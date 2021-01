Restaurantes desenvolvem aplicativos próprios de delivery

Camarão ao molho de queijo brie com crisp de alho-poró e arroz de amêndoas (Rullus em casa) (foto: Cacau Mídia/Divulgação)







O que era tendência virou rotina. Mesmo antes da pandemia, o delivery se mostrava como uma nova modalidade de consumo. Agora, atrai cada vez mais investimentos de quem não quer ficar de fora desse mercado. Restaurantes buscam na tecnologia a solução para oferecer uma experiência ainda melhor. Com aplicativos próprios de entrega, estabelecem uma relação mais próxima com os clientes, que, por sua vez, têm acesso a promoções, combos e pratos exclusivos.

Quando se deram conta de que a pandemia não acabaria tão cedo, os proprietários do Rullus (bufê e bistrô), Túlio e Victória Pires, apostaram todas as fichas na entrega. Mas não poderia ser um serviço qualquer. “Falamos que não é delivery, fazemos entrega de gastronomia em casa. A comida chega bonita e gostosa, do jeito que gostamos de servir, o que seria impossível em aplicativos terceirizados”, ela diz.

Miniqueijo brie com caramelo de castanhas e pastel de vento (Rullus em casa) (foto: Cacau Mídia/Divulgação)

No aplicativo Rullus em casa, dá para montar um menu completo, com a praticidade e a agilidade do delivery. Ao selecionar o prato principal, o sistema já indica uma entrada e uma sobremesa para acompanhar. Ainda aparece uma sugestão de vinho que harmoniza com a sua escolha. “Em 40 minutos, você recebe em casa um jantar que pode ter ceviche, carpaccio, arroz de pato, peixe com legu- mes. Queremos que seja a mesma experiência de estar sentado no bistrô ou ter contratado o bufê.”

Túlio Pires, do Rullus, diz que não oferece serviço de delivery: é entrega de gastronomia em casa (foto: Cacau Mídia/Divulgação)

Para garantir a qualidade da entrega, alguns pratos saíram do cardápio, outros passaram por adaptações. Bacalhau, por exemplo, ficou de fora. “Por maior cuidado que tenha no transporte, o risco de as camadas despencarem e a posta não chegar inteira é grande”, justifica. O medalhão de filé ao molho de vinho com risoto parmegiano do bistrô continua, mas sem a telha de parmesão. Dentro da embalagem, pode murchar, perder crocância e ainda corre o risco de quebrar.

Maçã de peito armazenada em banha de porco com mandioca cozida (Paladino) (foto: Paladino/Divulgação)

O campeão de vendas no aplicativo é o Cacio e Pepe, macarrão finalizado dentro de uma peça de queijo grana padano, que virou sensação anos atrás no Mercado da Boca. Lá chegava a dar fila. Ele pode ser servido sozinho, com peito de angus braseado na cerveja preta e farofa de amêndoas ou camarão grelhado no azeite de ervas. A única diferença é que se usa um maçarico menos potente para finalizar a massa (não inteiramente, apenas no centro).

Outro prato de sucesso é o camarão ao molho de queijo brie com crisp de alho-poró e arroz de amêndoas. Para acompanhá-lo, você pode pedir de entrada o miniqueijo brie com caramelo de castanhas, figos frescos e pastel de vento. Como sugestão de sobremesa, barra de chocolate recheada com brownie e caramelo de flor de sal.

Ravióli de muçarela de búfala ao molho de tomate e manjericão (Gero BH) (foto: Fasano/divulgação)

Victória enxerga muitas vantagens em trabalhar com uma plataforma própria de venda on-line, como conhecer a fundo os hábitos de consumo dos usuários e estabelecer uma relação mais próxima com eles. Além disso, ampliar a área de entrega e chegar a mais pessoas. “Mais de 70% dos clientes aplicativos não eram do bufê nem do bistrô”, contabiliza. Um dos motivos é que a comida do Rullus ficou mais acessível, com combos, promoções e charadas para ganhar cupons de desconto.





NOVO NEGÓCIO Com o aplicativo consolidado, o casal se sente mais preparado para lidar com esta fase de fechamentos e aberturas do comércio. “No início, fomos na cara e na coragem, no instinto de sobrevivência, sem nenhuma experiência em delivery. Agora, já estamos com a operação redonda e um outro negócio”, comenta Victória. O serviço de entrega, que veio para ficar, tem equipe exclusiva na cozinha e motoboys tercerizados, treinados pela própria empresa.

Torta de chocolate com crocante de castanha-de-caju (Gero BH) (foto: Fasano/Divulgação)

Depois de São Paulo e Rio de Janeiro, o Gero Belo Horizonte é o mais novo restaurante do Grupo Fasano a ter aplicativo próprio de delivery. A proposta é oferecer uma experiência mais personalizada. “Nós nos preocupamos muito com a experiência como um todo, desde a hora em que o cliente faz o download do aplicativo até o recebimento do produto em casa. Por isso, todos esses detalhes são pensados com muito cuidado”, destaca a diretora de alimentos e bebidas do Grupo Fasano, Mayra Chinellato.

Do ponto de vista da empresa, Mayra reforça que, com o aplicativo Gero BH, fica mais fácil conhecer os clientes, acompanhando de perto a frequência de consumo e suas preferências.

De forma prática e rápida, você lê a descrição de comidas e bebidas, vê fotos e monta o seu menu. Até o pagamento é feito na própria plataforma. Uma das opções de entrada é o carpaccio de filé-mignon com rúcula e parmesão. Quem prefere salada está bem servido com a de agrião, figos frescos, rabanete, presunto cru, queijo canastra e nozes. Dê sequência à refeição com o ravióli de muçarela de búfala ao molho de tomate e manjericão e finalize com a torta de chocolate com crocante de castanha-de-caju.

Os dois lados ganham

Difícil ter o mesmo alcance de plataformas de delivery já existentes no mercado. Por outro lado, as altas taxas tornam a operação terceirizada quase inviável. Colocando na balança prós e contras, os sócios do Paladino chegaram à conclusão de que valia a pena investir em um aplicativo próprio. O projeto, lançado em agosto, quando o restaurante estava fechado, deu fôlego para enfrentar a pandemia.

“Como o aplicativo do restaurante é mais restrito, só dá acesso ao meu cardápio, tenho que convencer o cliente de que é mais vantajoso pedir direto nele, e não no outro”, comenta a diretora Camila Guerra. Na plataforma própria, eles conseguem trabalhar com preços mais atrativos e fazem promoções exclusivas. O especial da semana, por exemplo, é um combo com filé à parmegiana com molho de tomate defumado, porção de bolinho de mandioca com muçarela, dois pudins e duas cervejas.

Segundo Camila, outra vantagem do aplicativo Paladino é ter a possibilidade de fazer ações para fidelizar os clientes. O restaurante criou um programa de fidelidade que oferece cashback (em português, dinheiro de volta). No primeiro pedido, você ganha 30% de desconto. A partir da segunda compra, acumula créditos de 15% para usar nas próximas.

Também pesou na decisão de ter uma plataforma própria o fato de poder cadastrar qualquer localidade para entrega. Nos aplicativos terceirizados, a área é limitada a um raio de sete quilômetros de distância do estabelecimento. “O Paladino está em uma zona fria de comércio, não tem muitos restaurantes em volta, então não é tão interessante para os motoboys dos aplicativos. Agora somos nós que determinamos quais bairros queremos atender.”

Prova de que a estratégia tem funcionado é que o número de pedidos triplicou desde o início da operação. Praticamente metade dos clientes atendidos na plataforma são novos e há muito espaço para crescer. “Hoje em dia, é essencial trabalhar com delivery. Os hábitos das pessoas, com a pandemia, não vão ser o que era antes e muita gente vai continuar pedindo comida em casa”, analisa.

Filé de peixe branco com legumes tostados

(Rullus em casa)





Ingredientes





200g de filé de linguado ou tilápia; 2 buquês de couve-flor; 2 buquês de brócolis; 2 couve-de-bruxelas; 2 ervilha torta; 1 cenoura pequena; 3 tomatinhos vermelhos; 3 tomatinhos amarelos





Modo de fazer





Tempere o peixe com sal e limão. Grelhe na frigideira bem quente com azeite. Cozinhe brócolis, cenoura, couve-flor, couve-de-bruxelas e ervilha torta no vapor. Depois de cozidos, use a mesma frigideira do peixe para grelhar os legumes. Acrescente os tomatinhos vermelho e amarelo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture azeite com alcaparras para fazer o molho do peixe.