tomates baby, caldo de 1 limão siciliano, Sal a gosto, Pimenta-do-reino a gosto.





Modo de fazer





Em uma panela grande coloque um litro de água para ferver junto com uma colher de sopa de sal. Cozinhe a massa (risone), dê o choque térmico e reserve. Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite e sele o lombo defumado. Acrescente a cebola e o alho-poró e refogue bem. Abaixe o fogo, acrescente as ervas, o restante do azeite e o suco de limão siciliano. Acrescente o tomate seco, o damasco, a massa e salteie rapidamente. Finalize com as castanhas, a raspa de limão siciliano, damasco, tomates baby e a piment-do-reino moída. Experimente e, se necessário, coloque uma pitada de sal. Decore com um crispy de alho-poró ou como preferir. Para o crispy: 200g de alho-poró, 10g de farinha de trigo, 300ml de óleo.





Corte o alho-poró em finas tiras, e polvilhe farinha de trigo, passe em uma peneira para tirar o excesso. Aqueça o óleo em uma panela, quando estiver quente coloque o alho-poró e frite. Tire e coloque sobre um papel toalha e reserve para decorar.