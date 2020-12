Os macarons, feitos com farinha de amêndoas, são coloridos e têm sabores variados (foto: Rodrigo Azevedo/Divulgação)







Sorvete no pote ou na casquinha? Essas não são mais as únicas opções para saborear a sobremesa gelada. Agora ela pode ser recheio de sanduíche doce. A rede de franquias Toutsie chega a Belo Horizonte com uma receita que une as confeitarias francesa e norte-americana. No lugar do pão, macarons e brownies com cores e sabores atrativos, que chamam a atenção de quem passa pela vitrine.

A Toutsie é uma invenção dos dentistas cariocas Rodrigo Wanderley e Fernanda Quintanilha. Apaixonados por doces, eles trouxeram para o Brasil a ideia de sanduíche de sorvete, unindo um produto que já existe nos Estados Unidos (só que com cookies) e outro da França, onde é comum encontrar a combinação de macaron com sorvete. O casal levanta a bandeira da democratização da confeitaria. “Para comer brownie com sorvete você tinha que se sentar em um restaurante. Agora pode pedir sua sobremesa e sair caminhando”, comenta Rodrigo.

A marca se lançou no mercado em 2017, depois de um ano de estudos e testes. Primeiro era preciso pensar em cores e sabores atrativos. Depois os idealizadores tiveram que adaptar as massas do brownie e do macaron para um formato retangular, completamente diferente do que se vê na confeitaria. Fazendo um paralelo com sanduíches salgados, fica parecendo um cachorro-quente.

O sorvete também não poderia ser igual ao que estamos acostumados. “O nosso sorvete foi desenvolvido para ter um tempo de derretimento desacelerado, de forma que o cliente possa sair comendo a sobremesa sem se lambuzar todo.” No fim, ele se transforma em uma barra retangular, que é cortada em fatias na hora de montar o sanduíche.

Uma das sugestões do cardápio é unir o brownie red velvet com sorvete de baunilha (foto: Rodrigo Azevedo/Divulgação)

Diante de uma vitrine colorida, você escolhe como quer montar o seu sanduíche, que deve ter três camadas. O macaron, feito de farinha de amêndoas, como na confeitaria francesa, é uma das opções. Há seis sabores, identificados por cores bem chamativas. Entre eles, o verde é de pistache, o amarelo é de limão siciliano, e o roxo é de blueberry. Já o brownie aparece em cinco versões, que vão desde o tradicional até o branco com amêndoas, passando pelo de ovomaltine.

A escolha do sorvete é ainda mais difícil. No total, a marca disponibiliza 11 sabores. O público apaixonado por doce normalmente fica entre chocolate e doce de leite. Se você gosta de sentir um azedinho, pode pedir o de frutas vermelhas ou creme de limão. Ainda tem o de tapioca, ótimo representante da gastronomia brasileira. Até quem não pode consumir açúcar tem vez: basta pedir o de manga diet. “Temos lançamentos em datas especiais. No dia 15, vamos começar a vender o minimacaron de champanhe, que é uma edição para as festas de fim de ano”, conta Rodrigo.

O sanduíche de sorvete ainda pode ser incrementado com “molhos” doces, que acrescentam mais uma camada de sabor. Há três caldas de brigadeiro (tradicional, branco e de caramelo), além do creme de chocolate com avelã.

Considerando todas as variedades de brownie, macaron e sorvete, é possível fazer mais de 2.600 combinações. A ideia é que a pessoa monte um sanduíche quase único, seguindo totalmente a sua vontade. A variedade, segundo o idealizador, ajuda a enriquecer a experiência. “Esta é a graça, sentir na mesma mordida sabores, texturas e temperaturas diferentes. É como em um prato de restaurante de alta gastronomia: você tem que comer tudo junto para perceber todas as sensações juntas”, compara.





SUGESTÕES Para os indecisos, uma boa notícia. O cardápio sugere algumas combinações testadas e aprovadas. “São sugestões iniciais para quebrar o gelo. Para a pessoa ter a oportunidade de experimentar o produto e a partir daí se aventurar em novas combinações.” Há clássicos como brownie red velvet com sorvete de baunilha e macaron de laranja com sorvete de chocolate meio amargo. Outras misturas são mais surpreendentes, entre elas macaron de frutas vermelhas, sorvete de tapioca e calda de brigadeiro ou brownie de ovomaltine com sorvete de creme de limão.

Os franqueados em Belo Horizonte são Luciano de Castro, sua esposa, Rosely, e a filha dele, Fernanda. O casal conheceu a Toutsie em um programa de televisão, depois visitou uma das lojas no Rio de Janeiro e se interessou em trazer a novidade para a cidade. À frente de um quiosque no Boulevard Shopping, eles não descartam a possibilidade de abrir outras unidades na capital.

Para o ano que vem, a ideia é lançar um pote de sorvete com pedaços de maracon. A marca já vende brownie no pote com quadradinhos de sorvete por cima.