Doces com significado

Pinha de pão de mel com doce de leite (Doce Carol) (foto: Débora Gabrich/Divulgação)







Não se trata de um simples doce. Em um ano desafiador, as sobremesas pensadas para o Natal carregam muito mais do que açúcar. Simbolizam desejos de tempos melhores. Docerias de Belo Horizonte transformam em produtos símbolos característicos da data, com cores e formatos que transmitem sentimentos como esperança, paz, união e amor. Nos cardápios, encontramos desde árvore e guirlanda até um par de botas do Papai Noel.

A magia do Natal se instalou na loja da Fofíssimo com doces inspirados em símbolos desta época do ano. “Pensei muito nos enfeites natalinos e decidi transformar em doces as coisas que acho mais lindas”, conta a fundadora, Juliana Nunes, que quer espalhar sorrisos por aí. Desde abril, a marca conhecida pelos bolos vem desenvolvendo produtos de chocolate, com cores e formatos variados.

Pavlova de frutas vermelhas (Doce e Arte) (foto: Luísa Ferraz/Divulgação)

Os enfeites natalinos são de chocolate, todos pintados a mão. “É como se estivéssemos pintando um quadro, só que no chocolate. Falo que é um trabalho de artista, porque os produtos viram uma obra de arte.” As bolas de Natal ganham brilho em tons cobre, dourado e rosé. A casca de chocolate tem crocante de amendoim caramelizado. Por dentro, caramelo artesanal, leite condensado cremoso e palha italiana de leite em pó com creme de chocolate e avelã.

Flor de brioche com recheio de doce de leite (Doce e Arte) (foto: Luísa Ferraz/Divulgação)

Não tem como não se encantar pelo par de botas do Papai Noel. O produto foi pensado para as crianças, mas tem conquistado muitos adultos. Os “sapatos” de chocolate são recheados com creme de chocolate e avelã. Já as flores de sakura, escolhidas porque representam renovação e esperança, têm seis sabores diferentes, entre eles brigadeiro de pistache, fudge de limão e marshmallow. Ainda tem chocolate em formato de panetone, recheado com massa da receita natalina e brigadeiro de leite em pó.

O panetone também pode ser saboreado dentro de um coração chocolate, vermelho ou verde e com detalhes em folha de ouro comestível. Há duas opções de recheio: brigadeiro de leite em pó com creme de chocolate e avelã ou chocolate trufado ao leite e meio amargo com creme de chocolate e avelã.

Bolo de pistache com nozes (Doce Carol) (foto: Débora Gabrich/Divulgação)

Os tradicionais bolinhos quadrados da Fofíssimo também entraram no clima de Natal. Destaque para dois sabores sazonais: o de maçã caramelada (massa de maçã com canela e cobertura de caramelo com geleia de maçã artesanais) e o de chocotone (massa com rum, laranja e gotas de chocolate e cobertura de chocolate meio amargo com ao leite). Todos são decorados com um enfeite de chocolate e vão embalados em caixinhas temáticas.

Árvore de Natal de trufas de chocolate recheadas (Doce Carol) (foto: Débora Gabrich/Divulgação)

O bolo piscina de chocolate, que é para compartilhar, ficou com decoração mais natalina. “Mantive esse bolo no cardápio, ele é o campeão de vendas, mas acrescentei figurinhas temáticas de Natal”, explica Juliana. São enfeites de chocolate ao leite pintados de dourado, entre eles boneco de gengibre, pinheirinho e bota do Papai Noel.

Todos os produtos de Natal estão disponíveis para pronta entrega. Assim como no auge da pandemia, muitas pessoas compram para presentear quem está distante. “Vi muito neste ano um amigo mandando presente para o outro e nós escrevemos muitos recadinhos a mão, não só de aniversário, mas de dizer que se lembrou da pessoa. Agora no Natal tem sido igual”, comenta. “Falo que a gente não vende só bolo e chocolate, principalmente agora: a gente vende um carinho, um afago na alma, um sorriso.”

A Doce e Arte também tem novidades neste Natal. Uma delas é a pavlova, suspiro crocante por fora e macio por dentro, em formato de guirlanda. “A minha mãe sempre amou pavlova, mas nunca tinha acertado. Aí agora conseguiu fazer a receita perfeita e resolvemos colocar no cardápio”, conta Júlia Campos, filha e sócia de Viviane Pinheiro, que comanda a cozinha. O recheio pode ser de chantili e geleia de frutas vermelhas ou chantili tradicional com caramelo de maracujá e geleia de frutas amarelas.

AVELÃ A inspiração natalina resultou também no lançamento da torta de avelã, com massa de cacau, recheio de creme de avelã artesanal e praliné de castanhas e cobertura de ganache de chocolate meio amargo com caramelo salgado. Outro doce especial para a data é a flor de brioche com recheio de doce de leite. “Queremos levar esperança, dias melhores, aconche- go. Essas receitas são muito aconchegantes, têm cheirinho de cozinha de casa”, comenta.

Júlia e Viviane ainda ofecerem um kit de nome cafezinho de Natal, com minichocotone, brioche, biscoitos amanteigados, pão de mel e torrada com manteiga de ervas. Já as bebidas são café moído, chá exclusivo (blend com mexerica, manga, cacau, rosa, pitanga, funcho e hibisco) e cappuccino. “Temos uma rosa de cappuccino que é uma casquinha de chocolate com o pó lá dentro. Quando você coloca no leite quente, ela derrete e se transforma na bebida”, explica.

Cores e sentimentos

Diante de todos os obstáculos do ano, o Natal se reafirma como um momento de compartilhar carinho. A confeiteira Ana Carolina Paranhos investe em doces com significado para estar ao lado dos clientes nesta época. A árvore de Natal, que já virou um clássico, ganhou enfeites de trufas com cinco sabores: café com amarula e chocolate, cardamomo, coco com chocolate ruby, hibisco e uísque.

“Repaginamos a nossa árvore de chocolate, trazendo a simbologia das cores. Cada uma delas representa um sentimento que queremos passar para as pessoas”, destaca a fundadora do Doce Carol Ateliê. O rosa transmite amor e doçura, enquanto o branco carrega a mensagem de paz e pureza. O dourado representa a abundância e sabedoria e o marrom remete à serenidade e paciência.

Outro símbolo do Natal que se transformou em doce é a pinha, que tem o significado de esperança e união. No ateliê da Carol, ela tem sabor de pão de mel com recheio de doce de leite. Lascas de amêndoas, cobertas por cacau em pó, são usadas para se aproximar ao máximo do formato original.

O lado lúdico da celebração é lembrado no varal de biscoitinhos de gengibre banhados em chocolate.

Um bolo que chama a atenção é o de pistache com nozes, combinação apropriada para a ceia. Mais interessante ainda é a decoração por cima da cobertura branca: um pinheirinho feito com ramos de alecrim e as bolinhas representadas por blueberries pintadas de dourado. A aposta de Carol entre os chocotones é o de estrogonofe de nozes. Novidade deste ano, tem recheio de creme de nozes e cobertura de chocolate branco escorrendo, que lembra a neve, com pedaços de nozes por cima.

A caixa com petit fours é uma boa opção para fazer uma mesa de doces em casa. Lá dentro, enfileirados, estão torrones de pistache e chocolate ao leite, lascas de amêndoas com chocolate ruby e meio amargo, biscoito de gengibre com chocolate e damasco banhado no chocolate.

Na loja on-line, alguns produtos de Natal estão disponíveis para pronta entrega, outros precisam ser encomendados. Presencialmente, você encontra os itens do cardápio da Doce Carol no LayBack Park, em Nova Lima, e a partir de amanhã no Mercado da Boca, na Savassi. Em janeiro, o ateliê abre mais um ponto de venda físico, no Mercado da Boca do Buritis, aproximando-se mais do consumidor final.

Biscoito natalino de gengibre

(Doce Carol Ateliê)





Ingredientes

200g de farinha de trigo; 80g de açúcar de confeiteiro; 2 ovos; 1 pitada de sal; 100g de manteiga gelada; 5g de raspas de limão e de gengibre





Modo de fazer





Misture a farinha, o açúcar e o sal em uma tigela. Aos poucos, acrescente a manteiga gelada, misturando até envolvê-la com os ingredientes secos. Por último, acrescente os ovos e as raspinhas e com a mão misture até formar uma massa homogênea. Envolva a massa em um plástico filme e deixe por aproximadamente uma a duas horas na geladeira descansando. Em uma bancada, coloque a massa sobre um papel-manteiga e cubra com outro papel para abrir e não grudar. Abra a massa na espessura de preferência (aconselhamos não abrir muito fina) e leve novamente para a geladeira para firmar. Quando a massa estiver bem gelada, use um cortador no formato escolhido e corte os biscoitos. Coloque em uma assadeira e leve por cerca de 20min ao forno 180°C. Deixe esfriar e coloque em uma bombonière.