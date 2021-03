Moqueca de badejo, camarão, siri e banana (Baiana do Acarajé) (foto: Qu4rto Studio/Divulgação)

Se os eventos de rua continuam suspensos, a solução é inovar. A Stella Artois chega com novidade mais uma vez para movimentar a cena gastronômica belo-horizontina neste período de pandemia (e fechamento do comércio), já que não pode reunir milhares de pessoas em espaços ao ar livre. Agora, aposta no delivery com o Circuito Stella Combina, que vai até 11 de abril. No cardápio, opções como moqueca baiana, combinado japonês, pizza e petiscos.

“A Stella Artois é uma marca que sempre abraçou a gastronomia e este momento de pandemia nos forçou a inovar, a pensar como potencializar estabelecimentos parceiros e levar boa experiência para o consumidor, respeitando as restrições”, aponta a gerente de marketing regional Nathália Coutinho. No último ano, a marca movimentou bares e restaurantes com ações como a campanha de venda de vouchers e jantares dentro de bolhas transparentes.

Tilápia grelhada com molho pesto, purê de batata- doce roxa e farofa de pão com castanhas (Uluru) (foto: Qu4rto Studio/Divulgação)

Quem pede um dos pratos e paga mais R$ 10 recebe uma taça de cerveja com desenhos assinados por Ronaldo Fraga. A ideia é aproximar a gastronomia da arte.

Nos desenhos, o estilista mostra o clima de alegria que faz com que BH seja reconhecida como a cidade dos bares. “Acreditamos que arte e gastronomia estão intimamente ligadas e ele representa isso. Conhece bem cidade e aprecia a boa gastronomia”, comenta Nathália. Ícones da arquitetura da capital também ganham espaço na taça de edição limitada, como o Viaduto Santa Tereza e o Edifício Niemeyer. Há duas artes disponíveis, uma versão dia e outra noite. Uma terceira está em desenvolvimento.

Os fãs de frutos do mar não podem deixar de experimentar a moqueca do Baiana do Acarajé. Tem badejo, camarão, siri e banana. “O nosso tempero tem o charme da Bahia, desde o aroma do dendê até o leite de coco no toque certo”, descreve Odair Melo, baiano de Santanópolis, que escolheu este prato para alimentar os clientes com sabor e fartura.

O molho fica horas na panela até chegar ao ponto certo. Só depois são adicionadas as postas de badejo, o camarão e a carne desfiada de siri. A banana fica por último, para não derreter no caminho. Para acompanhar, arroz branco, farofa de dendê (com farinha de mandioca de Feira de Santana) e o famoso pirão da casa. “Esta receita é exageradamente especial porque fazemos com o filé do peixe, e não a cabeça”, explica. A pimenta é enviada à parte.

O Uluru participa do circuito com o prato mais bonito do seu cardápio. Luiza Pimentel escolheu a “obra de arte” para combinar com os desenhos do estilista Ronaldo Fraga. “Este é um dos pratos que mais saem, acho que por ser bem a nossa cara: colorido, saudável e com uma apresentação diferente.”

PINTURA O purê de batata-doce roxa realmente dá a sensação de estarmos diante de uma pintura – ele surge como uma pincelada. Também chamam a atenção o verde intenso e o frescor do pesto, que fica por cima da tilápia grelhada. A crocância da farofa, feita com farinha de pão, castanha-do-pará e castanha-de-caju, complementa o prato, que mostra contrastes de cores e texturas.

Os petiscos oferecidos pelo Cabernet Butiquim estão no topo da lista de preferências dos clientes. São eles: croquete de carne de panela com maionese de rúcula e palmito na manteiga de garrafa com crocante de parmesão. Como março é o mês do aniversário da casa, os sócios decidiram presentear com a taça estilizada os clientes que pedirem um petisco e duas cervejas.

Cada restaurante atende com o seu sistema próprio de delivery. No site www.stellaartois.com.br/stellacombina, você encontra a lista dos participantes e informações sobre como fazer pedidos.