Churrasco de mineiro

Suculenta e saborosa, a fraldinha pode ser recheada com bacon (foto: Churrasqueadas/Divulgação)







Tudo pode virar churrasco, e não estamos falando só de diferentes cortes de carnes. Quando se trata de fogo e grelha, não há limites. “Ouso fazer tudo diante da churrasqueira. Já fiz churrasco de quiabo, abacaxi, ovo no espeto, até de bife dá para fazer. Só não tentei gelo”, diverte-se o mineiro José Almiro de Morais, conhecido por ensinar receitas no canal Churrasqueadas. Por que não, nas ceias de fim de ano, preparar um pernil ou peru na churrasqueira?

A picanha ainda é considerada a rainha do churrasco, e José Almiro enxerga nela qualidades: macia, suculenta, saborosa e fácil de preparar. No canal, já ensinou inúmeras receitas com ela. “A maneira mais exótica de fazer a picanha no churrasco é invertida. Você pega a gordura e passa para o lado de dentro.” O churrasqueiro também gosta de fazer a picanha em tiras ou inteira com crosta de alho.

Segundo José Almiro, o gado brasileiro melhorou tanto que carne considerada de segunda passou a ser valorizada até para churrasco (foto: Churrasqueadas/Divulgação)

O churrasco tem ficado mais diversificado, à medida que o brasileiro descobre outros cortes tão bons ou melhores do que a picanha. “De 2015 para cá, o gado brasileiro melhorou tanto que carne considerada de segunda passou a ser valorizada até para churrasco, como acém e paleta.” A ponta do peito, que tinha fama de ser dura, é hoje a carne mais nobre para o churrasco no estilo americano. Através de um processo que envolve defumação, ela se transforma no que se chama de brisket.

No churrasco de Almiro não pode faltar uma bela fraldinha, corte que ele descreve como suculento e saboroso, muito em função da capa de gordura. Ela pode ser temperada com manteiga de alho e servida com alho crocante ou temperada com molho de pimenta e servida com guacamole, seguindo uma inspiração mexicana. O churrasqueiro também mostra como se faz uma receita em que a fraldinha é marinada na cerveja preta e tem como acompanhamento pimentão recheado com omelete.

O canal não fala apenas sobre carne bovina. Almiro prepara desde frango, porco e peixe até animais exóticos, como rã, jacaré, coelho e javali. “Vegetariano também tem opção para churrasco. Pode fazer abobrinha, pimentão recheado com queijo e ervas, abóbora, berinjela, tomate. A cebola quando grelha fica muito mais saborosa”, comenta. Até a sobremesa pode sair da churrasqueira. Experimente preparar abacaxi com mel e canela.

Sobre os acompanhamentos, ele não dispensa pão de alho. Quem quer mais ousadia pode seguir a receita do vinagrete de abacaxi com hortelã. “Uma das melhores farofas que fiz no canal é de pão de forma. Você tira a casca, bate no liquidificador e faz uma farinha. Fica macia e leve”, detalha. A receita pode ser doce ou salgada, de acordo com os complementos.

Para fazer churrasco em casa, basta ter uma churrasqueira (seja elétrica, a gás ou a carvão) uma boa faca, tábuas de corte e pano de prato. Sempre com um sorriso largo no rosto, Almiro acrescenta a vontade de querer ser feliz. “Falo com todo o coração que o meu objetivo é despertar nas pessoas a vontade de reunir os amigos e a família e fazer um belo churrasco. Churrasco é mágico, proporciona uma aura de envolvimento entre as pessoas”, comenta.

Temperar a carne antes ou depois de assar? Almiro nem entra nessa polêmica, diz que depende do tamanho do pedaço. “Em picanha e bife ancho, por exemplo, gosto de usar sal depois, para que não percam a suculência. Já as peças grandes, como costela, lagarto e leitoa, salgo primeiro, porque vão ficar horas na brasa.” A sugestão é variar os sabores com outros temperos, entre eles ervas e pimenta.

PERU Churrasco combina com festas de fim de ano sim. E você não precisa abrir mão de pernil, tender ou peru. “Em vez de fazer no forno, você pode preparar essas carnes na churrasqueira, elas vão pegar sabor da fumaça. Faça um molho de vinho com ervas e vá regando enquanto assam.” Outra dica é fazer churrasco de bacalhau. Leve o lombo para a grelha, já dessalgado, e passe manteiga por cima. Sirva com salada de frutas salgada, misturando tomate-cereja, abacaxi, maçã, pêssego, sal, limão e mel.

Almiro nasceu em Fama, no Sul de Minas, e sempre gostou de fazer churrasco em casa. “Já nasci com isso na veia. Inclusive, meus filhos falam que coloquei suco de carne na mamadeira deles. Não sabem comer sem carne”, brinca. Nos anos 1990, ele trabalhou na área comercial de um frigorífico em Poços de Caldas e lá conheceu de perto as carnes, incluindo cortes especiais, como prime rib e t-bone.

Quando o frigorífico fechou, em 2005, um amigo deu a ideia de Almiro gravar vídeos ensinando a fazer churrasco, que era uma paixão. Assim começou o programa O prazer da carne, que chegou a ser o principal da TV de Poços de Caldas e foi transmitido em outros estados. Mas o churrasqueiro ficou conhecido mesmo foi na internet, já com o Churrasqueadas. Toda semana são liberados dois novos vídeos.