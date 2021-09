Donut com recheio

"A massa do donut é similar à do sonho, mas muito mais leve e fofa", descreve o fundador Leandro Costa (foto: Felipe Nilles/Divulgação)







Vitrine colorida, cheiro de massa fresquinha e, dependendo do horário, fila para fazer o pedido. Difícil não notar a loja na esquina da Rua Fernandes Tourinho com Pernambuco, na Savassi. Lá funciona a American Day, que tem atraído os belo-horizontinos com donuts recheados. “A nossa ideia é ser uma confeitaria americana. Aqui a pessoa tem uma experiência como se estivesse nos Estados Unidos”, explica o empresário Leandro Saliba Costa, que fundou a marca com a esposa, Nathane.

Leandro e Nathane são aficionados pelos Estados Unidos e pela confeitaria norte-americana. Em especial, donuts. Experimentaram o doce na Disney e viraram fãs. “Achei que seria um pãozinho com cobertura, mas, quando mordi, senti aquele tanto de recheio, as texturas, e me apaixonei”, conta Leandro. A vontade era de comer toda hora, mas só encontravam em São Paulo.

Quando a pandemia chegou, o antigo negócio do casal ficou em suspenso. Obrigados a fechar todas as cantinas que administravam em faculdades, eles enxergaram no doce que mais amam a chance de trazer uma novidade para BH. “Queremos fazer com que os donuts fiquem conhecidos e que as pessoas também se apaixonem pela confeitaria americana.”

Para desenvolver a massa, Leandro e Nathane buscaram referências diretamente nos Estados Unidos. Foi um processo de muitos estudos, testes, adaptações, mais erros que acertos, até chegar ao que queriam. “A massa do donut é similar à do sonho, mas muito mais leve e fofa”, descreve o empresário. Ela é frita, mas, como passa rapidamente pelo óleo, não corre o risco de ficar encharcada.

A receita foge das referências norte-americanas em um detalhe. Os donuts de lá têm cobertura, mas não costumam ser recheados. Como entende que o recheio traz uma experiência diferente, o casal apostou nesse diferencial. “Tentamos trazer uma harmonia entre todos os elementos para não ficar muito doce e enjoativo”, pontua. Por isso, é tão comum que as pessoas comam mais de um.

No total, são 20 sabores. O mais vendido é o Homer, com cobertura de chocolate rosa e granulados coloridos, talvez a imagem que venha à sua cabeça quando você pensa em donut. Esse é o doce que virou ícone do desenho “Simpsons”, por ser o preferido do protagonista Homer. Quem nunca experimentou é atraído pelo visual, mas Leandro garante que depois ele conquista pelo sabor, porque tem recheio de leite Ninho. Brigadeiro e creme de chocolate com avelã também estão entre os clássicos.

Alguns sabores são mais inusitados, como o red velvet, com recheio de creme de queijo e calda de morango. A sensação é de comer o famoso bolo norte-americano em forma de donut. Outras invenções são banoffee (banana com doce de leite e canela), paçoca e pistache. No momento, eles estão testando maracujá com coco e café. “Entendemos que precisamos sempre inovar e renovar o cardápio, trazendo novidades, porém alguns sabores ficam”, explica Leandro.

O esforço é para servir o donut o mais fresco possível, tanto que eles fritam a massa várias vezes ao dia. No delivery, a montagem é feita somente com o pedido em mãos. Em alguns casos, o doce chega ainda morno na casa do cliente. Na loja, a vitrine é abastecida aos poucos. Se um sabor acabar justo na sua vez na fila, não se preocupe, eles conseguem fazer na hora.





COOKIES Por ser uma confeitaria norte-americana, a marca não se resume aos donuts. O cardápio também conta com cookies recheados, que vão desde o tradicional chocolate com nozes até doce de leite com canela e biscoito com brigadeiro branco. No ano que vem, o plano é lançar outros doces trazidos dos Estados Unidos, como brownie, cheesecake e cinnamon roll (rolinho de canela).

A produção de donuts começou há um ano nos fundos do restaurante de um cunhado. Leandro e Nathane faziam tudo, da receita à entrega. Acompanhando o aumento da demanda, em junho, eles se mudaram para a Savassi, onde abriram a loja com mesas para receber o público (a produção funcionava no andar de cima). Logo eles tiveram que transferir o delivery e a produção para outro espaço. Agora se preparam para abrir, ainda este ano, uma nova fábrica, no Bairro Prado.

Em um ano, a marca cresceu muito mais do que se imaginava. Hoje, são 30 funcionários, que produzem e vendem, em média, mil donuts por dia (somando a loja e o delivery). “O crescimento foi tão assustador que nem acreditávamos no que estava acontecendo. Tivemos que parar para pensar estrategicamente na expansão, sem deixar para trás a qualidade”, diz Leandro. Até o fim do ano, eles devem abrir um quiosque em shopping e lançar o modelo de franquia.

Serviço





American Day

(31) 99556-6654