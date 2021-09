Um brinde à Itália

Bruschetta de gorgonzola, muçarela de búfala e geleia de damasco (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)







Da Pampulha para o Lourdes. A mudança de endereço do Villa Celimontana dá início aos novos planos do chef Marco Orsini. Há 12 anos em Belo Horizonte, o italiano agora quer que o seu trabalho seja mais conhecido. O cardápio do restaurante, transferido para uma região mais gastronômica, propõe um passeio por diferentes regiões do seu país. “A Itália é o país das massas, mas não é só isso. Temos uma gastronomia, assim como a mineira, muito diversa.” Até o ano que vem, ele terá quatro casas na cidade.

Depois de 10 anos na Pampulha, o restaurante se mudou para o Lourdes (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Marco sempre se identificou com a gastronomia mediterrânea. Diz que ama a comida de Roma, onde nasceu, mas gosta mesmo de cozinhar com tomate, manjericão, peixe, berinjela e outros legumes. “A gastronomia mediterrânea é bem suave. Não tem excesso de sal ou gordura, usamos muito azeite de oliva e os temperos são usados mais pelos aromas”, justifica.

Realizado em BH, Marco Orsini não pensa em voltar para Roma (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Os peixes são muito característicos da cozinha da Itália, que é quase toda banhada pelo mar. Por isso, uma parte do cardápio é dedicada a eles. Entre as novidades, está a tilápia em crosta de maçã verde e abobrinha. “Comi esse prato uma vez na cidade de Livorno. Lá, eles fazem com peixes do Mar Mediterrâneo. Aqui uso a tilápia.” Para acompanhar, risoto de limão, que reforça o frescor do prato.

O chef explora bastante os frutos do mar. No seu passeio pela Itália, ele visita a ilha de Lampedusa, que fica no meio do Mar Mediterrâneo, com o papardelle ao molho de tomates, alcaparras, azeitonas, manjericão, camarão, polvo, mariscos e lula. Passa também por Positano, na Costa Amalfitana, servindo nhoque com camarão, abobrinha e hortelã.

Tilápia em crosta de maçã verde e abobrinha com risoto de limão (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Um prato, em especial, se destaca pelas cores e sabores. Combina filé-mignon suíno grelhado com páprica e outras especiarias, pasta (laranja) de pimentão e arroz (rosado) de beterraba com limão, laranja e amêndoas. Segundo Marco, a receita se conecta com a Sardenha, onde a carne de porco é um alimento básico, mas tem grande influência brasileira. “Estou tentando estudar a gastronomia brasileira, o que não é fácil, porque não está dentro das minhas raízes.”

Filé-mignon suíno, pasta de pimentões e arroz de beterraba com limão, laranja e amêndoas (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

O sabor de Roma não poderia faltar. A porchetta aparece em uma bruschetta, ao lado de provolone e geleia picante de abacaxi. O tradicional espaguete à carbonara, aqui preparado com bacon, ovo e queijo, também representa a capital ita- liana. Marco tem vontade de homenagear sua cidade com mistura incomum para os brasileiros: massa e feijão. “É uma receita que fica no meio do caminho entre uma sopa e um prato de massa. Em Roma, comemos com bastante queijo e pedaços de carne de porco”, descreve.

Tornedor ao molho de vinho com risoto de queijos (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

O tornedor de filé-mignon ao vinho nos leva à região da Umbria, vizinha da famosa Toscana. O molho, com sabor bem suave, tem como base vinho merlot. O risoto de queijos (parmesão, gorgonzola e provolone) foi escolhido para acompanhar a carne. Clássico, este é um dos pratos mais vendidos da casa.

Tiramisu (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Já a padaria do restaurante segue a cultura napolitana. As bruschettas – incluindo a de gorgonzola, muçarela de búfala e geleia de damasco, que não pode sair do cardápio – são feitas com um pão típico de Nápoles, cidade onde a mãe de Marco nasceu. “É uma receita muito básica, que leva azeite, farinha de trigo, água e fermento. O pão fica leve e com sabor de pizza”, explica.

Além da mudança de endereço do Villa Celimontana, Marco anuncia outros investimentos na cidade. No mês passado, ele abriu o gastrobar Divertiti, no Bairro Anchieta, com um cardápio mais descontraído e muitos aperitivos. Entre eles, a tábua de frios, que chama a atenção pelo varal de presunto de parma. Arancini (bolinhos crocantes de arroz de risoto com molho vermelho, manjericão e muçarela) e brucheta com provolone, muçarela e presunto de parma são outras opções.

O chef se prepara para inaugurar em novembro a Orsini, na Avenida Fleming, Região da Pampulha, que vai funcionar como cafeteria, paneteria, pizzaria e restaurante italiano. A proposta é abrir com café da manhã e fechar a noite com jantar. Para o ano que vem, o plano é assumir a operação de um restaurante italiano em um shopping no Bairro Belvedere. “Sei que é uma loucura, todo mundo está fechando, mas estou com 54 anos e quero acreditar que as coisas vão melhorar.”

Múltiplas experiências

“Foi a melhor escola da minha vida”, diz Marco Orsini, ao relembrar o tempo em que trabalhou no hotel do pai, em Roma. Ele conta que aprendeu desde preparar café da manhã a limpar peixe e resolver problemas de última hora. Fora isso, teve a oportunidade de trabalhar com chefs de várias regiões da Itália, o que o ajudou a conhecer a fundo a diversa cozinha italiana.

Marco trabalhou também em Nova York (Estados Unidos), Girona (Espanha) e Marrakesh (Marrocos), mas sempre quis ter o seu restaurante. A paixão dele pela gastronomia se divide entre a cozinha e o salão, onde, até hoje, gosta de receber e conversar com os clientes.

Ao todo, o italiano abriu oito restaurantes no seu país. O mais conhecido deles ficava na Praça Navona, um dos pontos turísticos de Roma. Lá, ele serviu várias celebridades, como Julia Roberts e Julio Iglesias. “A proposta era muito diferente, misturava Nova York com Itália. Na época, brunch era algo totalmente desconhecido, assim como a cultura de coquetéis e a cheesecake”, aponta.

O chef conheceu o Brasil em 2000, quando veio passar férias na Bahia. Sete anos depois, ele aceitou uma proposta para assumir a cozinha de um restaurante italiano em São Paulo, mas lá ficou só um ano. “Quando voltei para a Itália, só pensava no Brasil.” Até que a sua sócia, que é mineira, o convidou para morar em Belo Horizonte.

Massa e feijão

Ingredientes





320g de rigatoni; 200g de feijão-carioca; 250g de passata de tomate; 80g de bacon; 80g de presunto de parma; 30g de cebola; 30g de cenoura; 1 dente de alho; 3 galhos de alecrim; 2 folhas de louro; 10g de azeite extravirgem;

sal fino e pimenta-do-reino a gosto





Modo de fazer





Deixe o feijão na água uma noite inteira. No dia seguinte, enxágue os grãos e coloque em uma panela. Cubra com água e adicione as duas folhas de louro. Deixe cozinhar em fogo médio por 80 minutos. Enquanto isso, em uma panela grande, coloque azeite extravirgem e o alho descascado e inteiro. Em seguida, acrescente a cenoura e a cebola cortadas bem fininhas. Depois de 5 minutos, coloque o bacon cortado em pedacinhos e deixe mais 2 minutos. Comece a colocar o feijão com a ajuda de uma escumadeira. Coloque 150ml da água do feijão (não jogue fora o que sobrou porque vamos precisar depois). Adicione a passata de tomate e o sal a gosto e deixe cozinhar em fogo médio por 20 minutos. Retire 100ml da mistura, bata no liquidificador e guarde. Coloque a massa em uma panela, cobrindo com o que sobrou da água do feijão. Cozinhe em fogo médio e misture de vez em quando. Quando a massa ficar al dente, coloque o caldo de feijão batido no liquidificador. Triture o alecrim e coloque junto com a pimenta-do-reino a gosto. Deixe descansar por 5 minutos. Finalize com azeite e um pouco de queijo minas ralado. Sirva em temperatura morna.

Em 2009, Marco chegou de mala e cuia e planos de abrir uma fábrica de produtos italianos. Na sequência, inaugurou o Villa Celimontana em uma rua bem escondida do Bairro Itapoã. Ouviu muitas críticas porque não vendia cerveja nem servia lasanha de frango, mas se manteve firme na proposta e cresceu. O restaurante passou por outro endereço na Pampulha antes de se mudar para o Lourdes.

O italiano veio para BH imaginando que encontraria praia, mas acabou encontrando tranquilidade para seguir a vida. Tanto que trouxe os pais para viver aqui com ele. “Vou ser sincero, não trocaria BH por Roma, gosto muito daqui. Estou tão feliz que não quero me mudar”, comenta.