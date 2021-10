Sabor incomparável

As carnes são preparadas na parrilla com molho chimichurri, manteiga e ervas (foto: Mateus Andrade/Divulgação)







A parrilla fica no meio do salão. Assim, não resta dúvida de que se trata de uma casa de carnes. Instalado no Bairro Buritis, o Boutique Parrilla da Vila serve o melhor do churrasco. De boi a porco, frango e peixe, todos os cortes saem de lá com aquele gosto característico de fumaça. “É um lugar para quem gosta de carne”, avisa o sócio, Marco Aurélio Costa da Silva.

Quem comanda a parrilla é o chef Ramon Rodrigues. Carioca, ele começou sua carreira em uma churrascaria no Rio de Janeiro. Estudou, fez cursos, trabalhou em outras casas de carne e se tornou especialista na técnica uruguaia de preparar alimentos com fogo. Para ele, o sabor é incomparável.

Parrilla é uma churrasqueira em que se grelham carnes usando o calor da brasa. Lá eles usam uma versão a gás, mas Ramon garante que o resultado não muda. “Quando coloco molho chimichurri, manteiga e ervas nas carnes que estão na grelha, a fumaça sobe e consigo dar o mesmo gosto de churrasco”, explica.

Picanha suína é uma das opções de cortes servidos como petisco ou prato principal (foto: Mateus Andrade/Divulgação)

Os cortes preparados na parrilla são bem diversos. Entre os bovinos, bife ancho, filé-mignon, chorizo, assado de tira e picanha. Lombo e picanha são as opções para quem gosta de carne suína. Também estão no cardápio peito de frango e galeto desossado. Até o salmão fica com sabor de churrasco.

As carnes são vendidas em porções de 200g ou 400g, inteiras ou fatiadas, então podem virar prato principal ou petisco. Para acompanhar, batata frita, mandioca frita, salada ou legumes (batata-baroa, cenoura, vagem, tomate e brócolis) grelhados. Dá para pedir, à parte, outros acompanhamentos, como arroz com brócolis, arroz à piamontese, farofa de ovos, tropeiro e mexidão (com arroz, feijão, linguiça calabresa, bacon, ovo, torresmo, couve e ovo frito).

Além de bar e restaurante, o Boutique Parrilla da Vila, como o nome diz, também funciona como loja. Comeu, gostou e quer preparar em casa? Todos os cortes do cardápio estão disponíveis para venda.

As mesas distribuídas na ampla calçada reforçam o clima de bar. Os petiscos são pensados para harmonizar com chopes e drinques. A sugestão é começar pelo bolinho de abóbora recheado com carne seca e catupiri, e o croquete de carne com mostarda de maracujá, que surpreende. Depois, experimente a linguiça artesanal de pernil com molho de mostarda escura.

Quem quiser continuar nos petiscos pode partir para o picolé mineiro, costelinha de porco assada e pururucada, acompanhada de catchup apimentado de goiaba. O cambito de leitão também faz sucesso. “É a canela do porco marinada durante três horas e assada em baixa temperatura por mais três horas. Depois servimos com molho de chope escuro e champignon e mandioca cozida”, descreve Ramon.





SUGESTÕES Recentemente, a casa lançou uma seção no cardápio com sugestões do chef. São pratos individuais que têm muita saída no horário do almoço.

Uma das criações é o Filé Parrilla da Vila, que combina filé-mignon com molho de gorgonzola, arroz com brócolis, aspargos e champignons refogados na manteiga. O Camarão São Jack não passa despercebido. Cinco camarões grandes, empanados e recheados com catupiri, ficam em pé no prato, apoiados no arroz cremoso com uva-passa e batata palha da casa. Já o risoto ganha sotaque mineiro com linguiça, bacon, couve, queijo e ovo. De sobremesa, petit gateau de doce de leite com sorvete de creme.

O nome Boutique Parrilla da Vila carrega a origem do negócio. A primeira unidade, aberta em plena pandemia, era no Bairro Vila da Serra, em Nova Lima, mas não durou muito tempo. Logo surgiu a oportunidade de levar a marca para o Buritis, “bairro populoso e com demanda por bares e restaurantes”, comenta Marco Aurélio. Agora, os sócios planejam a expansão para outras regiões, como Savassi e Lourdes. Outra ideia é voltar para o Vila da Serra, onde tudo começou.