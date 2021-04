Imagem de 'familia feliz' cozinhando na quarentena ganha prêmio de fotografia

Li Huaifeng foi nomeado Fotógrafo de Comida Pink Lady de 2021 (Pink Lady Food Photographer of the Year 2021) por uma imagem intitulada Taste, tirada em Licheng, na província de Shanx (foto: Li Huaifeng)

A foto de uma jovem família preparando uma refeição de forma alegre em casa na China ganhou um prêmio importante de fotografia gastronômica.

Li Huaifeng foi o vencedor do prêmio Fotógrafo de Comida Pink Lady de 2021 (Pink Lady Food Photographer of the Year 2021) por uma imagem intitulada Taste (gosto ou sabor, em tradução livre) tirada em Licheng, na província de Shanxi.

"Esta foto é tecnicamente excelente no uso de luz e na composição", disse a fundadora e diretora do prêmio, Caroline Kenyon.

"Mas o que a eleva ao nível de importância histórica é a profundidade de sua narrativa e emoção. Fala de um ano de isolamento e da vida dentro de casa, fala da vida em pequenas comunidades de familiares próximos."

"Aqui, a cena é banhada de amor, com ecos de Madonna e o Menino (em referência à representação visual da Virgem Maria e seu filho Jesus em grandes pinturas históricas). Uma foto excepcional que demonstra perfeitamente que a fotografia não precisa chocar ou perturbar para ser ótima ou memorável. Estarequintada permanece na mente", afirmou.

Com a competição agora em seu 10º ano, os juízes analisaram mais de 10 mil inscrições de mais de 70 países ao redor do mundo. Os vencedores foram anunciados online por meio de um evento ao vivo.

Aqui estão alguns dos vencedores das categorias do concurso, com descrições feitas pelos próprios fotógrafos.



Categoria colheita: 'A secagem do quiabo', de F. Dilek Uyar, Turquia

"Secagem de flores de quiabo em Tokat, Turquia. As mulheres colhem flores de quiabo do campo e as arrumam em uma corda, então as flores secas caem e o quiabo fica pronto para ser consumido no inverno." (foto: F Dilek Uyar)

Categoria fotógrafo de comida de casamento: 'Não se soltam fogos antes da festa', por John Armstrong-Millar, França

"Normalmente, casamentos acontecem conforme o planejado, mas é muito divertido capturar os momentos em que as coisas fogem ao roteiro." (foto: John Armstrong-Millar)

Prêmio de estilismo da comida: Winteropulenz, de Martin Grünewald, Alemanha

"Opulência de inverno, uma suntuosa natureza morta de frutas, legumes e verduras de inverno." (foto: Martin Grünewald / Frank Weinert)

Prêmio de inovação: 'Fazendo macarrão de arroz', de Abdul Momin, Bangladesh

"Um trabalhador inspeciona se o macarrão de arroz secou corretamente" (foto: Abdul Momin)

Categoria 'Uma maçã por dia', de Natalia Bogubowicz, Polônia

"Maçãs assadas em corte transversal." (foto: Natalia Bogubowicz)

Categoria 'comida de rua': 'Aproveitando', de Viet Van Tran, Vietnã

"Quatro meninas comiam uma sopa doce com tanto gosto que me fizeram sentir que a vida é linda, embora todos estejamos vivendo em uma pandemia." (foto: Viet Van Tran)

Categoria retrato de comida: 'Peras ao vinho quente', por Harriet Harcourt, Austrália

"Derramando a calda de vinho com especiarias sobre as peras escaldadas antes de servir." (foto: Harriet Harcourt)

Categoria Estudante de Fotografia Gastronômica do Ano: 'Beterrabas em natureza morta', de Sarah Blandford, Reino Unido

"Beterraba caseira em uma panela de cobre, pronta para cozinhar." (foto: Sarah Blandford)

Categoria influenciadores de comida: 'Luz de outono', de Deborah Trocchia, Itália

"La reine du mois [rainha do mês]." (foto: Deborah Trocchia)

Categoria Comida à venda: 'Vendedora de rua', de Joseph P. Smith, Malta

"Uma senhora vende alcaparras e outras iguarias de seu velho carrinho nas ruas de Marsaxlokk, uma vila de pescadores em Malta." (foto: Joseph P Smith)

Categoria Programa Mundial de Alimentos: 'Bebendo do lixo', por Md. Mahabub Hossain Khan, Bangladesh

"Uma criança bebe de uma garrafa." (foto: Md Mahabub Hossain Khan)

As fotografias são cortesia da Pink Lady Food Photographer of the Year 2021.

