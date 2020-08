Café da manhã em casa

A caixa do Uluru pode ser encomendada em todos os dias da semana (foto: Uluru/Divulgação)







Café da manhã não é uma refeição qualquer. Principalmente no fim de semana, há quem não dispense uma mesa com vários comes e bebes. Já que não tem como começar o dia em uma cafeteria, lanchonete ou restaurante, estabelecimentos entregam em casa o menu completo, pronto para o consumo. Nesta onda de presentear com comida, as cestas de café da manhã são ótimas opções.

Logo no início da pandemia, a Copa Cozinha criou um café da manhã para delivery que recebeu o nome de matula. Pensado para duas pessoas, ele contém uma rosca caseira (tradicional ou doce de leite), duas fatias de pão sovado, um saquinho de quitanda (canela ou coco), café em pó e um kit crocante, o famoso biscoito com massa amanteigada recheado com goiabada ou doce de leite, a grande sensação do pequeno negócio, que resgata memórias do interior.

“Durante a semana, as pessoas pedem para presentear, uma criança que nasceu, é aniversário, quer falar que está com saudade de alguém. Já no fim de semana, sentimos que os clientes querem se autoacariciar com uma matula”, analisa uma das sócias, Maíra Sette.

Lançadas no ano passado, as cestas continuam a fazer parte do delivery. Como explica Maíra, estes são produtos mais especiais. “As cestas são de madeira, vão com arranjo de flores, mini compoteira de vidro, que depois vira enfeite. Mandamos também as xícaras com pires para a pessoa montar a mesa e ficar com a mesma cara da nossa mesa posta da Copa Cozinha.” As cestas ainda se diferenciam das matulas por itens como coalhada, geleia e broa cremosa de fubá.

Os famosos crocantes da Copa Cozinha estão presentes tanto na matula quanto nas cestas (foto: Nani Rodrigues/Divulgação)

As entregas, que antes eram apenas no fim de semana, passaram a ser feitas uma vez por dia. Quem quiser um serviço mais imediato pode pedir por aplicativo, mas apenas de quarta a sábado. Maíra acredita que o delivery vai se manter e ganhar força. “Quando pensamos na retomada, já falamos sobre duas frentes de atuação. O delivery vai continuar existindo como alternativa, porque não vamos conseguir receber o mesmo número de pessoas de antes.”

A ideia de fazer delivery de café da manhã numa caixa começou no dia das mães e pegou. Agora o Uluru, café com inspiração australiana, oferece esta opção a semana inteira. “Chegam pedidos todos os dias, a maioria para presentear. Recebemos até pedidos empresariais e começamos a atender nichos que não estávamos esperando”, comenta a chef Luiza Pimentel.





CLÁSSICOS Na caixa, não poderiam ficar de fora os produtos que mais fazem sucesso no café da manhã presencial: waffle de pão de queijo (massa de pão de queijo em formato de waffle), bolo de chocolate com pedaços de banana e o iogurte com chia, morango, mirtilo, maracujá e granola artesanal. Outra combinação que é a cara do Uluru é a de ovos mexidos com bacon e avocado.

A caixa ainda tem dois pães de fermentação natural (baguete e pão com passas e castanhas), um pedaço de queijo canastra, geleia de frutas vermelhas, mel e cream-cheese. Para beber, café em pó (cerca de 100 gramas) para preparar na hora e suco de laranja. “A ideia é ter uma caixa muito farta para a pessoa continuar comendo o resto da semana. Dá para congelar os pães e fazer café por várias vezes”, destaca.

O cliente recebe a caixa com uma cartinha com dicas para o café da manhã. Por exemplo, fazer um sanduíche com baguete, ovo, bacon e avocado e esquentar a fatia de bolo para comer com manteiga. “Acho que a caixa veio para ficar. Quem não fica feliz de acordar com um café da manhã desses? Sem falar que é uma opção muito prática para presentear, a pessoa que pede não tem trabalho nenhum, nós preparamos e fazemos a entrega.” O pedido também pode ser retirado na unidade da Avenida Afonso Pena.

Serviço





Copa Cozinha - (31) 99863-1694





Uluru - (31) 99908-1103