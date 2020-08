SURPRESA DE VIAGEM

(foto: GUSTAVO WERNECK/EM/D.A PRESs) Não sei se foi atração à primeira vista ou o olho maior do que a barriga, como se escuta quando criança. O certo mesmo é que, depois de ver aquela página colorida, não perdi mais a esperança de, um dia, saborear o prato.

Explico melhor: estava eu numa viagem de trabalho, passando por uma rua de Helsinque, capital da Finlândia, quando vi uma revista de distribuição gratuita na loja do centenário mercado municipal à beira do Mar Báltico.Era fim do outono europeu, estava chovendo, fazia muito frio e a fome dava sinais de alerta no meio da tarde escura como noite.

O mineiro Luiz Gabrich e a pernambucana Marinês de Araújo preparam a salada caramelada (foto: GUSTAVO WERNECK/EM/D.A PRESs) Peguei a publicação com foco na gastronomia e guardei na mochila, pensando assim: ao retornar ao Brasil, vou dar forma a esta receita, que tem toda cara de salada e mistura legumes, frutas, folhas e nozes, com uma parte caramelizada.Já no hotel, fiquei imaginando, curioso, quais seriam aqueles ingredientes e o modo de preparar. Mas quem disse que eu conseguia entender uma palavra?

Como gosto de tudo artesanal, achei melhor não recorrer ao Google tradutor para decifrar o texto ou mesmo ativar o aplicativo que me permitiria ler apenas apontando a câmera do smartphone. Só sei que daquele dia até degustar o prato passaram-se sete meses, mas valeu a pena esperar com paciência.





(foto: GUSTAVO WERNECK/EM/D.A PRESs) SURPRESAS Ao voltar para casa, tive a primeira surpresa, pois descobri, por meio de uma amiga, que os textos da revista não estavam escritos em finlandês, mas em sueco, a segunda língua oficial do país nórdico. Então, no mês passado, de férias, me vali do aplicativo de tradução, embora alguns pontos se mostrassem bem confusos.

Decidido a não perder a "conexão de sabores", convidei dois amigos de Santa Luzia, na Grande BH, o Luiz Gabrich, mineiro e cidadão norte-americano que trabalhou 15 anos num restaurante sueco em Nova York (EUA), e a cozinheira Marinês de Araújo, pernambucana "arretada" de Afogados da Ingazeira, que, pelo talento já demonstrado à mesa, sempre imprime um toque especial a qualquer receita.

Finlandeses gostam de peixe cru em conserva, frutas, vegetais frescos e queijo (foto: GUSTAVO WERNECK/EM/D.A PRESs) Nós três fomos conversando, falando dos ingredientes, e citei um dos legumes, a cenoura branca, que havia procurado em vários locais, sem encontrar. Vale destacar que não se trata de cenoura amarela, mas a variedade branca, parecida com nabo. Assim, resolvemos dar uma tropicalizada na iguaria incorporando a brasileiríssima mandioca, cortada em fatias. E dando um toque mineiro, compareceu o nosso bom queijo do Serro. Posso garantir que a emenda ficou melhor do que o soneto, e o nome que batizamos rimou: Salada caramelada. A elaboração do prato transcorreu num clima de muitas conversas, mantendo- se, claro, o distanciamento social que os novos tempos pedem.

Luiz contou que no restaurante Aquavit, em Manhattan, conheceu entre o fim da década de 1980 e ao longo de 1990 grandes nomes da política, das artes e do mundo empresarial, entre eles a atriz sueca Greta Garbo (1905-1990), o ex-presidente dos EUA Bill Clinton, e o tenor italiano Andrea Bocelli em animada mesa de amigos, incluindo a atriz Isabella Rossellini.

Marinês, também cheia de histórias, se divertiu bastante com a tradução do sueco para o português, e se esmerou para dar um sentido à receita, deixando-a bem "ao pé da letra". E explicou: “Transformar palavras em sabor vira um desafio”.

O bom caminho está em seguir tudo direitinho, principalmente pesando os ingredientes para não dar errado. Mas nada é perfeito, né? “Sempre tem algo que não fica como está no papel.”