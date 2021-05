Bar cosmopolita

O cardápio foca em pratos para compartilhar, como o atum em crosta de gergelim com molho da casa (foto: Victor Schwaner/Divulgação)







Um balcão com sete metros de comprimento. Atrás dele uma parede inteira de bebidas. Alguém duvida que o The Urbn, em Nova Lima, quer ser reconhecido pelos coquetéis? Com a proposta de reviver a cultura do balcão, comum em grandes metrópoles, o novo espaço convida para se sentar em frente ao bartender e ver de perto como se fazem as misturas. De lá saem bebidas que tentam revolucionar a coquetelaria. Para acompanhar, pratos asiáticos.

Os sócios Felipe Tiradentes e Didio Mendes buscaram referências em bares de Nova York, Londres e São Paulo, que unem ambiente cosmopolita, coquetéis surpreendentes e comida para compartilhar. “A nossa coquetelaria é moderna e diferente. Vai desde a louça de cristal até a criação das receitas, a matéria-prima que usamos e a decoração dos drinques”, explica Felipe. Um dos elementos que causa surpresa é o gelo retangular carimbado com a marca The Urbn.

Quem comanda o bar é o experiente mixologista Tiago Santos. Chamam a atenção no cardápio os clássicos repaginados. Difícil de agradar, por ser salgado, o blood mary aparece em uma versão bem equilibrada, com suco de tomate temperado, tahine (pasta de gergelim), tomate-cereja maçaricado e aipo. “Proponho uma brincadeira legal com este coquetel. Se você quiser um frescor, morde de aipo. Agora, para sentir uma nota defumada, tem que comer o tomate”, descreve.

A caipirinha também surpreende, porque não fica só na mistura de cachaça, limão e açúcar. Baunilha e espuma de limão siciliano complementam o sabor. Já a margarita tem licor de laranja azul para acompanhar tequila, limão e açúcar. Não tem quem não se encante pela sua cor reluzente. Na borda, tajin, tempero mexicano a base de sal, limão e pimenta.

Tiago gosta de brincar com o paladar, e isso deixa a experiência no The Urbn mais interessante. “Quando a pessoa está em dúvida do que tomar, faço algumas perguntas e mando um coquetel com o ingrediente que ela não gosta. A ideia é sair do porto-seguro.” Por acreditar que coquetelaria é criatividade e inovação, ele também inclui novidades quase toda semana no cardápio. Na época da pitaia, a fruta foi parar em uma receita com vodca, morango, notas de framboesa e suco de laranja.





Um dos queridinhos, entre os coquetéis autorais, é o The crow, com gim, maracujá, suco de laranja e notas de banana verde. Outro bem popular, o The big boss, chega para resgatar a cultura da vodca, que se une a suco de maçã, refrigerante de gengibre, notas de lichia e espuma de tangerina.

“Sabemos que o mineiro é muito tradicional, então a nossa proposta é fazer algo que seja agradável ao paladar dele, mas que, ao mesmo tempo, ele diga 'uau'. Queremos superar as expectativas.”

O negroni ganha sabor especial por ser envelhecido em barris de carvalho. Desde o último fechamento do comércio, ele passou a ser vendido também em garrafa.

Para acompanhar os coquetéis, seja no balcão ou nas mesas, pratos da cozinha asiática. O The Urbn segue o estilo dos chamados izakayas, que são bares japoneses, por isso o foco em porções para compartilhar (há mais de 20 opções frias e quentes).





FRUTOS DO MAR A experiência pode ir do tradicional rolinho primavera ao inesperado magret de pato com molho de tamarindo. Quem gosta de frutos do mar não pode deixar de pedir o polvo salteado na wok com azeite, páprica, alho torrado e minibatatas ou aneis de lula empanados em farinha panko com molho tonkatsu. Ainda tem cogumelo shimeji na manteiga, que chega à mesa fumegante, embrulhado em papel alumínio. Nem mesmo o sanduíche nega seu pezinho na Ásia: combina pão brioche, hambúrguer de salmão, bacon e maionese de wasabi.

Assinado pelo chef Beto Haddad, especialista em cozinha oriental, o cardápio conta também com pratos para quem prefere almoçar ou jantar. O preferido até agora é o arroz de pato, com cerveja preta, especiarias e coxa e contracoxa de pato assada. Curry tailandês ao leite de coco e yakisoba disputam o segundo lugar. De sobremesa, rolinho primavera de queijo e goiabada com coulis de goiaba.

Os sócios estudam abrir outras unidades do The Urbn em BH e em outros estados. Cada projeto deve seguir uma cozinha diferente, de acordo com a demanda do lugar.

Serviço





The Urbn

(31) 97111-7228