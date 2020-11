Estrelas do Oriente

(foto: Gustavo werneck/em/d.a press)







Certa vez, no café da manhã de um hotel, dei de cara com um bolo ainda inteiro que aguçou todos meus sentidos: contemplei demoradamente, tive vontade de morder, senti o aroma do chocolate, quase enfiei despistadamente o dedo no creme (perdão, leitor), mas, ouvindo a voz da consciência, achei melhor adiar o prazer de saborear aquela delícia. No dia seguinte, mudaram o cardápio e ele já não estava mais à disposição dos visitantes daquela cidade estrangeira.

No dia de deixar o hotel, sabe quem estava lá para se despedir de mim? Ele mesmo, o bolo. Não pensei duas vezes, mesmo sendo cedo para comer tanta massa, doce, recheio e cobertura: devorei logo duas fatias, pois aprendi que a gente nunca deve deixar para amanhã o que pode fazer (com todo cuidado, claro!) na hora que dá vontade.

1) Logo que o bolo sair do forno, ele deve passar a noite em local fresco (foto: MARINÊS DE ARAÚJO/ESP. EM )

Sempre gostei de bolo: de fubá da roça, de laranja bem fofo, de banana com aveia, mas nunca tinha provado um de tâmaras. Abro aqui um parênteses para falar da minha paixão pelo fruto. Numa viagem a Jerusalém, comprei um quilo das bem graúdas e não queria mais nada na vida. Todas as vezes que vou à Feira dos Produtores, no Bairro Cidade Nova, em BH, saio de lá com um pacotinho.

Bem, voltando ao bolo...depois do café da manhã, resolvi perguntar à simpática garçonete (portuguesa) que maravilha era aquela. Ela pediu um segundo e voltou para explicar. "Bolo de tâmara com caramelo caseiro. O senhor gostou?", perguntou. Ao ouvir meu sim bem sincero, disse que poderia conseguir a receita. E não é que cumpriu a palavra? Quando eu estava para fazer o check-out, ela trouxe o papel manuscrito e desejou "uma doce viagem". Não cheguei a dizer a ela que, discretamente, havia tirado uma foto do prato.

2) Para a cobertura, passe primeiro a camada de caramelo (foto: MARINÊS DE ARAÚJO/ESP. EM )





MISTURA DE CULTURAS Penso que o sabor do alimento é uma mistura de vários elementos. Tem a cultura, a paisagem, o clima, as boas companhias, a alegria de estar numa terra distante de casa, a surpresa do dia, enfim, soma-se tudo, põe na batedeira e serve-se, ao paladar, de bandeja. Se for possível materializar esse pensamento, melhor ainda. E foi aí que pedi à minha amiga pernambucana que fala "uai", Marinês de Araújo, para transformar a receita em realidade.

3) A segunda camada será de espuma de creme (foto: MARINÊS DE ARAÚJO/ESP. EM )

Deu tão certo, que compartilho aqui o passo a passo, sugerindo como opção para a festa de Natal. Sabemos que, desta vez, as restrições impostas pela pandemia do coronavírus vão criar novas dinâmicas nas famílias, mas um sabor diferente pode dar um toque de alto astral na ceia do dia 24 de dezembro ou no almoço de 25.

4 - Depois regue com mais um pouco de caramelo (foto: MARINÊS DE ARAÚJO/ESP. EM )

O mais interessante deste bolo está na combinação bem saborosa das tâmaras com chocolate e o caramelo. E nessa viagem de sabores, embarquei numa pesquisa sobre as tâmaras e o bolo, esse alimento companheiro do café puro ou com leite, do chá, dos refrigerantes e sucos naturais. E astro-rei dos aniversários, casamentos e celebrações mundo afora. Portanto, "nada de dar o bolo", pois esse aqui da página não falta ao encontro marcado com os cinco sentidos.

Lembranças ativadas

pelo aroma da massa

O cheiro bom do bolo saindo do forno ativou minha memória afetiva. Lembrei de uma conversa que tive com uma amiga a poucos dias do Natal de 2017. Estava ela pensando no presente que daria à avó de seu marido, "uma senhora muito sensível e apreciadora do bom da vida".

5) E, finalmente, enfeite com as amêndoas (foto: MARINÊS DE ARAÚJO/ESP. EM )

Como eu havia acabado de comprar uma caixinha de tâmaras importadas de Israel, uma embalagem bem bacana, sugeri o mesmo. Ela gostou da ideia e concordamos que o melhor do presente não é o conteúdo, mas história que o acompanha.

E minha amiga completou: "Vou entregar e dizer a ela que essas tâmaras vieram da terra de Jesus, que são produzidas em Israel, enfim, tudo no espírito do Natal". Só sei que o presente fez o maior sucesso.

Fruto de uma palmeira, às tâmaras são cultivadas há milênios e os estudiosos acreditam que seja originária de oásis da zona desértica do Norte de África ou do Sudoeste da Ásia. Em Israel, os visitantes podem ver longas áreas de produção.

A tâmara é uma fruta obtida a partir da tamareira, que pode ser comprada no supermercado em sua forma desidratada e pode ser usada para substituir o açúcar nas receitas, para a preparação de bolos e biscoitos (foto: Gladyson rodrigues/em/d.a press)

BOLO DE TÂMARAS

Para a massa

150g de chocolate amargo (ralado)

200g de manteiga

Meia xícara de café forte

250g de tâmaras picadas

1 colher (de chá) de sal

4 ovos

2 xícaras de açúcar

2 xícaras de farinha de trigo

1 colher (de chá) de fermento





Para a cobertura de caramelo (1)

Meia xícara de creme chantili

Meia xícara de açúcar mascavo

2 colheres (de sopa) de manteiga

1 colher (de chá) de sal marinho





Para a cobertura - espuma de creme (2)

1 xícara de creme de chantili

250 ml de leite

2 colheres (de sopa) de açúcar

1 colher (de sopa) de suco de limão

1 colher (de chá) de essência de baunilha





Para decorar

Lâminas de amêndoas (douradas)





A massa

Leve uma panela ao fogo e derreta o chocolate na manteiga, adicionando em seguida o café e as tâmaras. É importante que as tâmaras quase se desmanchem. Tire a panela do fogo e mexa até a massa ficar homogênea. Coloque o sal.Em outra panela, misture os ovos e o açúcar, e depois junte a massa anterior. Adicione a farinha e o fermento, mexendo rapidamente.Coloque a massa numa

forma de fundo removível (20cm de diâmetro), forrada com papel-manteiga e untada com manteiga ou óleo.Levar ao forno durante 45 minutos na temperatura de 200 graus (deixe a forma no meio do forno) até o bolo começar a soltar nas bordas. Verifique se o bolo está bem "suculento" por dentro.Deixe o bolo esfriar e "puxar bem", de preferência durante toda a noite em local fresco.





Cobertura de caramelo

Bater o creme e o açúcar mascavo, levar ao fogo e deixar a mistura ferver por 6 minutos. Tirar do fogo. Bater a manteiga e o sal marinho, juntar à anterior e deixar a mistura esfriar.





Cobertura de espuma de creme

Bater o creme, o leite, o açúcar, o limão e a baunilha.





Decoração

Coloque o bolo numa travessa e passe uma camada do caramelo. A segunda camada será de espuma de creme. Por fim, regue com um pouco de caramelo e espalhe as amêndoas.