Quarentena de treinos

Júlia Fortini é da quinta geração de uma família produtora de café em Campos Altos (foto: Daniel Magalhães/Divulgação)

Dias de treinos intensos para Júlia Fortini Souza. A barista e diretora da Academia do Café, em Belo Horizonte, se prepara para representar o Brasil no Campeonato Mundial de Preparo de Café, na Austrália, remarcado de maio para novembro. Enquanto não escolhe o melhor grão para a prova, ela estuda sobre torras, métodos de extração e treina o inglês para se apresentar aos juízes. Se vencer, a mineira levará o título de melhor barista do mundo.

Barista é o profissional responsável por conhecer toda a cadeia do café especial e entregar a xícara para o consumidor final. “Não adianta ter o melhor café do mundo se o barista não souber extrair o melhor dele e apresentá-lo ao consumidor como o melhor café do mundo”, explica Júlia. Nos campenonatos, o barista escolhe o melhor grão, a melhor torra, o melhor método de extração e tem que convencer os jurados de que tem o melhor café.

O campeonato mundial avalia a habilidade no preparo de cafés filtrados (foto: Cacá Lanari/Divulgação)

Júlia se prepara para o mundial desde novembro, quando venceu a etapa brasileira em Belo Horizonte, durante a Semana Internacional do Café, com um grão da Etiópia. “É o melhor café que já tomei na minha vida”, derrete-se. “Ele é doce, mas muito equilibrado, com acidez marcante, notas de pêssego, melaço de cana, laranja e lima.” Naquela prova, ela optou pelo método de extração Kalita Wave, que auxilia no controle de fluxo do café e acentua as características, no caso, doçura e acidez cítrica.

No início do ano, antes do surto do coronavírus explodir, Júlia viajou até Copenhagen, na Dinamarca, para encontrar o seu treinador (a mineira faz parte da equipe de “atletas” da empresa de torra April Athletes) e assistir da plateia a seletiva de lá. Passou também por Amsterdã para acompanhar a etapa nacional dos holandeses. Agora o treinamento intensivo tem sido em casa, com a ajuda do marido e do pai, que também trabalham na Academia do Café.

Com o adiamento do mundial, a barista ganhou mais tempo para escolher o melhor café. Júlia já visitou fazendas e experimentou cafés em várias regiões do estado, como Cerrado, Sul e Matas de Minas. Fez o mesmo em uma viagem recente pela Etiópia. “Nesta competição, o que conta é o melhor café. Então, não vou me prender aos grãos brasileiros, quero apresentar aquele café com o qual mais me identificar, assim como me apaixonei pelo outro”, avisa.

O mundial reúne os campeões das etapas nacionais de 46 países. Os competidores preparam o café escolhido para cinco juízes (três sensoriais e dois técnicos), enquanto explicam a origem dos grãos, as técnicas usadas para o preparo e as características sensorais que devem ser observadas. “Por isso, tenho que conhecer o café muito bem. No fim, ele tem que ter a intensidade de sabor suficiente para o juiz encontrar tudo o que você está falando”, destaca.





SUPERAÇÃO Júlia sempre gostou de competir. “O que me motiva é a própria competição, me superar a cada momento, me colocar em testes constantes. Apesar de ser muito estressante, quando tudo sai do jeito certo, é uma sensação muito boa”, conta. Será a primeira vez de Júlia no mundial. Até lá, ela tem que escolher o melhor café verde (depois que seca e antes de torrar). É quando está no seu auge. Em seguida, define a torra, método de extração e planeja a apresentação.

A mineira é da quinta geração de uma família produtora de café em Campos Altos. Cresceu em uma fazenda e aos 12 anos fez o primeiro curso de barista nos Estados Unidos, onde os pais abriram uma importadora de cafés especiais do Brasil. Depois veio a Academia do Café, que, além de cafeteria, oferece cursos. “Quando comecei como barista, vi o quão trabalhoso era o processo de café e tinha tudo isso na minha mão, a fazenda, a escola, a importadora, e pensei: por que não me especializar nisso?”