Chefs comemoram volta das aulas presenciais

Namorado ao molho cítrico de ervilha e wasabi, cebola caramelizada e shitake tostado (Casa Coli) (foto: Janaina Damasceno/Divulgação)







Cada um se virou de um jeito para manter a proximidade com os alunos na quarentena. Um chef organizou lives temáticas toda semana. Outra lançou o serviço de delivery para levar até eles a sua comida. Mas ambos não viam a hora de reencontrar as turmas, de ver a cozinha em movimento e as panelas no fogão. Devagar, e com todos os cuidados necessários, os cursos livres de gastronomia voltam a ser presenciais e os professores se adequam à nova realidade.

Bacalhau na manteiga com arroz negro e vegetais (Casa Coli) (foto: Flávio de Castro/Divulgação)

Só quando voltou a receber os alunos o chef Renato Quintino se deu conta de como as aulas presenciais estavam fazendo falta. “No começo, nem estava sentindo falta. Comecei a fazer aula-live em 4 de abril, dei uma resposta rápida, e me envolvi muito com a experiência. Cheguei a pensar que poderia ser o novo formato. Mas agora percebi que estava com saudade de entregar o prato para o aluno, sentir o cheirinho da comida feita na hora e do contato pessoal”, comenta.

Stinco de cordeiro com semolina trufada (Casa Coli) (foto: Janaina Damasceno/Divulgação)

Renato define este momento de retorno das aulas, desde o início de setembro, como um misto de preocupação com segurança e alegria de rever as turmas. “Acho que está na hora de resgatar a vida, este vírus vai continuar circulando e a vacina não deve sair este ano. Mas o meu é foco respeitar a vontade e o limite de cada um. A pessoa não pode vir aqui para se sentir mal.” Por enquanto, cerca de 70% dos alunos quiseram voltar a frequentar o curso presencialmente.

Filé grelhado, gengibre confit e nhoque com manteiga de missô (Renato Quintino) (foto: Jane Linhares/Divulgação)

Localizada no Bairro Santo Antônio, a casa onde são realizadas as aulas tem a vantagem de ser ampla, com portas e janelas grandes. É tão bem ventilada que nem precisa de ar condicionado. “Mudei a localização do fogão até para abrir mais uma porta e os alunos conseguirem me ver cozinhar a distância”, informa. Renato também aumentou o distanciamento entre as mesas e quem quiser pode se sentar na varanda. O espaço tem capacidade para 40 pessoas, mas recebe no máximo 20.

Semifreddo de tahine com calda de chocolate e farinha panko tostada (Renato Quintino) (foto: Jane Linhares/Divulgação)

Como o calendário do semestre ficou apertado, o chef teve que se organizar para dar aulas semanais (normalmente, são mensais ou quinzenais). Cada encontro tem tema e menu diferentes. Renato nunca repete receitas, pensando em manter o interesse dos alunos e se desafiar a criar pratos novos, que é a sua paixão. “A minha cozinha é muito aberta para ingredientes do mundo todo. Mas é importante que as receitas sejam exequíveis. Gosto de mostrar que a gastronomia pode ser maravilhosa com poucos ingredientes e um resultado relativamente rápido”, pontua.

Com cinco pratos, os menus começam com uma entrada leve até chegar à sobremesa. Em uma das aulas, o professor criou receitas dentro do tema Oriente italiano, como o cacio e pepe, massa tradicional italiana com queijo pecorino e pimenta, que ganha um toque de zaatar, mistura de especiarias típica da culinária árabe. Para acompanhar o filé com gengibre confit, estrela de outro prato, nhoque com manteiga de missô, pasta de soja fermentada comum no Japão. Ainda teve semifreddo, que é uma sobremesa italiana, de tahine (pasta de gergelim vinda do Oriente Médio).

Especialista em fermentação natural, Roberta Bretas está achando até mais interessante atender turmas menores (foto: Bárbara Marinos/Divulgação)

Focada em delivery na quarentena, Bárbara Coli, da Casa Coli, decidiu reabrir seu espaço, no Bairro Mangabeiras, quando começou a ser questionada sobre a volta das aulas. Percebendo o interesse dos alunos, ela lançou novo menu no meio de setembro. Sentiu frio na barriga como se estivesse começando do zero, há um ano e meio, e fica feliz de ver a cozinha iluminada, arrumada e cheirosa de novo. “O que mais me incomoda é, depois de tanto tempo, não poder tirar a máscara para receber os alunos na entrada com um sorriso e um abraço.”





REFORMA O espaço está todo reformado. Bárbara aproveitou o período de isolamento para fazer mudanças que já estavam nos planos. “O ambiente está com cara nova. Ficou mais aconchegante e bonito e tem mais mesas para receber”, conta. Hoje a capacidade máxima são 30 pessoas, mas, em função do distanciamento, não chega a isso (a ocupação não passa de 20). Até porque nem todos os alunos já se sentem à vontade para ir aos encontros – até agora, em torno de 40% dos alunos voltaram.

Namorado ao molho cítrico de ervilha e wasabi, cebola caramelizada e shitake tostado (Casa Coli) (foto: Janaina Damasceno/Divulgação)

Todo mês Bárbara lança um menu diferente para as aulas, sempre de quatro tempos, com antepasto, entrada, prato principal e sobremesa. A chef pensa na sazonalidade dos ingredientes e aproveita o que está no seu melhor momento para criar as receitas. Já passaram pela cozinha da Casa Coli, por exemplo, stinco de cordeiro com semolina trufada e bacalhau na manteiga com arroz negro e vegetais.

Agora ela se prepara para retomar o projeto de confraria a quatro mãos, que estreou pouco antes da pandemia, com Felipe Caputo. A cada encontro, cozinha junto com um chef convidado. “Isso dá possibilidade para o aluno conhecer outro tipo de comida, outras técnicas, um chef diferente. Ele vem com as suas histórias, às vezes traz um ingrediente desconhecido. É bom para mostrar novidades e sair da mesmice.” O próximo jantar em dupla deve ser em dezembro, com cardápio de Natal.

Filé grelhado, gengibre confit

e nhoque com manteiga de missô

(Renato Quintino)





Ingredientes





800g de filé mignon; sal e pimenta-do-reino moída na hora; 3 colheres de sopa de óleo de milho ou girassol; 4 colheres de sopa de gengibre descascado e cortado em rodelas finas; 1 xícara de vinho branco seco; 2 colheres de sopa de vinagre de vinho; 2 colheres de sopa de açúcar; 500ml de caldo de frango ou de legumes; 1 colher de sopa de pasta de missô; 1 colher de sopa de raspas de limão; 2 colheres de sopa de suco do limão; 1 colher de sobremesa de gengibre picado ou de pasta de gengibre; 50g de manteiga sem sal; 2 ramos de cebolinha picados; sal; 2 colheres de sopa de sementes de girassol tostadas numa frigideira; 2 colheres de sopa de gergelim preto ou branco ligeiramente tostados; 500g de nhoque de qualidade comprado pronto; 1/3 xícara de azeite extra virgem de oliva.





Modo de fazer





Para o molho, coloque o caldo de frango ou legumes numa panela e cozinhe até reduzir pela metade. Acrescente o missô, o suco de limão, o gengibre e a manteiga e cozinhe por 3 minutos, batendo ligeiramente com um batedor de arame para que o molho fique cremoso. Retire a panela do fogo e reserve. Para o gengibre confit, em uma panela pequena aqueça o vinho branco com o vinagre e o açúcar. Coloque o gengibre cortado e cozinhe até o líquido reduzir completamente. Reserve. Para o nhoque, cozinhe o nhoque em água fervente. Assim que for subindo na panela, retire-os e reserve num prato. Na hora de finalizar, aqueça o azeite um uma frigideira e frite os nhoques deixando-os dourados. Tempere com sal e pimenta. Para o filé, aqueça o óleo em uma frigideira, tempere os filés com sal e pimenta-do-reino e doure-os, um lado de cada vez, cerca de 7 a 8 minutos no total, até estarem bem dourados por fora. Para a montagem, coloque os filés ao lado do nhoque com a manteiga de missô aquecida. Salpique por cima as sementes de girassol e o gergelim tostado. Sirva imediatamente.