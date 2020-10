Doce diversão

Fernanda Albert, fundadora da Pera Limonera, criou um mundo de várias sensações, cores e texturas na linha infantil (foto: Pera Limonera/Divulgação)







Chocolate pode ser um bom presente para as crianças. Ainda mais quando tem visual atrativo e sabor fácil de agradar. Duas marcas de Belo Horizonte aproveitaram o Dia das Crianças para lançar, pela primeira vez, produtos infantis. De olho nos pequenos consumidores, elas apostam em cores e formas que chamam a atenção, divertem e podem ter até um papel educativo.

Quando parou para pensar em uma linha infantil, Fernanda Albert, à frente da Pera Limonera, enxergou muitas cores e diversão. “Criei um mundo de várias sensações, cores e texturas. Tentei juntar tudo isso para chamar a atenção das crianças e proporcionar momentos divertidos”, comenta a arquiteta, que hoje se considera uma chocolatier em formação.

Em formato de bichos, os chocolates 50% da Java ajudam a educar o paladar das crianças e ensinam sobre o respeito à natureza (foto: Java Chocolates/Divulgação)

O tablete de chocolate ao leite representa bem a proposta da marca. Por cima, várias guloseimas coloridas, incluindo cereais, marshmallow, bala de gelatina, minibolinhas e cristais de açúcar que “explodem” na boca, criam um visual atrativo. Além de sentir diferentes texturas, a criança se diverte com a sensação do açúcar “explodindo”. Amanda leva os mesmos confeitos para os mendiants, normalmente cobertos com castanhas (os de chocolate branco podem ser tingidos de rosa e verde).

Outra novidade é o picolé de chocolate com flocos de arroz, que tem formato e tamanho iguais ao convencional, inclusive com o palito. A única diferença é não ser gelado. Entre os sabores, chocolate branco com cookies e recheio de brigadeiro e chocolate ao leite com flor de sal.

Amanda também quer agradar às crianças já crescidas. Por isso, resgata o guarda-chuva de chocolate, que fez muito sucesso nos anos 1980. “Pensei muito em elementos do universo infantil, mas também quis trazer algo da minha infância, que eu comia quando era pequena. É uma nostalgia”, justifica a arquiteta. Mas não tem nada de chocolate “parafinado”, aquele sem sabor e com gordura hidrogenada, como era antigamente. Ela só trabalha com chocolate belga de qualidade.

Para se aproximar das crianças, a Java criou um kit com chocolates em formato de animais, entre eles gato, cachorro, galinha e macaco. “A nossa marca é vegana e se preocupa com a sustentabilidade. Imaginei que os bichos seriam uma ferramenta educativa para os pais ensinarem para as crianças o respeito à natureza”, observa a fundadora, Aline Alves. Utiliza-se, no produto infantil, o chocolate 50%, que é sem glúten, sem leite e sem soja.





paladar Por trabalhar com a matéria-prima mais pura possível, Aline acredita que, além de divertir, pode ajudar a educar o paladar das crianças. “O nosso produto ajuda a educar o paladar da criança para reconhecer o sabor do chocolate, já que não tem grande quantidade de açúcar. Também não tem corantes com alto potencial alergênico”, comenta. Mais pra frente, Aline pretende incluir na linha infantil chocolates mais intensos, podendo chegar a 85% cacau.

A marca desenvolveu um mascote para “conversar” melhor com as crianças, inspirado no jupará, mamífero que vive na mata atlântica e na floresta amazônica. “Ele gosta muito de comer frutas, em especial o cacau, por isso é considerado o maior dispersor de cacau do mundo. Abre com as unhas e dentes a casca grossa, come a polpa e espalha as sementes.” O mascote está estampado na embalagem, que ainda tem um jogo de caça-palavras, e no copo reutilizável que faz parte do kit.