Afeto em forma de biscoito

Tamarindo com recheio de goiabada cremosa (foto: Sunday Slices/Divulgação)







Comer biscoito amanteigado exige uma pausa. É preciso tempo para saborear o tão aguardado momento de abrir a embalagem, deixar o aroma invadir o ambiente, sentir aquele pedaço de massa crocante derreter na boca e descobrir bem lentamente os sabores. Fundadores da marca de produtos artesanais Enlace, os chefs Caio Soter e Ana Gabriela Costa trazem de volta estas deliciosas sensações com receitas que carregam a identidade de Minas.

Foram quase seis meses de pesquisas, testes e conversas com fornecedores. Os chefs desenvolveram a receita buscando referências em várias fontes. “A nossa receita não tem nada de muito diferente, apenas tenta tirar o máximo de sabor dos ingredientes usando a melhor técnica possível.”

Laranja-baía banhado no chocolate (foto: Sunday Slices/Divulgação)

Como o próprio nome diz, biscoito amanteigado tem como base a manteiga. Então, era prioridade usar uma matéria-prima de extrema qualidade, que Caio encontrou, durante a pandemia, no Laticínios Moedense (gostou tanto que também levou a manteiga para o restaurante O Jardim). “Infelizmente, a maioria dos biscoitos, inclusive artesanais, são feitos com margarina ou gordura vegetal hidrogenada. Nós escolhemos uma manteiga pura, feita a mão por um pequeno produtor.”

Caio e Ana Gabriela testaram muitos sabores que tinham a ver com Minas Gerais. “Não estou querendo forçar a barra para o regionalismo, nem é essa a ideia, mas isso faz parte da nossa história”, pontua o chef. As opções atualmente são: laranja-baía (puro ou com metade banhada no chocolate), café e tama- rindo. A fruta típica do nosso cerrado foi escolhida por entregar uma acidez rara de se encontrar em biscoitos amanteigados, que normalmente puxam para o doce. Tamarindo com banana-passa por cima está na lista dos próximos lançamentos.

A produção começa às quartas e as fornadas são programadas para as noites de entrega, sendo que as entregas ocorrem sempre aos sábados. Quanto mais novos os biscoitos, melhor. Dentro da caixa, os sabores são separados em pequenos sacos plásticos. Os recheios de goiabada cremosa e doce de leite são enviados à parte, em sachês, para manter a massa crocante por mais tempo. Você monta na hora o biscoito e pode experimentar várias combinações.

Um dos propósitos do projeto é dar visibilidade a fornecedores que fazem produtos artesanais. Por isso, em alguns casos, os chefs pensaram primeiro no ingrediente que queriam usar para depois desenvolver a receita. Os chocolates Ambar, o doce de leite Rocca, a goiabada da Christy e os cafés do Café Magrí foram escolhidos a dedo.





CURADORIA “O nome da empresa é Enlace porque a nossa ideia é entrelaçar o consumidor final com esses produtores”, explica. Daqui a um ano, o plano é lançar um e-commerce para a venda de produtos dos chefs e dos seus parceiros. Segundo Caio, a loja virtual será um espaço de curadoria para dar voz a produtos que considera incríveis e a histórias das pessoas por trás deles.

Por enquanto, as vendas estão restritas a Belo Horizonte, mas os chefs se organizam para enviar para todo o Brasil. Logo, querem dar prioridade a produtos que não exigem refrigeração. “Quando olhamos para a história de Minas, fica fácil de pensar em produtos que seguem essa lógica. Sempre tivemos uma alimentação baseada na cozinha tropeira, então usamos muitos ingredientes secos.”

Depois dos biscoitos amanteigados, será a vez das farofas. Caio e Ana Gabriela devem lançar em breve três sabores, usando as sobras dos pães da Cum Panio. “Além de ser um produto incrível, tem uma pegada de sustentabilidade, que é usar o que iria para o lixo.” Na sequência, eles planejam desenvolver geleias, compotas e azeites infusionados. Indo para uma linha mais mineira, pensam em brincar com as plantas alimentícias não convencionais (pancs).