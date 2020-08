Delivery se torna alternativa na hora que dá aquela vontade de comer sobremesa

Pudim de paçoca (Doce Carol) (foto: Leonardo Pedone/Divulgação )

Até pouco tempo atrás, delivery se resumia a almoço rápido, pizza ou hambúrguer. Agora, por que não pedir uma sobremesa na hora que dá vontade de comer açúcar? Em vez de improvisar um brigadeiro, você tem a opção de escolher um dos itens do cardápio das docerias para consumo em casa. As marcas querem atender opor sobremesa com fatias de bolo e torta e doces no pote.



Ana Carolina Paranhos, da Doce Carol, já tinha planos de se aproximar mais do público. Queria que os clientes tivessem oportunidade de consumir os seus produtos no dia a dia, e não ter que esperar por um casamento (que era o foco do ateliê). Por isso, ela abriu um ponto de vendas no Vila da Serra, em Nova Lima, que funcionou por apenas duas semanas em função da pandemia. Mas as embalagens individuais continuam a ser usadas no delivery.



O ateliê agora vende os bolos em fatias. Não podem faltar os dois sabores mais pedidos para casamento: red velvet (massa vermelha e recheio de cheesecake de frutas vermelhas) e pistache com nozes. “No início de março, quando abrimos a loja, tínhamos alguns produtos, mas nesta pandemia criamos muitos outros. Tentamos oferecer coisa nova para o cliente toda semana.” O bolo de brigadeiro e caramelo com flor de sal é uma das invenções que já garantiu seu lugar no cardápio fixo.



As sobremesas no pote também são novidade, entre elas pudim de paçoca e alfajor líquido (creme de doce de leite com farofa de biscoito e lascas de chocolate). Ana Carolina ainda criou tortas em tamanho individual. Algumas são releituras de doces do ateliê para casamento, como cheesecake e torta de limão, outras surgiram na pandemia. Por exemplo, a de chocolate 63% com lascas de amêndoas.



Uma opção para experimentar vários doces são os kits com quatro itens, que mudam toda semana. O kit Correio Elegante vai com uma fatia de bolo de coco com baunilha, um pudim de paçoca, uma pipoca caramelada e um chocolate quente no palito, feito para preparar a bebida em casa. “Este é um produto que criamos para o período de inverno. Você coloca o potinho de chocolate na caneca com leite e leva ao micro-ondas. Vai misturando até derreter”, explica.





Para quem quer entrega imediata, deve pedir por aplicativo. O ateliê também trabalha com delivery próprio, onde mantém umcom os clientes. Neste caso, o serviço funciona de terça a sexta de tarde e sábado de manhã.

Com as duas lojas (São Pedro e Vila da Serra) fechadas, a doceria O Granulado tentou entender o movimento antes de impulsionar o delivery, que já existia. No início, operou apenas em datas comemorativas, até perceber que havia demanda para funcionar de quarta a domingo. “Estávamos sem saber se as pessoas iriam comprar, mas, muito pelo contrário, estava todo mundo em casa querendo comer doce. Então, continuamos com a nossa missão de trazer dias felizes”, diz a sócia Joana Moura.

O volume de pedidos surpreendeu tanto que a cozinha está com dificuldade de acompanhar o ritmo. “Tivemos que reduzir o cardápio, mas não pode faltar novidade, é o que movimenta todo mundo.” A marca está investindo nas tortas geladas, lançadas um pouco antes da quarentena. Difícil escolher entre chocolate amargo com creme de pistache e chocolate branco com biscoito Oreo. Do frio para o quente, você pode pedir um chocolate quente em pó, criado em parceria com a gelateria Mi Garba.



As super fatias de bolos continuam a ser vendidas no delivery. Entre os sabores, o famoso nuteludo (chocolate, leite ninho e creme de Nutella), o de churros (canela, creme de leite ninho e doce de leite) e o red velvet (massa vermelha com recheio à base de cream cheese, manteiga e açúcar).



Pensando em uma opção para presentear, a doceria oferece cestas com produtos para adoçar o dia, como rosca caseira com canela, doce de leite, chocolate amargo e Nutella, bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro, chocolate quente em pó, geleia de frutas vermelhas artesanal e croissant. “Elas servem tanto para café da manhã quanto para lanche da tarde”, destaca Joana. Os pedidos podem ser feitos por aplicativo ou retirados na loja do São Pedro, com preço especial.

